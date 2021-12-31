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Чек-лист по информационной безопасности от KoronaPay

Чек-лист по информационной безопасности от KoronaPay

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Как обезопасить свои личные данные и денежные средства при безналичных онлайн расчетах? Вопрос вовсе не риторический. В 21 веке задумываться над информационной безопасностью приходится каждому покупателю интернет-магазина, каждому клиенту банка, использующему личный кабинет, каждому пользователю мобильных приложений.
Чек-лист по информационной безопасности от KoronaPay

Команда KoronaPay подготовила краткий, но емкий чек-лист о том, какие именно шаги необходимо предпринять, чтобы свести возможные риски к минимуму.

1. Двухфакторная аутентификация

Это система доступа, основанная на двух «ключах»/факторах. Первый — это логин и пароль для входа на сайт, второй, например, код из sms, которая приходит на прикрепленный номер телефона. Двухфакторная аутентификация позволяет предотвратить несанкционированный доступ к личным аккаунтам на сайтах и электронной почте.

2. Пин-код на сим-карту

Когда-то введение пин-кода сим-карты при пользовании мобильным телефоном было нормой (наверное, многие это помнят), но сейчас этим обычно пренебрегают, а зря. Установка пин-кода на сим-карту позволяет предотвратить незаконное использование вашего номера. В этом случае, даже если вы потеряли телефон, никто не сможет воспользоваться вашей симкой.

3. Быстрые и дешевые покупки

Все мы любим экономить, но иногда «невероятно выгодная покупка» может обернуться потерей денег. Обязательно изучите интернет-магазин, прежде чем оплачивать какой-либо товар. Узнайте, где находится офис, есть ли представительство в вашей стране, городе, с какими пунктами выдачи магазин сотрудничает и т.д. И конечно, поищите отзывы. Как правило, у каждого достойного онлайн продавца они есть.

Особое внимание стоит уделить безопасности переводов внутри MetoMe сервисов (там, где люди покупают товары, б/у вещи друг у друга). Старайтесь отправлять деньги не напрямую продавцу, а через сервис – это убережет от их потери.
 

4. Онлайн-сервисы денежных переводов

Организовать пересылку денежных средств от одного физлица другому на сегодняшний день – не самая сложная техническая задача. Гораздо больше усилий приходится предпринимать для обеспечения безопасности финансовых транзакций, бесперебойности работы системы, четкой работы службы поддержки, а также следования всем требованиям финансовых регуляторов.

Именно по тому, как все вышеперечисленные условия выполняются, можно судить о надежности сервиса. Очень важно удостовериться, что используемая система имеет лицензию и подлежит надзору конкретного финансового регулятора. 

Сервис денежных переводов KoronaPay уделяет всем перечисленным условиям максимум внимания. Наше мобильное приложение позволяет отправлять денежные переводы из Чехии быстро (мгновенная обработка данных), выгодно (минимальная курсовая наценка и нет комиссии), надежно (предоставляется гарантия возврата денег в случае проблем с выдачей перевода получателю).

5. Персональные данные

Большинство цифровых сервисов в рамках процедуры регистрации просят от пользователей ввести ряд данных: номер телефона, ФИО, email, адрес и т.д. Чаще всего запрос этой информации выглядит вполне логичным. Например, чтобы оформить доставку на дом купленного товара, необходимо сообщить интернет-магазину адрес. А чтобы получить денежный перевод или ценную посылку, необходимо при получении предъявить паспорт. 

Но зачастую запрос данных может быть излишним или преждевременным, но сервисы настойчиво требуют заполнения этих полей. 

Отдельная история – это звонки якобы от сотрудников банков, страховых компаний, которые просят подтвердить данные банковского счета, проверить номер паспорта, уточнить пароль и т.д. Здесь важно помнить, что серьёзные организации никогда не звонят с подобной просьбой. Такой разговор нужно немедленно завершить и перезвонить в организацию по официальному номеру телефона для уточнения информации. 

Например, некоторые приложения денежных переводов просят пользователей «рассказать о себе» уже на первом шаге. Еще до того, как человек разобрался, подходит ему этот сервис или нет. Случается, что даже сделать предварительный расчет денежного перевода без предоставления личных данных не получается.

Сервис KoronaPay воздерживается от такого подхода в выстраивании коммуникации с пользователями. После установки одноименного приложения достаточно подтвердить свой номер телефона – и далее пользователю становятся доступны и расчет переводов, и чат службы поддержки, и информация о лимитах и т.д. Ввод персональных данных требуется только на этапе непосредственного оформления перевода, и включает лишь ту информацию, которую в обязательном порядке запрашивают государственные/международные финансовые регуляторы для проведения платежа. 

Помимо уважения к конфиденциальности данных пользователя, KoronaPay предоставляет широкие возможности для денежных переводов за границу. Например, в приложении можно отправлять переводы без подтверждения личности, пока сумма за 3 месяца не превысит 1000 евро. А чтобы повысить лимит отправки до 7500 евро за 6 месяцев, достаточно пройти быструю и несложную идентификацию в самом приложении. 

В завершении обзора отметим, что с дальнейшим развитием технологий будет увеличиваться и нагрузка на пользователя - каждому из нас нужно будет предпринимать больше усилий по сохранению своих данных и принятию обдуманных решений по передаче той или иной информации о себе. И в этом смысле хорошо, когда часть забот по безопасности, сохранности данных и надежности можно переложить на проверенные временем и другими пользователями сервисы.  

 

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Темы
деньги Чехия иммиграция интернет koronapay
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