Для водителей из Украины в Чехии: подробная информация и пошаговые действия

Официальная информация от Министерства транспорта Чехии от 4 апреля 2022 года. Как быть с украинским водительским удостоверением в Чехии? Когда и как менять? Что нужно, чтобы начать работать в качестве водителя?

►Інфо українською — див. нижче.

Основная информация

— Можно использовать свое действительное водительское удостоверение, выданное на территории Украины, для управления транспортными средствами на территории Чешской Республики, если это удостоверение соответствует образцу водительского удостоверения, предусмотренному Конвенцией о дорожном движении (Вена 1968 г.)

►Описание водительских прав, предусмотренных Конвенцией о дорожном движении

— Речь идет об водительском удостоверении, которое внешне совпадает с чешским водительским удостоверением.

— Действующими украинскими водительскими правами также считаются такие права, которые утратили силу после 1.01.2022 г., если они не были обменены из-за вооруженного конфликта в Украине

Ответы на вопросы:

1. У меня есть действительное украинское водительское удостоверение и я хочу обменять его на чешское водительское удостоверение.

— Если не разрешено пребывание на территории Чехии больше 1 года, то на владельца украинского водительского удостоверения не возлагается обязанность обмена на чешское водительское удостоверение.

— Обмен украинского водительского удостоверения на чешское возможен при исполнении гражданином Украины условия обычного проживания на территории Чешской Республики, то есть 185 дней в календарном году из-за личных и профессиональных связей.

— Обмен водительских прав относится к компетенции муниципальных органов — муниципалитетов с расширенными полномочиями.

— Сразу по прибытии на территорию Чешской Республики, без подтверждения относительно продолжительности пребывания, обмен украинского водительского удостоверения на чешское водительское удостоверение невозможен.

2. Могу ли я управлять транспортными средствами в Чешской Республике с водительскими правами, не соответствующими международным конвенциям?

Нет, действующее правовое регулирование предполагает, что управлять транспортными средствами на территории Чешской Республики можно только на основании водительского удостоверения, выданного иностранным государством, которое своим исполнением соответствует международным конвенциям.

3. Как я могу разрешить ситуацию, если у меня водительские права, не соответствующие международным конвенциям?

— Возможным решением является получение чешских водительских прав посредством выдачи водительского удостоверения и выдачи водительских прав, то есть завершения обучения и тренировки езды в автошколе, сдачи экзамена на профессиональную компетентность управлением автотранспортом.

— Регистрация на теорию и тренировку езды не обусловлена постоянным местом жительства в Чешской Республике.

— После экзамена необходимо подать заявление на получение водительского удостоверения и водительских прав. Основным условием получения водительских прав является постоянное проживание в Чешской Республике, то есть пребывание на территории Чешской Республики в течение 185 дней в календарном году в связи с личными и профессиональными связями

Предоставление водительского удостоверения и выдача водительских прав входят в компетенцию муниципальных органов — муниципалитетов с расширенными полномочиями, куда можно обратиться по данному вопросу.

4. Возможно ли исключение из условий выдачи водительских прав по выполнению условия постоянного проживания?

Нет, условие постоянного проживания определено законодательством Европейского Союза, которым является Директива Европейского парламента и Совета № 2006/126/EC «О водительских правах». Чешская Республика как государство-член Европейского Союза обязана соблюдать законодательство Европейского Союза

5. У меня недействительные украинские водительские права. Могу ли я продолжать водить или лучше попросить их заменить?

— Если срок действия водительского удостоверения закончился до 1.01.2022, они не подходят в качестве документа для управления транспортными средствами в Чешской Республике.

— Решением в данной ситуации является получение чешского водительского удостоверения. ответ №3.

6. У меня физически нет украинского водительского удостоверения (утрата, уничтожение и т.д.). Могу ли я управлять транспортными средствами в Чешской Республике? Если нет, то как я могу получить чешские водительские права?

Управлять автотранспортом на территории Чешской Республики можно только при наличии водительского удостоверения.

Если у вас нет водительских прав, то получить чешское водительское удостоверение возможно, но только после окончания обучения и тренировки езды в автошколе, сдачи экзамена на профессиональную компетентность и предоставление водительского удостоверения. Условием получения водительского удостоверения является постоянное место жительства в Чешской Республике - см.вопрос №3.

Информация для профессиональных водителей

1. У меня есть действительные украинские водительские права. Могу ли я устроиться на работу водителем грузового автомобиля или на перевозку пассажиров (водителем автобуса)?

Да, возможно. Имея действительные украинские водительские права, вы можете устроиться на работу водителем.

Вождение транспортных средств (грузовиков или автобусов), однако, дополнительно обусловлено приобретением и владением профессиональной компетенции водителя и одновременно картой водителя (касается транспортных средств, оборудованных тахографом).

2. Как я могу получить профессиональную компетенцию водителя?

Профессиональная компетентность подтверждается профессиональным водительским удостоверением, которое может быть выдано к действительному украинскому водительскому удостоверению.

Выдача удостоверения профессиональной компетенции водителя не обусловлена постоянным местом жительства в Чешской Республике.

Профессиональную компетентность водителя можно получить на основе заканчивающегося экзаменом вступительного обучения или прохождения курса регулярного обучения.

— Если вы получили водительские права категории C после 10.09.2009 г., вы должны пройти обучение в объеме 140 часов или 280 часов и затем сдать экзамен.

— Если вы получили водительские права категории C до 10.09.2009, достаточно закончить курс регулярного обучения в объеме 35 часов.

— Если вы получили водительские права категории D после 10.09.2008 г., необходимо пройти поступление в объеме 140 часов или 280 часов и затем сдать экзамен.

— Если вы получили водительские права категории D до 10.09.2008, достаточно пройти обычный курс регулярного обучения в объеме 35 часов.

Для управления транспортным средством можно использовать документ о профессиональной компетенции водителя, выданный другим государством-членом Европейского Союза, договорной стороной Соглашения о Европейской экономической зоне или Швейцарской Конфедерацией.

3. Куда необходимо обратиться с заявлением о выдаче удостоверения профессиональной компетентности водителя?

Удостоверение профессиональной компетентности водителя выдаются муниципальными органами с расширенными полномочиями.

В обоих случаях это, прежде всего, условие выполнения основной работы у работодателя, базирующегося в Чешской Республике, или осуществление самостоятельной предпринимательской деятельности.

К заявлению на получение удостоверения профессиональной компетенции водителя прилагаются:

— действительное удостоверение личности,

— действительные украинские водительские права,

— подтверждение экзамена после вступительного обучения,

— или подтверждение регулярной учебы,

— трудовой договор, выданный работодателем, зарегистрированным в Чешской Республике, или выписка из торгового реестра.

4. Можно ли использовать приобретенную в Украине профессиональную компетентность водителя для работы?

Нет, это невозможно, поскольку согласно действующему законодательству можно признать только профессиональную компетенцию водителя, полученную на территории Чешской Республики, в другом государстве-члене Европейского Союза или на территории государства, являющегося договорной стороной Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или полученной на территории Швейцарской Конфедерации – см. Ответ №1.

5. Как получить карту водителя (на тахограф) и куда мне обратиться для ее выдачи?

Карта водителя выдается любым муниципальным органом с расширенными полномочиями.

К заявлению о получении карты водителя необходимо предоставить:

— действительное удостоверение личности,

— подтверждение о проживании – виза с целью толерантности (защиты) в ЧР,

действительные украинские водительские права,

— трудовой договор.

В этом случае карта водителя будет выдана со сроком действия 185 дней.

6. Можно ли для управления автомобилем использовать карту водителя (тахограф), изданную в Украине?

Да, для управления автотранспортом можно использовать карту водителя (к тахографу), выданную в Украине на срок ее действия.

7. Касаются ли меня вышеупомянутые жизненные ситуации, если я гражданин Украины и уже есть постоянное место жительства в ЧР и мне для работы нужна карта водителя или другие документы?

Нет, в данном случае описанные выше ситуации к вам не относятся.

Если вы уже имеете постоянное место жительства в ЧР, вы можете обменять водительское удостоверение с Украины, соответствующее международным конвенциям, на чешское водительское удостоверение, а также можно оформить и карту водителя сроком на 5 лет.

Источник: mdcr.cz

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ІНФО УКРАЇНСЬКОЮ

Основна інформація:

— Я можу використовувати своє дійсне водійське посвідчення, видане на території України, для керування транспортними засобами на території Чеської Республіки, якщо це посвідчення відповідає зразку водійського посвідчення, передбаченому Конвенцією про дорожній рух (Відень 1968 р.):

►Опис водійських прав, передбачених Конвенцією про дорожній рух

— Річь йде про посвідчення водія, яке своїм дизайном збігається з чеським посвідченням водія.

— Діючими українськими водійськими правами також вважаються і такі права, які втратили чинність після 1.01.2022 р., якщо вони не були обмінені через збройний конфлікт в Україні

1. У мене є дійсне українське водійське посвідчення і я хочу обміняти його на чеське водійське посвідчення.

— Якщо перебування на території Чеської Республіки більше 1 року не дозволено, то на власника українського водійського посвідчення не покладається обов’язок обміну на чеське водійське посвідчення.

— Обмін українського водійського посвідчення на чеське можливий при виконанні громадянином України умови звичайного проживання на території Чеської Республіки, тобто 185 днів у календарному році через особисті та професійні зв’язки.

Обмін водійських прав належить до компетенції органів муніципалітетів з розширеними повноваженнями. Відразу після прибуття на територію Чеської Республіки, без підтвердження щодо тривалості перебування, обмін українського посвідчення водія на чеське посвідчення водія неможливий.

2. Чи можу я керувати транспортними засобами в Чеській Республіці з водійськими правами, які не відповідають міжнародним конвенціям?

Не можна, чинне правове регулювання передбачає, що керувати транспортними засобами на території Чеської Республіки можна лише на підставі посвідчення водія, виданого іноземною державою, яке своїм виконанням відповідає міжнародним конвенціям.

3. Як я можу вирішити ситуацію, якщо я маю водійські права, які не відповідають міжнародним конвенціям?

Можливим рішенням є отримання чеських водійських прав у вигляді посвідчення водія та водійських прав, тобто завершення навчання та тренування їзди в автошколі, складання іспиту на професійну компетентність керуванням автотранспортом.

Реєстрація на навчання та тренування їзди не обумовлена постійним місцем проживання в Чеській Республіці.

Після іспиту необхідно подати заяву на отримання посвідчення водія та водійських прав.

Основною умовою для отримання водійських прав є постійне проживання в Чеській Республіці, тобто перебування на території Чеської Республіки протягом 185 днів у календарному році через особисті та професійні зв’язки.

Надання водійського посвідчення та видача водійських прав належать до компетенції муніципальних органів з розширеними повноваженнями.



4. Чи можливий виняток з умов видачі водійських прав щодо виконання умови постійного проживання?

Ні, умова звичайного проживання визначена законодавством Європейського Союзу, яким є Директива Європейського парламенту та Ради № 2006/126/EC «Про водійські права». Чеська Республіка, як держава-член Європейського Союзу, зобов'язана дотримуватися законодавства Європейського Союзу

5. Я маю недійсні українські водійські права. Чи можу я керувати автомобілем або попросити їх замінити?

Якщо термін дії посвідчення водія закінчився до 1.01.2022, їх не можна використовувати для керування транспортними засобами в Чеській Республіці.

Рішенням в даній ситуації є отримання чеського водійського посвідчення – див. відповідь № 3.

6. У мене фізично немає українського водійського посвідчення (втрата, знищення тощо). Чи можу я керувати транспортними засобами в Чеській Республіці? Якщо ні, то як я можу отримати чеські водійські права?

Керувати автотранспортом на території Чеської Республіки можна лише за наявності посвідчення водія.

Якщо ви не маєте водійських прав, то отримати чеське водійське посвідчення можливо, але лише після закінчення навчання та тренування їзди в автошколі, складання іспиту на професійну компетентність та надання водійського посвідчення. Умовою для отримання водійського посвідчення є звичайне місце проживання в Чеській Республіці - див. питання № 3.

Інформація для професійних водіїв

1. Я маю дійсні українські водійські права. Чи можу я влаштуватися на роботу водієм вантажного автомобілю або на перевозку пассажирів (водієм автобуса)?

Так, можливо. Маючи дійсні українські водійські права ви можете влаштуватися на роботу водієм.

Водіння транспортних засобів (вантажівок чи автобусів), однак, додатково обумовлено набуттям та володінням професійної компетенції водія та водночас карткою водія (стосується транспортних засобів, обладнаних тахографом).

2. Як я можу отримати професійну компетенцію водія?

Професійна компетентність підтверджується професійним посвідченням водія, яке може бути видане до дійсного українського посвідчення водія.

Видача посвідчення професійної компетенції водія не обумовлена постійним місцем проживання в Чеській Республіці.

Професійну компетентність водія можна отримати на основі вступного навчання, що закінчується іспитом, або проходження курсу регулярного навчання.

— Якщо ви отримали водійські права категорії C після 10.09.2009 р., ви повинні пройти навчання в обсязі 140 годин або 280 годин та потім скласти іспит.

— Якщо ви отримали водійські права категорії C до 10.09.2009 р., достатньо закінчити курс регулярного навчання в обсязі 35 годин.

— Якщо ви отримали водійські права категорії D після 10.09.2008 р., необхідно пройти вступне навчання в обсязі 140 годин або 280 годин та потім скласти іспит.

— Якщо ви отримали водійські права категорії D до 10.09.2008 р., достатньо пройти звичайний курс регулярного навчання в обсязі 35 годин.

Для керування транспортним засобом також можна використовувати документ про професійну компетенцію водія, виданий іншою державою-членом Європейського Союзу, договірною стороною Угоди про Європейську економічну зону або Швейцарською Конфедерацією.

3. Куди необхідно звернутися з заявою про видачу посвідчення професійної компетентності водія?

Посвідчення професійної компетентності водія видаються муніципальними органами з розширеними повноваженнями.

В обох випадках це, перш за все, умова для виконання основної роботи у роботодавця в Чеській Республіці, або здійснення самостійної підприємницької діяльності.

До заяви на отримання посвідчення професійної компетенції водія додаються:

— дійсне посвідчення особи,

— дійсні українські водійські права,

— підтвердження іспиту після вступного навчання,

— або підтвердження регулярного навчання,

— трудовий договір, виданий роботодавцем, зареєстрованим у Чеській Республіці, або витяг з торгового реєстру.

4. Чи можна використовувати набуту в Україні професійну компетентність водія для роботи?

Ні, це неможливо, оскільки згідно з чинним законодавством можна визнати лише професійну компетенцію водія, отриману на території Чеської Республіки, в іншій державі-члені Європейського Союзу або на території держави, яка є договірною стороною Угоди про Європейський економічний простір, або отриманою на території Швейцарської Конфедерації - див. відповідь № 1.

5. Як отримати картку водія (на тахограф) і куди мені звернутися для її видачі?

Картка водія видається будь-яким муніципальним органом з розширеними повноваженнями – карта.

До заяви стосовно отримання карти водія необхідно надати:

— дійсне посвідчення особи,

— вимоги до проживання - віза з метою толерантності в ЧР,

— дійсні українські водійські права,

— трудовий договір.

У цьому випадку картка водія буде видана з терміном дії 185 днів.

6. Чи можна для керування автомобілем використовувати картку водія (до тахографу), видану в Україні?

Так, для керування автотранспортом можна використовувати картку водія (до тахографу), видану в Україні на термін її дії.

7. Чи стосуються мене вищезазначені життєві ситуації, якщо я громадянин України і вже маю звичайне місце проживання в ЧР і мені для роботи потрібна карта водія чи інші документи?

Ні, в даному випадку описані вище життєві ситуації до вас не стосуються.

Якщо ви вже маєте звичайне місце проживання в ЧР, ви можете обміняти водійське посвідчення з України, яке відповідає міжнародним конвенціям, на чеське водійське посвідчення, а також можна оформити і картку водія терміном на 5 років.

Джерело: mdcr.cz