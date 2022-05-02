Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.7
USD
23.54
RUB
0.33
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
09n 13 °C
Украинская студентка в Пардубице: Лишилась фортепиано, но приобрела новую работу

Украинская студентка в Пардубице: Лишилась фортепиано, но приобрела новую работу

anastasiia_kn 586
Студентка медицинского факультета Дарья Тодорова из Одессы играет на фортепиано с четырех лет, но такой большой музыкальный инструмент во время вынужденного отъезда взять в собой не смогла. Теперь она боится, что утратит свою технику, если не сможет играть каждый день.
Украинская студентка в Пардубице: Лишилась фортепиано, но приобрела новую работу

Дарья живет в Пардубице и работает в чайхане почти два месяца:

«У меня сейчас нет возможности где-то играть, я надеюсь найти здесь музыкальный инструмент и продолжить заниматься», — сказал Тодорова. 

22-летняя девушка прибыла в Чехию 8 марта. Она ехала сюда два дня, пересадочной станцией был польский Перемышль. Ее сестра и племянница также покинули Украину, куда вторглась Россия. К счастью, в новой стране им было к кому обратиться, и у них есть тетя в Пардубицах, которая помогала им поначалу. 

«Нам также помогли хорошие люди и предоставили жилье», — рассказала студентка. Несмотря на то, что сейчас девушка находится в Чехии, ей не пришлось прерывать учебу в украинском вузе, она посещает лекции онлайн. 

«Педагоги стараются подстроиться под нас, студенты часто разбросаны по всей Европе, у каждого разные варианты онлайн-обучения», — сказала Тодорова. Она также добавила, что сейчас готовится к обучению на 2-м медицинском факультете Карлова университета, где украинским беженцам предлагают стажировки. 

Сейчас студентка работает в «Добра Чайовна» в Пардубицах. Она научилась заваривать десятки видов чая очень быстро, вот только приготовление напитка с добавлением растопленного шоколада, меда и молока у нее пока не получается, как с улыбкой добавила студентка. К новым вещам, которым надо быстро научиться, добавился и чешский язык. «Каждый день я учу новые слова. И очень часто я общаюсь с людьми с помощью жестов», — сказала студентка. 

Владелица чайханы Нела Патрика Невеликова и ее муж Болеслав хотели помочь Украине, а с Дарьей они познакомились благодаря общему знакомому. «Это было очень спонтанно. Мы подумали, что это еще одна возможность помочь кому-то из Украины. Мы также восприняли это как новый опыт лично для себя», — сказала Невеликова.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
музыка мастер-класс украинцы Чехия
Читайте
по теме 
В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine
02.05.2022 12:30 Культура
В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine
728
С 23 по 25 июня в Праге пройдет Prague Metronome Festival
27.04.2022 17:45 Культура
С 23 по 25 июня в Праге пройдет Prague Metronome Festival
1194
Чехи стали покупать на 35% больше виниловых пластинок
26.04.2022 12:49 Культура
Чехи стали покупать на 35% больше виниловых пластинок
521
Музыкальный студенческий фестиваль Majáles пройдет в Праге 23 апреля
17.04.2022 20:42 Культура
Музыкальный студенческий фестиваль Majáles пройдет в Праге 23 апреля
1534
Последние новости:
02
мая
День открытых дверей в Палате депутатов Чешской Республики
02.05.2022 19:41 Культура
День открытых дверей в Палате депутатов Чешской Республики
265
В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности
02.05.2022 16:55 Общество
В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности
2290
Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь
02.05.2022 16:08 Общество
Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь
1185
Мужчина ограбил почту в Праге, чтобы потратить все деньги в ночном клубе
02.05.2022 15:50 Общество
Мужчина ограбил почту в Праге, чтобы потратить все деньги в ночном клубе
412
История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»
02.05.2022 14:44 Общество
История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»
1010
Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок
02.05.2022 12:45 Общество
Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок
872
В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine
02.05.2022 12:30 Культура
В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine
728
Биолог, преподаватель латыни, геофизик. Чехия уже приняла десятки женщин-академиков из Украины
02.05.2022 12:17 Общество
Биолог, преподаватель латыни, геофизик. Чехия уже приняла десятки женщин-академиков из Украины
588
Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи
02.05.2022 11:31 Общество
Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи
690
На Флоренц в Праге вернут скульптуру с мировым временем — теперь это будет реплика
02.05.2022 10:59 Культура
На Флоренц в Праге вернут скульптуру с мировым временем — теперь это будет реплика
870


Мобильная версия