Украинская писательница, нашедшая убежище в Чехии: «Все, что остается, — это жить»

Перед Новым годом я жаловалась мужу, что из-за работы, которой действительно было много, некогда отдохнуть. Что хотелось бы иметь больше пространства для творчества и на детей. Вселенная, ты как-то глупо исполняешь мои мечты, пожалуйста, не понимай все так буквально.

Меня часто спрашивают: «Как тебе , Юля, живется с детьми в Праге? Сколько картин ты уже нарисовала и сколько стихов написала? Ты путешествуешь, это же идеальная возможность для тебя творить?». Я улыбаюсь и пытаюсь избавиться от ощущения кома в горле. Если мне и есть что сказать, то эти слова вовсе не о творчестве. Это слова поддержки, сострадания и сожаления. Слова о потерянных надеждах и разрушенных иллюзиях. Это слова отчаяния и силы, боли и радости. У меня такое ощущение, что вещи вокруг потеряли всякий смысл. Есть только война. Особенно внутренняя. Ежедневная борьба с собой: принять суровую реальность, смириться с тем, что уже никогда ничего не будет, как прежде, и искать силы двигаться дальше (а иногда и заставлять себя вставать с постели). Во время войны мне удалось написать несколько стихов. Я даже начала писать книгу. Терапевтические рассказы о войне, мире и жизни. Для меня словесная терапия — самый эффективный инструмент для понимания и трансформации травматического опыта. Боль часто говорит за меня. Отчаяние, усталость, печаль. Эти чувства сейчас одолевают каждого украинца, где бы он ни находился в мире. С помощью стихов и прозаических текстов я переживаю травму свидетеля, вину выжившего. Я превращаю грусть и печаль в слова и метафоры, чтобы осознать все, что происходит с нами, особенно со мной.

Когда дети засыпают и я уже закончила работать, я читаю все новости и у меня еще остаются силы, я говорю себе:

Мне есть что сказать миру?

Что ты сделала для себя сегодня?

У тебя все нормально?

И я пишу. Я пишу, чтобы эта темная глава нашей истории и моей жизни навсегда осталась в моей памяти.

Чтобы никогда не забывать: каким храбрым может быть человек. Храбрым, открытым, любящим и скорбящим одновременно.

Перед Новым годом я жаловалась мужу, что из-за работы, которой действительно было много, некогда отдохнуть. Что хотелось бы иметь больше пространства для творчества и на детей. Вселенная, ты как-то глупо исполняешь мои мечты, пожалуйста, не понимай все так буквально.

Знала ли я, что вместо тренера-консультанта в IТ-компании и гипнотерапевта с плотным графиком я буду волонтером, каким была в начале своей карьеры?

Знала ли я, что вместо кабинета с уютным серым креслом, где я принимала своих клиентов, я буду сидеть на кухне в Праге и, пока дети спят, слушать по ночам рассказы жертв войны и постоянно искать слова поддержки?

Изучая введение в психиатрию, могла ли я представить, что вместо того, чтобы писать профессиональные статьи и записывать интересные подкасты, я буду передавать контакты известных психиатров тем, кто с трудом справляется с болью и стрессом, и просить у них лекарства от тревоги для беженцев в Европе?

Знала ли я, что коучинг изменится на: найти жилье, организовать транспорт, разместить, найти работу для женщин, спасающихся от войны?

Знала ли я тогда, что буду в прекрасном городе, одна с двумя маленькими детьми, на стипендии для художников и у меня будет возможность писать сколько хочу, но не будет ни желания, ни сил?

Я понимаю, что пора придумывать новый план, но в то же время все время спрашиваю своих друзей: когда, по-вашему, это закончится?

Эта война забрала у меня самое ценное: покой и ощущение дома. Да, это то, что я искала последние восемь лет.

Я сейчас в нулевой точке, сломленная и сбитая с толку. Я устала от того, что не могу побыть наедине со своими мыслями и чувствами, потому что почти все свое время посвящаю двум маленьким детям, которые тоже на нервах из-за войны и переезда.

Когда у меня есть свободная минутка, я работаю. Я понимаю, что работать не только нужно, но и жизненно необходимо.

Время от времени я нахожу красивые слова для стихов и идеи для картин и стараюсь запомнить их, чтобы при первой же возможности перенести на бумагу или холст. Когда тело перестанет болеть и мозг начинет адекватно воспринимать реальность.

Меня часто спрашивают: что с твоим домом, Юлия? Как там твой муж?

Я ничего не пишу о собственных потерях. Потому что это вообще не идет ни в какое сравнение с тем, что потеряли тысячи украинцев.

В какой-то момент мне попался репортаж о разрушенном городе в Киевской области, и на одной из фотографий я увидела дом, в котором мы с семьей должны были жить. Точнее то, что от него осталось.

Наша мечта — большой новый дом. И она была так близко. К сожалению, сейчас это невозможно. По крайней мере, на ближайшие несколько лет.

Я стараюсь как можно чаще возвращаться к воспоминаниям о нашей мирной жизни, ведь она была полна грандиозных планов и больших надежд.

Воспоминания подобны нитям, которые помогают мне создавать новую историю. Благодаря им я не распадаюсь на атомы перед лицом неизвестности.

Каким будет наше будущее? И во что мне верить?

Как не соблазниться на предложение перевозчиков, не захватить детей и не сесть на первый же автобус во Львов? А потом домой в Киев, съесть вкусный кулич с теми, по кому я скучаю несказанно.

Как я смею предпринимать новые шаги, когда мои мысли и сердце находятся в другом месте?

Я гоню эти мысли из головы, как мотыльков из старого шкафа. Глубоко дышу. Планирую день за днем.

И спасибо за каждое утро, за каждую хорошую новость, за каждого выжившего украинца. С верой в Вооруженные Силы Украины и наше будущее, которое так непредсказуемо.

Нам остается только ЖИТЬ.

По-новому, неуверенно и медленно. Делать новые шаги в этой новой жизни, как ребенок, который только учится ходить. Искать новые опоры. Находить новые смыслы. Открывать свое сердце чему-то новому.

Плакать, смеяться и снова плакать.

Как мотивационный коуч, я много говорю со своими клиентами о целях, планах и будущем.

Но как человек я каждый день стараюсь найти хотя бы малейшую искорку радости, которая сияет в моем путешествии в неизвестность.

Знали ли мы, что будем так любить жизнь? Наслаждаться каждым лучиком солнца в невероятно красивом и тихом городе?

Источник: seznamzpravy.cz

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