Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.2
USD
21.8
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
50d 0 °C
Новые правила: карантин для семьи инфицированного продлили до 21 дня

Новые правила: карантин для семьи инфицированного продлили до 21 дня

420on.cz 199 0
Людям, у которых в семье есть инфицированный коронавирусом и у которых нет возможности изолировать его в отдельной зоне, придется придется проходить карантин в течение 21-го дня. Сам инфицированный человек будет находиться в изоляции в течение 14 дней, если у него не будет симптомов болезни или он быстро выздоровеет, следует из постановления правительства.
Новые правила: карантин для семьи инфицированного продлили до 21 дня

Ранее в связи с распространением британской и южноафриканской мутаций коронавируса правительство увеличило продолжительность карантина в Чехии с 10-ти до 14-ти дней. Через 14 дней изоляция для тех, у кого нет симптомов заболевания, заканчивается. Если у них есть симптомы, то выйти из карантина можно будет только через три дня после исчезновения симптомов. Ни в том, ни в другом случае для завершения изоляции не требуется тест ПЦР.

Новая мера касается продления карантина для людей, которые не болеют COVID, но будут помещены в карантин, поскольку в семье есть человек, инфицированный коронавирусом. Для них стандартная продолжительность карантина составляет 15 дней, однако в случае, если изолировать зараженного нельзя, срок карантина увеличен до 21 дня. В результате инфицированный, уже не имеющий признаков заболевания сможет выходить на улицу, однако его семье придется оставаться в карантине еще неделю.

Если есть возможность изолировать зараженного человека в доме или квартире, то семья будет помещена в карантин сроком на 14 дней при условии, что тесты на коронавирус у них отрицательные.

В карантине не должны будут находиться люди, перенесшие болезнь менее 90 дней назад, и люди, прошедшие вакцинацию.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На нашем YouTube вышел первый выпуск нового проекта «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия правительство
Читайте
по теме 
За один день на вакцинацию записались 200 тысяч людей старше 70 лет
02.03.2021 10:21 Общество
За один день на вакцинацию записались 200 тысяч людей старше 70 лет
149 0
Правительство Чехии выделило еще 250 миллионов крон на разработку вакцины
01.03.2021 21:33 Общество
Правительство Чехии выделило еще 250 миллионов крон на разработку вакцины
826 0
Правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников в компаниях
01.03.2021 20:08 Экономика
Правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников в компаниях
2036 0
Вопрос-ответ от МВД Чехии: передвижение по республике
01.03.2021 17:50 Общество
Вопрос-ответ от МВД Чехии: передвижение по республике
10388 0
Последние новости:
02
марта
За один день на вакцинацию записались 200 тысяч людей старше 70 лет
02.03.2021 10:21 Общество
За один день на вакцинацию записались 200 тысяч людей старше 70 лет
149 0
01
марта
Правительство Чехии выделило еще 250 миллионов крон на разработку вакцины
01.03.2021 21:33 Общество
Правительство Чехии выделило еще 250 миллионов крон на разработку вакцины
826 0
Министерство образования Чехии подготовило рекомендации для дистанционного обучения дошкольников
01.03.2021 20:20 Общество
Министерство образования Чехии подготовило рекомендации для дистанционного обучения дошкольников
863 0
Правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников в компаниях
01.03.2021 20:08 Экономика
Правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников в компаниях
2036 0
Вопрос-ответ от МВД Чехии: передвижение по республике
01.03.2021 17:50 Общество
Вопрос-ответ от МВД Чехии: передвижение по республике
10388 0
Правительство Чешской Республики одобрило увеличение выплаты по больничному до 100%
01.03.2021 16:42 Экономика
Правительство Чешской Республики одобрило увеличение выплаты по больничному до 100%
1659 0
В Чехию привезли 1,3 млн тестов на коронавирус для школьников
01.03.2021 16:21 Общество
В Чехию привезли 1,3 млн тестов на коронавирус для школьников
663 0
В Чехии началась метеорологическая весна
01.03.2021 10:38 Общество
В Чехии началась метеорологическая весна
2313 0
Турфирмы в Чехии смогут подавать заявки на госгарантию по страхованию от банкротства
01.03.2021 09:50 Экономика
Турфирмы в Чехии смогут подавать заявки на госгарантию по страхованию от банкротства
745 0
28
февраля
Отслеживать передвижение людей в Чехии будут 30 тысяч полицейских
28.02.2021 20:50 Общество
Отслеживать передвижение людей в Чехии будут 30 тысяч полицейских
14386 0


Мобильная версия