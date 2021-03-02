Новые правила: карантин для семьи инфицированного продлили до 21 дня

Людям, у которых в семье есть инфицированный коронавирусом и у которых нет возможности изолировать его в отдельной зоне, придется придется проходить карантин в течение 21-го дня. Сам инфицированный человек будет находиться в изоляции в течение 14 дней, если у него не будет симптомов болезни или он быстро выздоровеет, следует из постановления правительства.

Ранее в связи с распространением британской и южноафриканской мутаций коронавируса правительство увеличило продолжительность карантина в Чехии с 10-ти до 14-ти дней. Через 14 дней изоляция для тех, у кого нет симптомов заболевания, заканчивается. Если у них есть симптомы, то выйти из карантина можно будет только через три дня после исчезновения симптомов. Ни в том, ни в другом случае для завершения изоляции не требуется тест ПЦР.

Новая мера касается продления карантина для людей, которые не болеют COVID, но будут помещены в карантин, поскольку в семье есть человек, инфицированный коронавирусом. Для них стандартная продолжительность карантина составляет 15 дней, однако в случае, если изолировать зараженного нельзя, срок карантина увеличен до 21 дня. В результате инфицированный, уже не имеющий признаков заболевания сможет выходить на улицу, однако его семье придется оставаться в карантине еще неделю.

Если есть возможность изолировать зараженного человека в доме или квартире, то семья будет помещена в карантин сроком на 14 дней при условии, что тесты на коронавирус у них отрицательные.

В карантине не должны будут находиться люди, перенесшие болезнь менее 90 дней назад, и люди, прошедшие вакцинацию.

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Источник: novinky.cz