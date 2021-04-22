Большинство чехов хотят работать в офисе

В период эпидемии коронавируса глава чешской компании Avast, отец троих детей Ондржей Влчек снял однокомнатную квартиру для работы в режиме home office. Его компания разрешила всем сотрудникам работать из дома постоянно, даже когда эпидемия закончится. Однако выяснилось, что чехи — это нация, которая больше всего любит трудиться в офисе.

Avast — чешская компания, разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности. Выручка фирмы в прошлом году выросла до 892,9 миллиона долларов (19,4 миллиарда крон), а чистая прибыль увеличилась на 12%.

«Из-за пандемии мы отменили многие запланированные мероприятия, но в то же время для нас открылись новые возможности и направления развития», — говорит Влчек. В прошлом году он также изменил свое мнение о возможностях функционирования компании.

Руководство Avast не будет требовать, чтобы все сотрудники работали в офисе после окончания пандемии. «Мы решили дать нашим сотрудникам больше гибкости и предложили им выбрать один из двух режимов работы: классический (в офисе) или работа из любого места. Раньше мы этого не умели, а пандемия нас научила», — говорит Влчек.

Компания провела опросы в различных странах мира, чтобы выяснить, хотят ли люди работать из дома.

«У нас десять офисов по всему миру. В Чехии процент людей, которые хотят работать вне офиса, был ниже, в других странах — больше», — рассказал Влчек. Например, в британском филиале Avast в Лондоне большинство сотрудников предпочли home office. В Чехии 60% респондентов сказали, что хотят вернуться в офис.

По словам Влчека, причина может быть в том, что большинство чехов сейчас работают удаленно вместе с детьми, которые не могут посещать детские сады и школы. Поэтому для них home office теряет свою привлекательность.

Сам Ондржей Влчек признается, что ему повезло. Он снял однокомнатную квартиру прямо рядом с домом, где живет его семья. «Я устроил там офис и смог оградить себя от этих повседневных забот и дискомфорта», — говорит Влчек. Он отметил, что ему лично не хватает ежедневных встреч с людьми на работе и командировок в филиалы.

Источник: seznamzpravy.cz