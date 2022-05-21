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«Я фактически стала ему матерью.». Студентка из Украины присматривает за 12-летним братом

«Я фактически стала ему матерью.». Студентка из Украины присматривает за 12-летним братом

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Девятнадцатилетней Диане Демчук из Украины приходилось взрослеть день ото дня. В Пльзене, куда она ранее поехала учиться, ей теперь приходится заботиться о младшем брате Богдане. В возрасте 12 лет и-за войны он бежал с родины.
«Я фактически стала ему матерью.». Студентка из Украины присматривает за 12-летним братом

«Я фактически стала ему матерью. Родители остались в Киеве. Иногда у меня заканчиваются силы, но я должна справляться», — подчеркивает студентка. Брат с сестрой живут в общежитии, в одной комнате.

«Я рад, что мы можем быть вместе. Здесь я чувствую себя в безопасности», — робко говорит Богдан. Он медленно привыкает к новой обстановке, так как никогда раньше не был за границей. Кроме того, он сталкивается с языковым барьером:

«Извините, я еще плохо говорю по-чешски. Я понимаю только основные вещи. Но я хожу на курсы», — говорит мальчик. Он очень скучает по своим родителям, которые не могут покинуть Украину. У обоих проблемы со здоровьем, а также они ухаживают за престарелыми родственниками.

«Богдан со мной с марта. Он каждый день говорит, что хочет домой, в Киев. Первые недели были самыми тяжелыми, потому что он постоянно искал обратные билеты на поезд. К счастью, их уже не было», — вспоминает Диана, которая первый год изучает дизайн на факультете искусств в Пльзене — Sutnarka. Ее жизнь также кардинально изменилась, добавился ряд обязанностей. Она помогла брату оформить все документы, включая визу, а также нашла ему школу и врачей.

«Здесь, в Пльзене, Богдан уже пошел в седьмой класс. Скоро у него будут экзамены в украинской школе, в которой он по-прежнему находится на дистанционном обучении. Я должна проследить,  чтобы он хорошо подготовился к тестам», — добавляет она. Кроме того, студентка занимается покупками, готовит и обеспечивает все необходимое для брата. Помимо всего, они также должны успевать учиться.

Диана благодарна за помощь, которую им предоставляют университет и работодатели:

«Брат живет бесплатно. Мы получили финансовую поддержку. Уборщица и вахтерша в общежитии часто приносят нам еду или одежду. Они также консультируют нас по различным документам. Я очень ценю это», — отмечает она, но также скучает по самым близким.

Она регулярно общается с родителями. «У мамы сердце кровью обливается, что мы разделены. Она хотела, чтобы Богдан остался жив, поэтому отправила его ко мне», — объясняет студентка университета. Она предполагает, что война может длиться долго, может быть, несколько лет:

«Конечно, мой брат останется со мной в Пльзене. Я не отпущу его, пока в Украине не будет безопасно».
 

Источник: novinky.cz

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беженцы война Чехия Украина
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