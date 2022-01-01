«Мама хотела внука». Как Прага стала центром торговли новорожденными из Украины

Чешские законы, недостаточно регулирующие суррогатное материнство, открыли дорогу тому, чтобы Прага стала базой так называемого репродуктивного туризма. Полиция расследует трансграничную торговлю новорожденными — какие юридические и этические вопросы это затрагивает?

Два года назад в клинике репродукции в Харькове был организован бизнес, действующий в серой зоне чешского законодательства. В Украине желающие со всего мира могли «заказать» ребенка, которого бы выносила суррогатная мать.

Однако там законы не позволяют легально усыновлять младенцев гомосексуальным парам или отдельным лицам, поэтому женщины отправлялись рожать в Прагу, где впервые встречались с биологическими родителями еще не родившихся детей. Затем младенцев — обычно через несколько дней после рождения — «переправляли» по миру.

«В нашей стране запрещена торговля детьми. Но само суррогатное материнство и условия, при которых оно должно происходить, а также то, как проверять родителей или каким условиям должны соответствовать суррогатные матери, не регулируются», — объясняет репортер Seznam Zpráv Войтех Блажек, следивший за одним из случаев в течение нескольких недель.

Однако даже в Чехии суррогатным матерям не разрешается получать деньги за ребенка. Женщинам могут компенсировать только расходы, связанные с беременностью.

Окончание расследования в Чехии

Полицейские из Национального центра организованной преступности задокументировали тридцать случаев, когда украинская клиника предоставляла детей мужчинам из-за границы.

«Один мужчина из Северной Европы говорил, что дома у него уже все есть и теперь он хочет завести ребенка, чтобы порадовать мать, которая хочет внука, и что он живет один и не может дать ей ничего, кроме это», — описывает Блазек.

«Еще был мужчина из Болгарии, который сказал, что ему нужно продолжить род, и из-за этого, кажется, он увёз сразу двоих детей», — добавляет он.

Другие мужчины не смогли позаботиться о ребенке, и теперь их воспитывают не они. А в одном случае младенец в конце концов «затерялся» в США, и властям пока не удалось его найти.

Однако следователи прекратили расследование, поскольку украинцы не занималась торговлей людьми в соответствии с чешским законодательством.

«Но в самой Украине обвинили шестерых человек, в том числе учредителей харьковской клиники. Понятно, там Уголовный кодекс это учитывает и считает торговлей людьми, потому что нарушены правила о суррогатном материнстве», — поясняет корреспондент.

Впрочем, сложившаяся в Чехии практика, скорее всего, пока не изменится, по словам Блажека, а политики говорят об этом «осторожно».

«Думаю из-за того, что пока это не напоминает большую социальную проблему», — говорит он.

В настоящее время практика суррогатного материнства широко распространена, например, в США, где, в отличие от Чехии, она закреплена законодательно. По словам Блажека, кандидатов тщательно отбирают, а мать не должна получать деньги за ребенка. «Усыновление ребенка новой парой там утверждается судом. Это означает, что существует как официальный, так и судебный контроль за тем, как на самом деле усыновляют детей», — говорит он.

Источник: seznamzpravy.cz

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