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Полиция разыскивает вора, укравшего из пражской галереи картины в Праге

Полиция разыскивает вора, укравшего из пражской галереи картины в Праге

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Полиция разыскивает грабителя, который украл картины из галереи в центре Праги почти за полмиллиона крон. Кроме того, во время кражи он разбил ценную лампу за 40 тысяч крон.
Полиция разыскивает вора, укравшего из пражской галереи картины в Праге

Об этом сообщила пражская полиция. Инцидент произошел в начале декабря, но виновные до сих пор не найдены. Поэтому полиция просит общественность оказать помощь в поиске преступников — момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина обокрал галерею в одном из переходов на улице Водичкова. Всего он вынул из витрины пять картин.

Krádež obrazů: Muž z Vodičkovy ulice ukradl obrazy za půl milionu | Blesk.cz

«Во время кражи он также сломал белую керамическую лампу, стоимость которой составляет 40 000 крон», — рассказал пресс-секретарь полиции Рихард Грдина.

«Затем он покинул место происшествия и направился к ближайшей остановке, откуда поехал на трамвае № 9 в неизвестное место», — добавил он.

Помимо видеозаписей камер видеонаблюдения, полиция также разместила изображения украденных картин на своем сайте.

«Если вы знаете мужчину или вам известно, где находится украденное произведение искусства, позвоните по телефону 158», — сказал Грдина. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага кражи преступность Чехия полиция
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