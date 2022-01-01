На Донбассе, вероятно, погиб чешский доброволец, МИД проверяет информацию

​Первый чешский доброволец, присоединившийся к украинским вооруженным силам, погиб на Донбассе. Министерство иностранных дел Чехии получило такую информацию и сейчас проверяет ее, сообщила сегодня ЧТК пресс-секретарь министерства Ленка До.

В мае 100 чешских добровольцев получили от президента Чехии разрешение присоединиться к украинской армии, но точной информации о фактическом количестве добровольцев нет.

«У нас есть эта информация, и мы ее проверяем», — сообщила ЧТК пресс-секретарь. Сообщение о гибели добровольца опубликовала в своем Facebook журналист и фотограф Ленка Клицперова, которая в последние дни работала на Донбассе. По неофициальной информации, мужчина погиб на Харьковском фронте, он находился в зоне боевых действий с начала российского вторжения.

11 мая президент Чехии Милош Земан разрешил 103 чехам вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Остальные 200 просьб он не удовлетворил.

Чешские добровольцы присоединились к боевым действиям на Украине, которая подвергается агрессии России с 24 февраля, через месяц после начала конфликта. В конце марта появились снимки, на которых они были запечатлены в городе Ирпень под Киевом.

Источник: ceskenoviny.cz

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