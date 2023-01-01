В ночь на 26 марта Чехия перейдет на летнее время

​Переход на летнее время произойдет в Чехии в воскресенье, 26 марта, — часы переводятся на 03:00 в 02:00, поэтому ночь будет на час короче. Летнее время будет применяться в течение следующих семи месяцев.

В последнее воскресенье октября возвращается стандартное центральноевропейское (зимнее) время. По мнению некоторых специалистов, изменение времени негативно влияет на здоровье и психику людей и не выполняет своей первоначальной цели — экономии энергии. Согласно более ранним планам, время в государствах Евросоюза должно было измениться в последний раз в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса и неспособности государств-членов договориться о постоянном времени этот вопрос отложен на неопределенный срок.

В сентябре 2021 года правительство Чехии утвердило положение, согласно которому летнее время, как и прежде, всегда будет начинаться в последнее воскресенье марта и продолжаться до последнего воскресенья октября. Согласно положению, летнее время продлится в 2023 году с 26 марта по 29 октября, в 2024 году — с 31 марта по 27 октября, в 2025 году — с 30 марта по 26 октября и в 2026 году — с 29 марта по 29 октября. В документах к регламенту Минтруда написало, что единая установка летнего и зимнего времени в ЕС на пять лет необходима в связи с работой транспорта и функционированием рынка.

Во многих странах мира летнее время было введено, но потом было отменено. В целом переход на летнее время применяется в большинстве стран Европы, Северной Америки и Ближнего Востока, но не применяется в большинстве стран Азии, Африки и Южной Америки. В Европе исключениями являются Исландия, Россия, Беларусь, часть Гренландии и норвежские острова Ян-Майен и Шпицберген, где летнее время не используется.

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