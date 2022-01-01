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«Мама хотела внука». Как Прага стала центром торговли новорожденными из Украины

«Мама хотела внука». Как Прага стала центром торговли новорожденными из Украины

Партнер рубрики:
03 июня
12:33
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Чешские законы, недостаточно регулирующие суррогатное материнство, открыли дорогу тому, чтобы Прага стала базой так называемого репродуктивного туризма. Полиция расследует трансграничную торговлю новорожденными — какие юридические и этические вопросы это затрагивает?

«Мама хотела внука». Как Прага стала центром торговли новорожденными из Украины

Два года назад в клинике репродукции в Харькове был организован бизнес, действующий в серой зоне чешского законодательства. В Украине желающие со всего мира могли «заказать» ребенка, которого бы выносила суррогатная мать.

Однако там законы не позволяют легально усыновлять младенцев гомосексуальным парам или отдельным лицам, поэтому женщины отправлялись рожать в Прагу, где впервые встречались с биологическими родителями еще не родившихся детей. Затем младенцев — обычно через несколько дней после рождения — «переправляли» по миру.

«В нашей стране запрещена торговля детьми. Но само суррогатное материнство и условия, при которых оно должно происходить, а также то, как проверять родителей или каким условиям должны соответствовать суррогатные матери, не регулируются», — объясняет репортер Seznam Zpráv Войтех Блажек, следивший за одним из случаев в течение нескольких недель.

Однако даже в Чехии суррогатным матерям не разрешается получать деньги за ребенка. Женщинам могут компенсировать только расходы, связанные с беременностью.

 

Окончание расследования в Чехии
Полицейские из Национального центра организованной преступности задокументировали тридцать случаев, когда украинская клиника предоставляла детей мужчинам из-за границы. 

«Один мужчина из Северной Европы говорил, что дома у него уже все есть и теперь он хочет завести ребенка, чтобы порадовать мать, которая хочет внука, и что он живет один и не может дать ей ничего, кроме это», — описывает Блазек.

«Еще был мужчина из Болгарии, который сказал, что ему нужно продолжить род, и из-за этого, кажется, он увёз сразу двоих детей», — добавляет он.

Другие мужчины не смогли позаботиться о ребенке, и теперь их воспитывают не они. А в одном случае младенец в конце концов «затерялся» в США, и властям пока не удалось его найти.

Однако следователи прекратили расследование, поскольку украинцы не занималась торговлей людьми в соответствии с чешским законодательством. 

«Но в самой Украине обвинили шестерых человек, в том числе учредителей харьковской клиники. Понятно, там Уголовный кодекс это учитывает и считает торговлей людьми, потому что нарушены правила о суррогатном материнстве», — поясняет корреспондент.

Впрочем, сложившаяся в Чехии практика, скорее всего, пока не изменится, по словам Блажека, а политики говорят об этом «осторожно». 

«Думаю из-за того, что пока это не напоминает большую социальную проблему», — говорит он.

В настоящее время практика суррогатного материнства широко распространена, например, в США, где, в отличие от Чехии, она закреплена законодательно. По словам Блажека, кандидатов тщательно отбирают, а мать не должна получать деньги за ребенка. «Усыновление ребенка новой парой там утверждается судом. Это означает, что существует как официальный, так и судебный контроль за тем, как на самом деле усыновляют детей», — говорит он.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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