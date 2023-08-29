В Чехии у заводчика отобрали стадо коз. Из-за отросших копыт они не могли стоять на ногах

Петр Майер из отдела коммуникации Государственного ветеринарного управления сообщил об этом Právo.





В середине августа ветеринарные инспекторы провели повторную проверку племенной фермы по поступившей жалобе. В ходе проверки они обнаружили непригодные условия в хлеву, где содержалась большая часть коз. Поверхность стойла была влажной, у животных не было сухого и чистого места для отдыха, ощущался сильный запах аммиака. Некоторые животные были истощены.





"На момент проверки ни корма, ни воды для животных не было. Другие козы также находились под навесом или в одном из помещений дома. У некоторых животных копыта так отросли, что они не могли стоять и на ногах двигать конечностями естественным образом. Из-за этого животные страдали”, - сказал Майер.





Кроме того, в хлеву находилось большое количество опасных предметов, о которые животные могли пораниться (стекло, металл), а также несколько десятков кур, уток и кроликов. Именно с козами и кроликами, в частности, ветеринары обнаружили проблемы еще в 2019 году. Впоследствии заводчик устранил их, и тогда муниципалитет оштрафовал женщину на 12 000 крон.





"После первой проверки 15 августа заводчику было предписано обрезать отросшие копыта животных и немедленно обеспечить подходящие условия для разведения. При повторной проверке через три дня инспекторы обнаружили, что, хотя она и обеспечила обработку копыт, животные не могут нормально передвигаться. Более того, условия содержания животных нисколько не изменились", - отметил Майер.





По этим причинам Региональное ветеринарное управление Оломоуцкого края направило в муниципалитет предложение обеспечить альтернативный уход за всеми 37 козами, содержащимися на ферме. Одновременно будет возбуждено административное дело о наложении штрафа за жестокое обращение с животными, который может составить до 1 млн крон.











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