ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Президент Чехии о 1968: в детстве я не понимал, как русские могли к нам вторгнуться

Новости 420on
21 АВГУСТА 2023
15:00
279
Нечто подобное тому, что произошло в Чехословакии в 1968 году, сейчас происходит в Украине, сказал Петр Павел.
«Мне самому во время событий "Пражской весны" было меньше семи лет. Когда я впервые услышал о вторжении союзников, я проводил каникулы у бабушки. Единственное, что я вынес из этого, - это растерянность, потому что бабушка утром садилась у радио и говорила мне, что русские вторглись к нам, а я, маленький мальчик, которому говорили, что русские освободили нас, вдруг не понял, как они могли вторгнуться к нам после того, как нас освободили, — заявил 21 августа президент Петр Павел на памятной церемонии, посвященной 55-й годовщине оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. — Моя бабушка сказала мне тогда, что, может быть, когда-нибудь я это пойму. Должен сказать, что мне потребовалось много времени, чтобы понять, что же на самом деле произошло тогда и каков был контекст. Лучше поздно, чем никогда».

«Я думаю, что мы должны четко понимать, что то, что произошло тогда, было не только нарушением международного права, но и нарушением фундаментального принципа. Потому что если кто-то помогает вам вернуть свободу, это не значит, что он также хочет ее сохранить, или это значит, что у него совсем другие представления о свободе, чем у вас. И они пришли освободить нас от самих себя, согласно тогдашней пропаганде, потому что пропаганда долгое время работала над тем, чтобы заставить нас думать, что то, что происходит в нашей стране, - это не какие-то изменения в сторону лучшего демократического социализма, как тогда говорили - социализма с человеческим лицом, а это контрреволюционные усилия, а когда мы сами не смогли с этим справиться, нам пришли на помощь. Для подавляющего большинства людей, воспринимавших тогда происходящее вокруг, это было большим унижением, большим разочарованием, и мы должны помнить эти чувства, потому что они актуальны и сегодня», — добавил президент.


Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.





Чехия 1968 год Прага президент

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21 АВГУСТА 2023
14:30
539
ПОЛИТИКА
«ВЫ ВЫГОРАЖИВАЕТЕ НАСИЛЬНИКА!», — КРИЧАЛ ОКАМУРА МИНИСТРУ МВД ЧЕХИИ. ОТВЕТ: «А ВЫ — ТРОЯНСКИЙ КОНЬ РОССИИ»
21 АВГУСТА 2023
13:00
1012
ЖИЗНЬ
МАЛО КТО ЗНАЕТ: ЗА ЕЗДУ ПО ЛЕВОЙ ПОЛОСЕ — ШТРАФ 2 500 КРОН
21 АВГУСТА 2023
12:00
1262
ОБЩЕСТВО
АВАРИЙНЫЙ СБРОС ТОПЛИВА НЕМЕЦКОГО BOEING 747 НАД ЧЕХИЕЙ: ЧТО ИЗВЕСТНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
21 АВГУСТА 2023
11:00
4690
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ 21 АВГУСТА ВСПОМИНАЮТ СОБЫТИЯ 1968 ГОДА
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
21 АВГУСТА 2023
14:30
539
ПОЛИТИКА
«ВЫ ВЫГОРАЖИВАЕТЕ НАСИЛЬНИКА!», — КРИЧАЛ ОКАМУРА МИНИСТРУ МВД ЧЕХИИ. ОТВЕТ: «А ВЫ — ТРОЯНСКИЙ КОНЬ РОССИИ»
21 АВГУСТА 2023
13:00
1012
ЖИЗНЬ
МАЛО КТО ЗНАЕТ: ЗА ЕЗДУ ПО ЛЕВОЙ ПОЛОСЕ — ШТРАФ 2 500 КРОН
21 АВГУСТА 2023
12:00
1262
ОБЩЕСТВО
АВАРИЙНЫЙ СБРОС ТОПЛИВА НЕМЕЦКОГО BOEING 747 НАД ЧЕХИЕЙ: ЧТО ИЗВЕСТНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
21 АВГУСТА 2023
11:00
4690
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ 21 АВГУСТА ВСПОМИНАЮТ СОБЫТИЯ 1968 ГОДА
21 АВГУСТА 2023
09:20
708
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ НАХОДИТСЯ В «ЛОВУШКЕ СРЕДНЕГО ДОХОДА». РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И УРОВНЯ ЖИЗНИ ЗАМЕДЛИТСЯ
21 АВГУСТА 2023
07:20
1408
ЖИЗНЬ
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ ЭМИГРАЦИИ: СОВЕТЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ В ЧЕХИИ
20 АВГУСТА 2023
20:00
654
ОБЩЕСТВО
НАШЕСТВИЕ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ — БОЛЕЕ 400 ОБНАРУЖЕНО В БОЛЬНИЦЕ В ЛИБЕРЦЕ
20 АВГУСТА 2023
18:00
2232
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПОДГОТОВИТ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ НА РОДИНУ
20 АВГУСТА 2023
16:00
23312
О ЧЕХИИ
В КАКИХ СТРАНАХ ЛЮБЯТ ОТДЫХАТЬ ЧЕХИ: ТОП-5
20 АВГУСТА 2023
12:08
12561
ЖИЗНЬ
СТРАХОВАНИЕ «НА ГЛУПОСТЬ» И НА СЛУЧАЙ УТРАТЫ ДОХОДА В ЧЕХИИ