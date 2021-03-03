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Образцы справок для въезда на территорию Чехии и передвижению по республике

Образцы справок для въезда на территорию Чехии и передвижению по республике

420on 1468 0
С 1 до 21 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Чехии запрещено передвижение людей между отдельными областями республики за некоторыми исключениями. Ниже вы найдете образцы всех необходимых подтверждений для передвижения по ЧР и за пределы республики.
Образцы справок для въезда на территорию Чехии и передвижению по республике

Мы уже публиковали подробную информацию о правилах передвижения и новых ограничениях, действующих на территории Чехии. Здесь вы найдете образцы документов, которые могут пригодиться во время перемещения по стране.

1. Форма для выездов за пределы округа

2. Подтверждение от работодателя на выезд к месту работы

3. Заявление Čestné prohlášení 

4. Медицинская справка о перенесенном заболевании COVID-19 для въезда в Чешскую Республику

5. Свидетельство о результате антигенного тестирования на SARS-CoV-2

6. Бланк свидетельства для международных транспортных рабочих 

7. Форма подтверждения для трансграничных работников

8. Форма подтверждения для школьников и студентов, которые посещают учебное заведение за границей ЧР

9. Подтверждение для юридического лица, принимающего на территории Чешской Республики иностранцев из третьих стран с целью экономической или учебной деятельности

10. Свидетельство о постоянных партнерских отношениях

 

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Темы
коронавирус пандемия Чехия
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