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«Наши» деньги. Правительство Чехии намерено ограничить возможности распоряжения своими накоплениями

5 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
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Анастасия Князева
Текущее правительство Чехии обсуждает возможность воздействия на будущих пенсионеров в отношении использования своих пенсионных накоплений.
Министр труда от Народной партии, Мариан Юречка, неоднократно высказывал мнение о том, что дополнительные пенсионные программы или накопления предназначены для обеспечения стабильной пенсии. Однако многие люди выбирают снимать свои накопления сразу, даже до наступления пенсионного возраста. В свете этого рассматривается возможность вмешательства государства в этот процесс. Если накопители не выберут вариант выплаты в виде «аннуитета», который увеличит размер ежемесячной пенсии, им грозит значительный штраф.

Министерство труда изучает возможность ужесточения правил для накопления в третьей пенсионной составляющей. Государство предоставит будущим пенсионерам выбор: либо они будут получать ежемесячные аннуитетные выплаты к своей будущей пенсии в течение определенного срока, что увеличит общую сумму пенсии, либо они утратят часть своих накоплений. В случае, если они решат снять все накопления сразу, что государство считает нежелательным, им грозит лишение государственной поддержки.

Национальный экономический совет при правительстве (NERV) также предложил в своих рекомендациях «воздействовать» на тех, кто cнимает все накопления в третьей составляющей. Однако существующая система пока не обеспечивает эффективное решение этой задачи. Большинство накоплений в третьей составляющей пенсионной системы выплачиваются единовременно, и это происходит довольно рано, когда люди только начинают выходить на пенсию. Таким образом, накопления не выполняют своей основной функции — обеспечения дополнительного дохода на протяжении всей жизни.



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Чехия пенсия

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