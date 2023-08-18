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Чехия прекратит выплату людям компенсаций за электроэнергию

Новости 420on
18 АВГУСТА 2023
22:00
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Государственная компенсация за высокие цены на энергоносители для граждан и компенсация компаниям за «потолок» цен закончатся в конце этого года. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) заявил журналистам, что не рассчитывает на продление мер из-за снижения цен на энергоносители на рынках.
По его словам, в следующем году вопрос будет заключаться в том, сохранится ли налог на сверхприбыль (так называемый налог на непредвиденную прибыль), который был привязан к ценам на энергоносители.

Станюра сказал, что цены на энергоносители на оптовых рынках возвращаются к норме после прошлогоднего шока, вызванного вторжением России в Украину, что медленно отражается в потребительских прайс-листах. С учетом такого развития событий, по его словам, в следующем году продолжать выплату компенсаций уже не будет необходимости. В то же время, однако, он не ожидает прекращения действия «потолков» на электроэнергию раньше конца года, поскольку электроэнергия и газ могут подорожать для некоторых домохозяйств, если их поставщики еще не предложили цену ниже потолка.

В связи с окончанием компенсационных мер Станюра также готовит дебаты о том, будет ли государство продолжать применять налог на непредвиденные расходы в следующем году. Согласно закону, налог, который применяется к некоторым компаниям энергетического, нефтехимического и банковского секторов, должен применяться в течение налогового периода с 2023 по 2025 год.

«Я ожидаю серьезных дебатов о том, будет ли налоговый период 2023 года последним, в котором мы будем использовать налог на непредвиденные расходы», — сказал Станюра. «Эти чрезвычайные доходы должны покрывать чрезвычайные расходы. Если мы не ожидаем компенсации, то это не будет применяться», — добавил он.

Оценить сумму собранного налога на непредвиденные расходы пока невозможно, авансы за первые три квартала компании выплатят в сентябре. В прошлом году при составлении государственного бюджета на этот год Министерство финансов ожидало, что общий доход от налога на непредвиденные расходы составит 85 миллиардов крон.

Источник: ceskenoviny.cz


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Чехия компенсация электричество цены

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