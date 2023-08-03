Шесть детей упали со смотровой вышки в Чехии

"Шесть детей упали со смотровой башни, на месте происшествия работают пять подразделений пожарных, которые помогают транспортировать пострадавших с холмистой местности", - сообщил пресс-секретарь пожарных региона Усти-над-Лабем Петр Пеликус.





По словам регионального представителя спасательной службы Прокопа Воленика, возраст детей составлял от 8 до 13 лет. Все они посещали расположенный неподалеку детский лагерь. Насколько серьезны травмы детей, он пока не знает, поскольку в девять часов вечера в четверг спасательная операция еще продолжаелась.





Неясно, сломалась ли деревянная конструкция башни под детьми или они перелезли через перила.





Смотровая башня расположена на холме примерно в двух километрах от деревни Марквартице. Она представляет собой деревянную конструкцию. Смотровая площадка находится на высоте нескольких метров над землей.











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