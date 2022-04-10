Украинки, бежавшие в Прагу, готовят украинские деликатесы на Подоли

На пражском Подоли есть бистро с домашней украинской кухней в рамках недавно открывшегося Центра душевного покоя «Влтава Сауна».

Здесь готовят четыре украинки, бежавшие в Чехию из Киева после российского вторжения. Посетителям и прохожим доступны традиционные украинские блюда. Сотрудники центра обучают украинцев чешскому языку. Об этом заявил Ян Бенеш, генеральный директор компании Eden Praha, которая владеет Центром душевного спокойствия.

Могут трудоустроить и больше украинок

По словам Яна Бенеша, вместимости кухни достаточно. По словам Бенеша, в случае высокого спроса могло бы быть задействовано и больше украинок, компания могла бы доставлять еду или предлагать ее в других точках раздачи.

«Sauny Vltava» начали работу в декабре прошлого года. Цель владельца состоит в том, чтобы клиенты проводили в центре как можно больше времени, например, целый день. Поэтому было необходимо, среди прочего, обеспечить питание. «Мы думали о разных вариантах, в то время началась война в Украине. Вместе с моим коллегой Филипом Душеком нам пришло в голову предложить помещения кухни украинским беженцам, женщинам, имеющим опыт в гастрономии», — сказал Бенеш. Он добавил, что обращался в организации, предоставляющие жилье украинским беженцам, и впоследствии получил контакты на некоторых украинок.

«Выбор есть и для вегетарианцев, и для любители мяса или рыбы»

Кухня открыта уже третью неделю, в тестовом режиме она сначала обслуживала клиентов сауны. Окошко, где и прохожие могут сделать заказ, открыто с прошлой субботы.

«Украинская кухня вкусная, сытная и очень разнообразная. Выбрать еду для себя могут и вегетарианцы, и любители мяса и рыбы», — рассказала Дарья, которая работала в Украине в ресторане и одновременно училась в двух вузах — экономическом и медицинском.

По словам другой украинки — Ларисы, традиционная украинская еда, которую пражане теперь могут попробовать, — несомненно, борщ. Его готовят несколько видов, в пражском бистро сейчас продают классический, а также зеленый из щавеля. Лариса также рекомендует попробовать вареники с мясом, брынзой, а также сладкими начинками. Как и в чешской кухне, блины готовят и в украинской.

«У нас подрабатывают студенты, будущие педагоги, которым поручили научить наших новых украинских коллег чешскому языку. У них есть свой и чешский алфавит, приклеенный к холодильнику, и они постепенно осваивают его», — добавил Бенеш.

Российские войска вторглись в Украину 24 февраля. С тех пор, по словам министра внутренних дел Вита Ракушана, в Чехию прибыло около 300 000 украинцев. Почти половина — дети, четыре пятых взрослых — женщины. По оценкам Ракушана, это число может вырасти и до 550 000 беженцев. Украинцам, получивших так называемую толерантную визу (визу временной защиты — прим. ред), разрешение на работу не требуется. По новому закону, так называемому «lex Ukraine», они имеют такой же статус на рынке труда, как и иммигранты с ПМЖ.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: