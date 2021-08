В конце недели в Чехии будет +30 градусов Цельсия

В конце недели в Чехии будет жарко, в начале следующей недели в республику придет холодный фронт. В выходные будет погода, подходящая для купания, однако возможны дожди и грозы, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

«Четверг будет единственным днем ​​недели, когда не будет осадков. С пятницы во многих районах Чехии будут грозы, которые могут сопровождаться проливным дождем и градом», — заявила Гонсова.

В четверг будет в основном ясно с дневными температурами от 24 до 28 ° C. В пятницу может быть больше облаков, в днем синоптики обещают дожди или грозы. Утром температура опустится до 16–12 ° C, после полудня воздух прогреется до 27–31 ° C.

В субботу будет переменная облачность, возможны дожди. Дневная температура достигнет 26-30 градусов Цельсия, на юге Моравии — 33 ° С. Утром будет от 14 до 18 ° C.

В воскресенье утром температура составит от 15 до 19 ° C. Днем возможны дожди и грозы. Дневные температуры будут колебаться от 24 до 28 градусов тепла, на востоке республики — до 32 ° C.

В понедельник будет преимущественно переменная облачность, в некоторых местах пройдут дожди грозы. Утренняя температура опустится до 18–14 ° C, днем будет от 24 до 28 градусов тепла. Такую же погоду синоптики обещают во вторник и среду.

Источник: novinky.cz

