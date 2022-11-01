В чешском городе Бенешов горит торговый центр, пожару присвоен высший уровень тревоги

​Днем 14 ноября возник пожар в торговом центре в Бенешове. Объявлена ​​4-я степень пожарной тревоги. Даже через час пожарным не удалось взять огонь под контроль.

Пожарные выехали на место возгорания в одном из магазинов на первом этаже универмага на улице Вноучкова после 16:00.

«Поступила информация о возгорании одежды в магазине на первом этаже, ниже находится супермаркет. Один человек был спасен пожарными на лестнице. Объявлен третий уровень пожарной тревоги», — сообщила Дагмар Земанова, пресс-секретарь пожарной службы Средней Чехии Позже пожарные повысили уровень до четвертого из четырех возможных.

«Все здание задымлено, газ и электричество отключены, пожарные обыскивают помещения. Здание не горит, а дымится», — сказала позже Земанова.

Источник: novinky.cz