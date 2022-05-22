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«Ей грозило попасть в детдом». Юная певица из Мариуполя нашла новый дом в Пльзеньском крае

«Ей грозило попасть в детдом». Юная певица из Мариуполя нашла новый дом в Пльзеньском крае

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Шестнадцатилетней Виолетте Коваленко и ее родственникам чудом удалось спастись из осажденного Мариуполя. Потом молодой студентке оперного пения повезло и во второй раз. Она уехала в Чехию, где о ней заботились Петр и Магдалена Вробель.
«Ей грозило попасть в детдом». Юная певица из Мариуполя нашла новый дом в Пльзеньском крае

Пара из Стари-Пльзенец узнала о девушке от знакомого, который работает в социальном отделе.

«Ей было некуда идти. Потому что она еще не совершеннолетняя, ей грозило попасть в детский дом, так мы поселили ее у нас», — объясняет музыкант Петр Вробель. Виолетта уже поступила в консерваторию в Пльзене и продолжает учиться оперному пению.

«Она очень талантлива, а также независима. Когда я слежу за новостями, я рад, что она сбежала от ужасов войны», — добавляет музыкант. Жизнь в Мариуполе превратилась для молодой девушки и ее близких в ад. Отец ушел воевать, а она осталась с матерью.

«У нас быстро закончились еда и вода. Я наполнила ванну, чтобы хотя бы была проточная вода, ее нам хватило на неделю. Электричество и газ не работали», — рассказывает Виолетта. Вместе с прабабушкой, бабушкой и тетей они прятались по разным укрытиям. Трижды пытались выбраться из города через гуманитарный коридор, но попытки всегда терпели неудачу.

«Русские бомбили и обстреливали город, это было ужасно. Я знала, что мы можем умереть в любой момент», — вспоминает она. После нескольких недель страха и страданий она убедила мать и тетю бежать.

«Мы уехали на машине. Видели разрушенный город, повсюду на улицах лежали мертвые, что нас крайне потрясло», — добавляет студентка. Несмотря на это, она хотела бы вернуться на родину, где остались ее близкие.

«Бабушка и дедушка находятся прямо в Мариуполе. Моя чешская семья замечательная, и я ее очень люблю. Но дом для меня — в Украине. Даже несмотря на то, что нашего дома больше нет и все в руинах», — заключает она.
 

Источник: novinky.cz

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