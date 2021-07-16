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МОШЕННИКИ В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

МОШЕННИКИ В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

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В связи с монополизацией страхования в Чехии сейчас огромный ажиотаж среди страховых компаний, которые предлагают сэкономить. ОСТОРОЖНО: мошенники предлагают страховки по несуществующим ценам!
МОШЕННИКИ В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

16.07.2021 компания pVZP стала монополистом в области страхования иностранцев в Чехии. В связи с этим в последнее время активизировалось страховые агенты с различными акциями и распродажами. Однако вместе с ними появилось большое количество предложений невероятно дешевых страховок (годовые комплексные страховки предлагают по ценам в пределах 3000,- Kč – 5000,- Kč в год).

Будьте осторожны, речь идет о страховках, которые не будут проплачены страховым компаниям (т. е. договора действительны на момент покупки, но с автоматической отменой в течение 60 дней после покупки). Таким образом Вас обманут дважды, Вы оформите страховку за 3000–4000 крон, и затем после выяснения недействительности страхового полиса, придется оформить страховку вновь, но уже у pVZP за 28600,- Kč.


 На данный момент ни одна страховая компания не имеет данных тарифов, более того данные цены ниже себестоимости комплексной годовой страховки.

Будьте осторожны и покупайте страховки у проверенных агентов!

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Темы
страховые компании страхование Прага Чехия мошенничество деньги Министерство здравоохранения
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