Шесть детей упали со смотровой вышки в Чехии
3 АВГУСТА 2023
21:38
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Шесть детей упали вечером в четверг, 3 августа, со смотровой вышки в районе Марквартице в Дечинском крае. На месте происшествия работают спасательные вертолеты из Праги и Либереца и пять подразделений пожарных.
"Шесть детей упали со смотровой башни, на месте происшествия работают пять подразделений пожарных, которые помогают транспортировать пострадавших с холмистой местности", - сообщил пресс-секретарь пожарных региона Усти-над-Лабем Петр Пеликус.
По словам регионального представителя спасательной службы Прокопа Воленика, возраст детей составлял от 8 до 13 лет. Все они посещали расположенный неподалеку детский лагерь. Насколько серьезны травмы детей, он пока не знает, поскольку в девять часов вечера в четверг спасательная операция еще продолжаелась.
Неясно, сломалась ли деревянная конструкция башни под детьми или они перелезли через перила.
Смотровая башня расположена на холме примерно в двух километрах от деревни Марквартице. Она представляет собой деревянную конструкцию. Смотровая площадка находится на высоте нескольких метров над землей.
Источник: novinky.cz
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