История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»

Мы продолжаем собирать ваши истории о том, как изменилась ваша жизнь после начала войны и санкций. Сегодня публикуем пронзительную историю читателя Сергея — о родных, о трагической судьбе, об Украине и о Чехии.

Мое имя Сергей. Я житель города Рубежное. Историю, которую я вам расскажу, очень трудно поверить, я и сам в нее до сих пор не верю. Все что я напишу — правда, которая больше напоминает какой-то страшный сон.

Начало работы в Чехии и последняя встреча

В связи трудностями на работе и маленькими зарплатами в моем городе, с 2019 года я начал работать в Чехии. Но каждый отпуск я всегда приезжал в свой любимый город: к папе, матери, к сестре и к котику Вите. Последний такой отпуск был с 21 декабря по 3 марта этого года. [...]

Добираться было тяжело, но это того стоило. Это был очень яркий и запоминающийся отпуск. Когда я уезжал 3 января меня провожал до поезда мой отец, мать не пошла, так как были сильные сугробы и у нее болела нога. Я сел в поезд посмотрел на моего отца, он махнул мне рукой и поезд тронулся. Тогда я еще и не подозревал, что я его вижу в последний раз.

На связи с родителями Чехия-Украина

Война уже в мой город приходила. И поэтому когда Путин объявил о каких-то спецоперациях, никто этому особого значения не придавал. [...] До 9 марта все было нормально, потом у них [родителей] исчез интернет и свет, дальше исчезла вода.

Продуктами мои родители запаслись, воды тоже набрали (к счастью я забыл дома свой powerbank, так что связь у нас тоже была). Я каждый день с ними созванивался. Они мне говорили, что у них все хорошо, стреляют, но терпимо. Как я потом узнал, они меня просто не хотели огорчать и не рассказывали правду.

16 марта был сильный обстрел, на веранде вылетали стекла. Звонок 20 марта я не забуду никогда. Я долго не мог дозвониться, потом трубку подняла мать, а потом говорил и отец:

— У нас все нормально, я поеду на территорию Украины и с карточек вышлю тебе денег, понятно, все давай…

Почем то мне хотелось сказать «Я Вас люблю, родители», но не сказал, ведь мужик мужику не должен говорить такие слова.

Пропала связь

21 и 22 марта связи не было, дозвониться было невозможно. 21 марта я пришел после ночной смены и практически не мог спать, предчувствовал, что-то случилось. По всем информационным ресурсам говорилось, что связи с Луганской областью не было. Я пытался себя успокаивать, что все в порядке.

23 марта шел после ночной смены и решил попробовать позвонить раньше (обычно мы созванивались в 14.00, чтобы экономить заряд на телефоне). Я дозвонился в 6:16, пошли гудки.

Мать подняла трубку и на заднем фоне слышалось:

— Ему говорить?

— Да говори, что уже…

— Отца нет.

Я переспрашиваю:

— Как нет?

— Нет, погиб, — отвечает мать.

Я разрыдался как ребенок и не мог этому поверить. Весь мой мир в один миг словно рухнул. В результате обстрела со стороны города (7-8 микрорайона), 3 снаряда попало по нашему частному сектору. Возле моего дома не было ни одного военного, по ком был обстрел не понимал никто.

Отец решил в первый раз отсидеться в подвале. Самое страшное, гараж не хотел открываться. Замки заклинило и он вырвал, заранее, гаражные двери прямо с петель. Был сильный обстрел, отец надел шлепки и со словами «Я больше так не могу» пошел в подвал.

Прилетел снаряд во двор и разрушил часть дома. Осколками убило моего отца. [...] Мать осталась жить без дома, без мужа и с ребенком-инвалидом на руках у случайных людей, без воды, без газа и без света под постоянными бомбежками. Моя сестра инвалид детства с синдромом Дауна — она не ходит, есть с бутылочки и передвигать ее можно только на коляске. От них отвернулись все: родственники, соседи.

Хотел поехать за ними, но решил привезти их в Чехию

Мне было очень тяжело, 2 дня я пил. Я хотел выехать к ним в Украину, мама сказала, «что здесь война и тебя никто сюда не впустит». Я пытался созваниваться каждые два часа с матерью, чтоб спросить как у них дела.

[После очередного обстрела] Я понял, что их нужно как-то вытаскивать.

Прибытие в Чехию

[...] Многие говорят, что для беженцев весь проезд в Европе бесплатный, но с матери везде требовали деньги. В итоге в 22.00 часов 28 марта она прибыла в Колин, я пытался заказать транспорт для инвалидов, но все тщетно. В итоге мне помог мой начальник и отвез нас в Кутную Гору в центр помощи беженцев.

Они приехали поздно ночью, но жилье нам никто не дал. Я снимал гостиницу в центре Кутной Горы за очень большие деньги, но об этом никто тогда не думал. Я, мать и моя сестра. Я грел себя надеждами, что у меня есть хоть 66% семьи и мы теперь вместе.

[В гостинице] нас долго мурыжили и рассказывали про законы и, что не знают что делать с инвалидом. В итоге они решили поселить мать с сестрой в какое-то спецучреждение. Но перед этим им нужно было пройти медобследование.



В чешской больнице у сестры выявили коронавирус

4 апреля мать днем написала по вайберу, что Оксане (моя сестра) стало плохо, ее забрали в реанимацию. Всю раннюю смену был, как на иголках. Потом мать прислала адрес больницы и сказала, что меня туда впустят. Врачи прогнозов никаких не давали.

В 16:30 я был в больнице. Моя сестра была уже подключена к ШВЛ. Ей делали какие-то уколы и мерили температуру сломанными бесконтактными термометрами, которые показывали 37.1, а по факту было 39.

В 19:30 меня стало посещать подобное чувство, которое возникало 21 марта.

В 20:45 моя сестра умерла. Я держал ее руку и смотрел, как она пытается ловить последние вздохи.

Так за 2 недели я потерял отца и сестру.

Итог

Еще в феврале я хотел покупать билеты на самолет и поехать в мой любимый город Рубежное (общезаводской отпуск в августе), и в декабре хотел поехать домой, чтобы потом полететь с батей в Египет. Еще радовался появлению самолета Пардубице - Харьков. Теперь нет ни дома, ни бати, ничего.

Сейчас мы с матерью живем в общежитии в Чешкой Республике и что дальше делать мы не знаем. Условия жизни, мягко сказать, нерадужные.

Послесловие и пара слов о Чехии

По приезду оформили все очень быстро: виза, страховка, счёт в банке. Зная, как все делается в Чехии, неторопливо, это было чудо. Так же отдельно хочу поблагодарить пожарников, возили нас везде по несколько раз. Соц.давку выплатили быстро и сразу за 2 месяца (10 000 кр).

Коронавируса могло и не быть

Проблемы возникли с жильем. В центре помощи для беженцев сказали, что с такими инвалидами, как моя сестра, они ещё не сталкивались и что делать не знают. Все эта история затянулась на 3 дня, а также заставили пройти обязательное медобследование (требование дома «Барбара» в Кутной горе). У сестры короновируса при этом обследовании ещё не было, очень большая вероятность, что она его там подхватила.

После того как у сестры в доме «Барбара» начались симптомы короновируса (ночью 3 апреля), врачи ее взяли неохотно. С таким инвалидом связываться никто не хотел. Когда мы с матерью ехали 7 апреля в Кутную Гору я ей сказал, что врачи ничего не сделали, чтоб спасти мою сестру. Если бы нас сразу 28 числа поселили в обычную общагу, возможно всё было бы иначе, но закон...

Что сейчас? Живём в общежитии в Колине

Горячей воды нет. Живём возле стадиона — на этаже много маленьких детей, (постоянный крик футболистов и хлопанье дверей) покой отсутствует. Комнаты маленькие, холодильники общие, при включении ноутбука выбивает рубильник. Ну тут нет претензий к ЧР, потому что приехала мать с сестрой 28 марта, к тому времени все хорошие места были уже заняты.

►Дисклеймер:

Ниже приводим мнение читателя — у редакции нет возможности проверить данную информацию.

Некоторые люди воспользовались моментом

[Места] Заняты в основном жителями из регионов, где война отсутствует. Люди ждали воссоединение с семьёй или были какие-то проблемы с попадания на территорию ЧР и тут просто воспользовались моментом. Поначалу ехали из Ужгорода, Львова, Ивано-Франковск, из Полтавы. Очень многие приехали сюда, а сами за деньги сдают свои квартиры за деньги людям, у которых идут боевые действия. К сожалению, таких «беженцев», наживающихся на горе, очень много. Один переводчик говорил, что дали бесплатно квартиру человеку с тремя детьми, у которого машина за 250 000 долларов.

Интересный факт. Некоторые люди с ВНЖ пользовались тем, что ездили бесплатно на автобусах в Чехии, не являясь фактически беженцами. Наше руководство начало всем писать письма угрозы, что мы не имеем морального и законного права так поступать и будут за это нас наказывать. Что касается закона, здесь все ясно. Вот приехали люди с Полтавы сюда в Чехию, здесь бесплатно живут — получают помощь от правительства, деньги. И при этом сдают свои квартиры за деньги. А вот у меня нет ни дома, ни родственников. Только эта карта ВНЖ. Так кто там больше имеет морально права?

Вот примерно так моя мать обустроилась.

Проблемы в Чехии — попытки получить помощь

Так как моя мать приехала практически без ничего, потому что была вынуждена тащить с собой бутылки для кормления и всякие подгузники, я хотел ей заказать кое-какие вещи. В центре помощи беженцев порекомендовали сайт www.pomahejukrajine.cz.

Давал 7 запросов на этот сайт, не ответил никто.

Снять квартиру в Колине позволить себе не могу, потому что это пол моей зарплаты, а деньги нужны сейчас как воздух, рассчитаться и переехать работать в другой более дешевый регион тоже пока не могу. Из-за наплыва беженцев задерживают выдачу ВНЖ. Насчёт надежд, все туманно. Что завтра преподнесет жизнь неизвестно и строить какие-то планы не хочется.

Еще в феврале я хотел покупать билеты на самолет и поехать в мой любимый город Рубежное (общезаводской отпуск в августе), и в декабре хотел поехать домой, чтобы потом полететь с батей в Египет. Еще радовался появлению самолета Пардубице - Харьков. Теперь нет ни дома, ни бати, ничего.