Президент Чехии о 1968: в детстве я не понимал, как русские могли к нам вторгнуться

«Мне самому во время событий "Пражской весны" было меньше семи лет. Когда я впервые услышал о вторжении союзников, я проводил каникулы у бабушки. Единственное, что я вынес из этого, - это растерянность, потому что бабушка утром садилась у радио и говорила мне, что русские вторглись к нам, а я, маленький мальчик, которому говорили, что русские освободили нас, вдруг не понял, как они могли вторгнуться к нам после того, как нас освободили, — заявил 21 августа президент Петр Павел на памятной церемонии, посвященной 55-й годовщине оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. — Моя бабушка сказала мне тогда, что, может быть, когда-нибудь я это пойму. Должен сказать, что мне потребовалось много времени, чтобы понять, что же на самом деле произошло тогда и каков был контекст. Лучше поздно, чем никогда».





«Я думаю, что мы должны четко понимать, что то, что произошло тогда, было не только нарушением международного права, но и нарушением фундаментального принципа. Потому что если кто-то помогает вам вернуть свободу, это не значит, что он также хочет ее сохранить, или это значит, что у него совсем другие представления о свободе, чем у вас. И они пришли освободить нас от самих себя, согласно тогдашней пропаганде, потому что пропаганда долгое время работала над тем, чтобы заставить нас думать, что то, что происходит в нашей стране, - это не какие-то изменения в сторону лучшего демократического социализма, как тогда говорили - социализма с человеческим лицом, а это контрреволюционные усилия, а когда мы сами не смогли с этим справиться, нам пришли на помощь. Для подавляющего большинства людей, воспринимавших тогда происходящее вокруг, это было большим унижением, большим разочарованием, и мы должны помнить эти чувства, потому что они актуальны и сегодня», — добавил президент.







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