Чехия прекратит выплату людям компенсаций за электроэнергию
18 АВГУСТА 2023
22:00
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Государственная компенсация за высокие цены на энергоносители для граждан и компенсация компаниям за «потолок» цен закончатся в конце этого года. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) заявил журналистам, что не рассчитывает на продление мер из-за снижения цен на энергоносители на рынках.
По его словам, в следующем году вопрос будет заключаться в том, сохранится ли налог на сверхприбыль (так называемый налог на непредвиденную прибыль), который был привязан к ценам на энергоносители.
Станюра сказал, что цены на энергоносители на оптовых рынках возвращаются к норме после прошлогоднего шока, вызванного вторжением России в Украину, что медленно отражается в потребительских прайс-листах. С учетом такого развития событий, по его словам, в следующем году продолжать выплату компенсаций уже не будет необходимости. В то же время, однако, он не ожидает прекращения действия «потолков» на электроэнергию раньше конца года, поскольку электроэнергия и газ могут подорожать для некоторых домохозяйств, если их поставщики еще не предложили цену ниже потолка.
В связи с окончанием компенсационных мер Станюра также готовит дебаты о том, будет ли государство продолжать применять налог на непредвиденные расходы в следующем году. Согласно закону, налог, который применяется к некоторым компаниям энергетического, нефтехимического и банковского секторов, должен применяться в течение налогового периода с 2023 по 2025 год.
«Я ожидаю серьезных дебатов о том, будет ли налоговый период 2023 года последним, в котором мы будем использовать налог на непредвиденные расходы», — сказал Станюра. «Эти чрезвычайные доходы должны покрывать чрезвычайные расходы. Если мы не ожидаем компенсации, то это не будет применяться», — добавил он.
Оценить сумму собранного налога на непредвиденные расходы пока невозможно, авансы за первые три квартала компании выплатят в сентябре. В прошлом году при составлении государственного бюджета на этот год Министерство финансов ожидало, что общий доход от налога на непредвиденные расходы составит 85 миллиардов крон.
Станюра сказал, что цены на энергоносители на оптовых рынках возвращаются к норме после прошлогоднего шока, вызванного вторжением России в Украину, что медленно отражается в потребительских прайс-листах. С учетом такого развития событий, по его словам, в следующем году продолжать выплату компенсаций уже не будет необходимости. В то же время, однако, он не ожидает прекращения действия «потолков» на электроэнергию раньше конца года, поскольку электроэнергия и газ могут подорожать для некоторых домохозяйств, если их поставщики еще не предложили цену ниже потолка.
В связи с окончанием компенсационных мер Станюра также готовит дебаты о том, будет ли государство продолжать применять налог на непредвиденные расходы в следующем году. Согласно закону, налог, который применяется к некоторым компаниям энергетического, нефтехимического и банковского секторов, должен применяться в течение налогового периода с 2023 по 2025 год.
«Я ожидаю серьезных дебатов о том, будет ли налоговый период 2023 года последним, в котором мы будем использовать налог на непредвиденные расходы», — сказал Станюра. «Эти чрезвычайные доходы должны покрывать чрезвычайные расходы. Если мы не ожидаем компенсации, то это не будет применяться», — добавил он.
Оценить сумму собранного налога на непредвиденные расходы пока невозможно, авансы за первые три квартала компании выплатят в сентябре. В прошлом году при составлении государственного бюджета на этот год Министерство финансов ожидало, что общий доход от налога на непредвиденные расходы составит 85 миллиардов крон.
Источник: ceskenoviny.cz
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