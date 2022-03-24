Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on

Живете в Чехии? Напишите нам!

Чем можно поделиться:

► Откуда вы и как давно приехали в Чехию? Сколько вам лет? Планируете ли оставаться после всех событий в Чехии и почему? Как у вас дела с ВНЖ-ПМЖ, учебой в этой стране?

► Что стало с вашей работой? Изменились ли условия и размер заработка?

► Возросли ли расходы на жизнь в Чехии? Что стало хуже (или лучше)? Что с вашим арендодателем, недвижимостью в Чехии?

► Как это коснулось ваших близких и лично вас? Как вы общаетесь? Что изменилось в жизни? Расскажите нам все, что посчитаете нужным.

Самые интересные, глубокие и развернутые истории опубликуем анонимно на 420on.cz.

►Куда писать: [email protected]