Сильные грозы ночью прошли по восточной Чехии
14 АВГУСТА 2023
08:55
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В ночь на понедельник, 14 августа, над Центральной и Восточной Чехией прошли грозы, сопровождавшиеся ливневыми дождями, порывистым ветром и градом. Сильные грозы бушевали в Новом Быдгове, Яромерже, Находе и в окрестностях этих городов. Пожарные убирают поваленные деревья и откачивают воду из затопленных районов.
Все началось ночью около 1.30. Именно тогда пожарные получили первые звонки с сообщениями о сильных грозах.
«Люди стали сообщать в основном о поваленных деревьях на дорогах и просили помочь с откачкой воды, которая часто попадала в дома и подвалы, жилые и нежилые помещения, в основном из засорившихся водостоков. Забитые водостоки приводили к затоплению улиц», — сказала пресс-секретарь пожарной службы Мартина Гетцова, добавив.
В 11 случаях пожарные убирали поваленные деревья, в 12 местах откачивали воду из затопленных районов, в остальных случаях чистили водопропускные трубы или устраняли другие опасности, возникшие в результате урагана. «23 раза мы выезжали в Находский регион, в основном непосредственно в Наход и Яромерж, восемь происшествий было зарегистрировано непосредственно в Новом Быдгове», — продолжила Гетцова.
В Новом Быдгове пожарные в основном занимались откачкой воды из затопленных подвалов и помогали прочищать засорившиеся водопропускные трубы, из-за чего вода оставалась на улицах.
В Яромерже, например, вода попала в гримерки театра. На улице На Валех дерево упало на два пассажирских автомобиля, к счастью, никто не пострадал.
Оползень остановил поезд
В Находе пожарные также помогали убирать деревья и откачивать воду. На улице Нерудова вода попала в подвалы нескольких подъездов многоквартирных домов. Из-за засорения канализационных стоков были затоплены несколько улиц, например, Пекельская или На Скальце, также вода держалась на улице Плховской под виадуком. На улице Беловесской пожарные убрали часть дерева, упавшего на припаркованный автомобиль. Около 5 часов утра в результате схода оползня на пути в районе Высокова был остановлен грузовой поезд.
Метеорологи предупредили, что особенно на крайнем северо-востоке Чехии грозы могут сопровождаться проливными дождями, градом до двух сантиметров и порывами ветра свыше 85 км/ч. Вечером грозы появились и в других частях страны, например, в Оломоуцком крае или на крайнем востоке Пардубицкого края.
Источник: novinky.cz
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«Люди стали сообщать в основном о поваленных деревьях на дорогах и просили помочь с откачкой воды, которая часто попадала в дома и подвалы, жилые и нежилые помещения, в основном из засорившихся водостоков. Забитые водостоки приводили к затоплению улиц», — сказала пресс-секретарь пожарной службы Мартина Гетцова, добавив.
В 11 случаях пожарные убирали поваленные деревья, в 12 местах откачивали воду из затопленных районов, в остальных случаях чистили водопропускные трубы или устраняли другие опасности, возникшие в результате урагана. «23 раза мы выезжали в Находский регион, в основном непосредственно в Наход и Яромерж, восемь происшествий было зарегистрировано непосредственно в Новом Быдгове», — продолжила Гетцова.
В Новом Быдгове пожарные в основном занимались откачкой воды из затопленных подвалов и помогали прочищать засорившиеся водопропускные трубы, из-за чего вода оставалась на улицах.
В Яромерже, например, вода попала в гримерки театра. На улице На Валех дерево упало на два пассажирских автомобиля, к счастью, никто не пострадал.
Оползень остановил поезд
В Находе пожарные также помогали убирать деревья и откачивать воду. На улице Нерудова вода попала в подвалы нескольких подъездов многоквартирных домов. Из-за засорения канализационных стоков были затоплены несколько улиц, например, Пекельская или На Скальце, также вода держалась на улице Плховской под виадуком. На улице Беловесской пожарные убрали часть дерева, упавшего на припаркованный автомобиль. Около 5 часов утра в результате схода оползня на пути в районе Высокова был остановлен грузовой поезд.
Метеорологи предупредили, что особенно на крайнем северо-востоке Чехии грозы могут сопровождаться проливными дождями, градом до двух сантиметров и порывами ветра свыше 85 км/ч. Вечером грозы появились и в других частях страны, например, в Оломоуцком крае или на крайнем востоке Пардубицкого края.
Источник: novinky.cz
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