«Наши» деньги. Правительство Чехии намерено ограничить возможности распоряжения своими накоплениями
5 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
69
Текущее правительство Чехии обсуждает возможность воздействия на будущих пенсионеров в отношении использования своих пенсионных накоплений.
Министр труда от Народной партии, Мариан Юречка, неоднократно высказывал мнение о том, что дополнительные пенсионные программы или накопления предназначены для обеспечения стабильной пенсии. Однако многие люди выбирают снимать свои накопления сразу, даже до наступления пенсионного возраста. В свете этого рассматривается возможность вмешательства государства в этот процесс. Если накопители не выберут вариант выплаты в виде «аннуитета», который увеличит размер ежемесячной пенсии, им грозит значительный штраф.
Министерство труда изучает возможность ужесточения правил для накопления в третьей пенсионной составляющей. Государство предоставит будущим пенсионерам выбор: либо они будут получать ежемесячные аннуитетные выплаты к своей будущей пенсии в течение определенного срока, что увеличит общую сумму пенсии, либо они утратят часть своих накоплений. В случае, если они решат снять все накопления сразу, что государство считает нежелательным, им грозит лишение государственной поддержки.
Национальный экономический совет при правительстве (NERV) также предложил в своих рекомендациях «воздействовать» на тех, кто cнимает все накопления в третьей составляющей. Однако существующая система пока не обеспечивает эффективное решение этой задачи. Большинство накоплений в третьей составляющей пенсионной системы выплачиваются единовременно, и это происходит довольно рано, когда люди только начинают выходить на пенсию. Таким образом, накопления не выполняют своей основной функции — обеспечения дополнительного дохода на протяжении всей жизни.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
5 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
338
5 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
78914
5 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
3157
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
5 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
338
5 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
78914
5 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
3157
4 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
945
4 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
1986
4 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
1474
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.