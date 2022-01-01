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С интернет-мошенниками сталкивался каждый третий чех

С интернет-мошенниками сталкивался каждый третий чех

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04 июня
10:00
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Количество мошенников в чешском интернет-пространстве растет с каждым годом. Помимо фишинга и вишинга, растущую проблему представляют собой предложения от аферистов на интернет-платформах для продажи товаров, с которыми сталкивается каждый третий чех. Это следует из последнего опроса антивирусной компании Eset и чешской полиции, результаты которого были опубликованы в среду.

С интернет-мошенниками сталкивался каждый третий чех

Интернет-базары очень популярны. Опрос показал, что 22,64% респондентов продают товары в сети часто, и почти половина респондентов продавали там что-то хотя бы один раз (48,73%). Интернет-базарами чаще всего пользуются люди в возрасте от 30 до 40 лет.

31% респондентов имеют собственный опыт взаимодействия с мошенниками, как правило, — лица в возрасте от 30 до 40 лет. С другой стороны, 20,64% респондентов заявили, что своевременно выявили мошенничество и не понесли никакого финансового ущерба. Лишь менее десятой части респондентов (9,36%) признались, что мошенники лишили их менее 1000 крон, а 5% респондентов пострадали на сумму до 5000 крон.

Мошенники чаще всего общались со своими жертвами через чат-приложение Messenger (12,27%), электронную почту (10,82%) или WhatsApp (7,18%).

«Интернет-базары в последнее время становятся все более популярными, поэтому рост киберпреступности был лишь вопросом времени. С точки зрения безопасности в этом нет ничего нового, методы, используемые злоумышленниками, хорошо известны. Новым в целом является сам масштаб преступности. И результаты этого опроса, к сожалению, подтверждают это», — говорит Ондржей Шафарж из Eset.

 

О мошенничестве никто не заявляет

Вызывает тревогу тот факт, что только 4,09% респондентов сообщили о мошенничестве сразу, т.е. в течение 24 часов. 20,82% опрошенных вообще не сообщали о мошенничестве в полицию, 7% людей сначала пытались связаться с мошенниками, а только потом обращались в полицию.

«Мы понимаем, что лишь часть пострадавших свяжется с нами и расскажет, что их обманули. [...] По этой причине вместе с сообществом безопасности мы хотим снова привлечь внимание к этому вопросу, потому что мы ясно видим, что образование в этом вопросе является одним из основных способов защиты», — пояснила Зузана Пидрманова, начальник отдела профилактики Президиума полиции Чешской Республики.

Подобные афёры часто имеют один и тот же сценарий — мошенник сначала вынуждает продавца различными аргументами заполнить личные данные и информацию о платёжной карте на мошенническом сайте, который выглядит как настоящий.

«Таким образом, преступник имеет возможность вывести все средства со счета, потому что жертва добровольно сообщает ему обо всех доступах к своей платежной карте или интернет-банкингу, в то же время он может взять заранее одобренный кредит на имя пострадавшего», — предупредила Пидрманова.

Поэтому люди должны быть очень осторожны при продаже на онлайн-базарах. «Мошенники часто используют элементы так называемой социальной инженерии, с помощью которых пытаются вызвать доверие у собеседника во время общения. Они заинтересованы в товаре и говорят, что хотели бы получить его как можно скорее. Они настаивают. Одна из современных тенденций заключается в том, что человек пытается убедить вас, что он за все заплатил, отправляет перевозчика, чтобы забрать товар, и все, что вам нужно сделать, это подтвердить банковские реквизиты на поддельном веб-сайте», — заключил Шафарж.

 

Что такое фишинг и вишинг?

Интернет-мошенники постоянно ищут способы обмануть доверчивых людей. Для этого они часто используют фишинг — рассылают электронные письма, которые создают впечатление, что они исходят от надежной компании, банка, офиса или веб-сайта.

С помощью этих отчетов злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию, например, о банковских счетах. Затем они используют эти данные для снятия средств со счета жертвы.

Вишинг, похожий на фишинг, в последние годы также приобретает популярность. Однако вместо электронной почты киберпреступники используют методы социальной инженерии во время телефонных звонков.

В этом случае мошенники представляются получателям звонков как сотрудники банка, обнаружившие атаку на банковский счет, или как эксперты по безопасности, которые хотят обезопасить ваш компьютер.

 

Источник: novinky.cz

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