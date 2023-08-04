Открылся водоем «Лхотка», в котором больше нет личинок церкарий

Посетители, приехавшие в июне на «Лхотка» для купания, сталкивались с аллергической сыпью, вызванной кожными червями-церкариями. Эти черви могут жить на теле до недели, вызывая зуд.





Владельцы водоема заявили на сайте комплекса: «Несмотря на то что результаты лабораторных исследований в настоящее время отрицательны (10 отрицательных проб из 10 исследованных), мы считаем необходимым указать на возможность остаточного наличия зараженных улиток». Они также рекомендуют посетителям при подозрении на церкариозный дерматит обратиться к персоналу бассейна или в Гигиеническую станцию города Праги, предупредив, что прыщи от церкарий легко спутать с обычными комариными укусами.











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