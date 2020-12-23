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В Находском районе мужчины напечатали фальшивых купюр на 620 тысяч крон

В Находском районе мужчины напечатали фальшивых купюр на 620 тысяч крон

Марина Коханкова 1 0
По данным полиции, двое молодых людей в Находском районе, используя домашнюю компьютерную технику, изготовили фальшивые купюры на общую сумму 620 тысяч крон. Банкноты номиналом 2000 крон они спрятали в сарае, а купюрами номиналом 1000 крон платили в магазине.
В Находском районе мужчины напечатали фальшивых купюр на 620 тысяч крон

По сведениям криминалистов, 28-летний мужчина должен был напечатать более 300 банкнот номиналом 2000 крон, которые он спрятал в сарае. Остальные фальшивые деньги он и его 22-летний сообщник тратили в магазинах, покупая сигареты и мобильные телефоны. Вскоре мужчины были задержаны полицией.

«Некоторые поддельные банкноты были вовремя изъяты торговцами, которым мужчины заплатили наличными за товар», — заявила пресс-секретарь полиции Магдалена Влчкова.

За подделку купюр суд может приговорить молодых людей к восьми годам лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция преступность деньги подделки
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