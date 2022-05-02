Украинская студентка в Пардубице: Лишилась фортепиано, но приобрела новую работу

Студентка медицинского факультета Дарья Тодорова из Одессы играет на фортепиано с четырех лет, но такой большой музыкальный инструмент во время вынужденного отъезда взять в собой не смогла. Теперь она боится, что утратит свою технику, если не сможет играть каждый день.

Дарья живет в Пардубице и работает в чайхане почти два месяца:

«У меня сейчас нет возможности где-то играть, я надеюсь найти здесь музыкальный инструмент и продолжить заниматься», — сказал Тодорова.

22-летняя девушка прибыла в Чехию 8 марта. Она ехала сюда два дня, пересадочной станцией был польский Перемышль. Ее сестра и племянница также покинули Украину, куда вторглась Россия. К счастью, в новой стране им было к кому обратиться, и у них есть тетя в Пардубицах, которая помогала им поначалу.

«Нам также помогли хорошие люди и предоставили жилье», — рассказала студентка. Несмотря на то, что сейчас девушка находится в Чехии, ей не пришлось прерывать учебу в украинском вузе, она посещает лекции онлайн.

«Педагоги стараются подстроиться под нас, студенты часто разбросаны по всей Европе, у каждого разные варианты онлайн-обучения», — сказала Тодорова. Она также добавила, что сейчас готовится к обучению на 2-м медицинском факультете Карлова университета, где украинским беженцам предлагают стажировки.

Сейчас студентка работает в «Добра Чайовна» в Пардубицах. Она научилась заваривать десятки видов чая очень быстро, вот только приготовление напитка с добавлением растопленного шоколада, меда и молока у нее пока не получается, как с улыбкой добавила студентка. К новым вещам, которым надо быстро научиться, добавился и чешский язык. «Каждый день я учу новые слова. И очень часто я общаюсь с людьми с помощью жестов», — сказала студентка.

Владелица чайханы Нела Патрика Невеликова и ее муж Болеслав хотели помочь Украине, а с Дарьей они познакомились благодаря общему знакомому. «Это было очень спонтанно. Мы подумали, что это еще одна возможность помочь кому-то из Украины. Мы также восприняли это как новый опыт лично для себя», — сказала Невеликова.

Источник: ceskenoviny.cz