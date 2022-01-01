Чехи ошибочно думают, что мнения врачей о прививках разделились пополам

Люди ошибочно полагают, что взгляды врачей на прививку от Covid-19 разделились пополам. На самом деле около 90% врачей доверяют вакцинам и сами вакцинируются, а 96% рекомендуют их своим пациентам. Это следует из исследования, опубликованного научным журналом Nature.

В исследовании изучалось мнение медицинского сообщества о вакцинации и осведомленности общественности. Затем авторы изучили влияние такой информации на готовность людей пройти вакцинацию.

«Мы обнаружили, что информирование о всеобщем согласии врачей о пользе вакцин — это дешевый и долгосрочный способ повысить интерес к вакцинации», — сказал один из авторов исследования Михал Бауэр из CERGE-EI.

Согласно исследованию, подавляющее большинство врачей доверяют вакцинации и поддерживают ее. Однако в обществе распространено мнение, что точки зрения врачей делятся примерно пополам.

В феврале 2021 года авторы опросили более 10 000 врачей, из которых 89% верили в вакцинацию, 90% уже были привиты, а 96% рекомендовали бы вакцинировать своих здоровых пациентов.

Данные исследования «Жизнь во время пандемии» от PAQ Research, в котором принял участие 2101 респондент, предоставили сравнение с общественным мнением. 90% людей недооценили уровень поддержки вакцинации в медицинском сообществе.

«В среднем люди думают, что только 60% врачей доверяют вакцинам и что только 57% врачей хотят пройти вакцинацию», — говорится в пресс-релизе Карлова университета.

Авторы исследования считают, что неправильное представление общественности о мнениях врачей, вероятно, связано с усилиями многих СМИ освещать противоположные взгляды на спорные темы. По их словам, это привлекает внимание и создает видимость объективности. Поэтому, по мнению Хитиловой, важно, чтобы СМИ также информировали об уровне консенсуса среди экспертов.



Источник: ceskenoviny.cz

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