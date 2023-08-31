ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Ветеринары на ферме обнаружили более 200 животных, подвергшихся жестокому обращению

Новости 420on
1 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
59
Ветеринары и полиция обнаружили более 200 животных, подвергшихся жестокому обращению, в ходе обыска на ферме в Боровничке Трутневского района. Среди них 200 кур, 11 собак и 12 кошек.
По решению муниципалитета города Двур Кралове-над-Лабем животные были изъяты у заводчика и переданы другим животноводам. Об этом сообщил Чешскому агентству печати Петр Маджер, представитель Государственного ветеринарного управления (SVS). По словам ветеринаров, это исключительный случай с точки зрения количества изъятых животных.
 
Ветеринары возбудили уголовное дело против заводчика в апреле этого года на основании ранее полученных данных. 

«Дело было очень сложным, заводчик неоднократно не шел на сотрудничество с ветеринарными инспекторами, не пускал их в помещение и всегда показывал только часть животных», — сказал представитель пресс-службы. Ветеринары не смогли точно выяснить, каково состояние животных. Из здания распространялся запах аммиака.

Поэтому в часть заявления о возбуждении уголовного дела было включено предложение о том, чтобы прокурор разрешил провести обыск в доме заводчика, в ходе которого ветеринары смогли бы определить фактическое количество и состояние животных, а также условия содержания в здании. В ходе проверки ветеринары обнаружили грубое пренебрежение ветеринарной помощью, содержание животных в совершенно неподходящих условиях. Например, животные страдали от различных воспалительных заболеваний.

Помимо кур, собак и кошек, в помещении находились два пони, три козы, гусь, морская птица и три перепела. В итоге животные оказались в различных учреждениях Чехии.

Источник: svscr.cz


животные Чехия Санитарная инспекция

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
1 СЕНТЯБРЯ 2023
14:50
217
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПАСЕТ ЛИ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ЧЕШСКИЙ РЫНОК ОТ КРИЗИСА?
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:50
227
ТЕХНОЛОГИИ
СЕГОДНЯ ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПОДВЕРГСЯ КИБЕРАТАКЕ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
482
ОБЩЕСТВО
СКРЫВАЮЩИЙСЯ ЧЕХ ЗАСТРЕЛИЛ В УКРАИНЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК, СУД ПРИГОВОРИЛ ЕГО К 21 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
570
ОБЩЕСТВО
АГРЕССИВНАЯ ЖЕНЩИНА-РЕЦИДИВИСТКА СБЕЖАЛА ИЗ ПРАЖСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
1 СЕНТЯБРЯ 2023
14:50
217
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПАСЕТ ЛИ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ЧЕШСКИЙ РЫНОК ОТ КРИЗИСА?
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:50
227
ТЕХНОЛОГИИ
СЕГОДНЯ ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПОДВЕРГСЯ КИБЕРАТАКЕ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
482
ОБЩЕСТВО
СКРЫВАЮЩИЙСЯ ЧЕХ ЗАСТРЕЛИЛ В УКРАИНЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК, СУД ПРИГОВОРИЛ ЕГО К 21 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
570
ОБЩЕСТВО
АГРЕССИВНАЯ ЖЕНЩИНА-РЕЦИДИВИСТКА СБЕЖАЛА ИЗ ПРАЖСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
10:52
1577
ОБЩЕСТВО
ВАЖНО: КИЕВ НАМЕРЕН РАЗЫСКАТЬ УКРАИНЦЕВ, СКРЫВАЮЩИХСЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ В ЧЕХИИ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
418
ОБЩЕСТВО
АВТОМОБИЛИ-ВЕТЕРАНЫ В ЧЕХИИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР
1 СЕНТЯБРЯ 2023
08:30
917
ПОЛИТИКА
ШОКИРУЮЩИЙ ОПРОС: ВСЕ БОЛЬШЕ СЛОВАКОВ ХОТЕЛИ БЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РОССИЙСКОЙ СФЕРЕ ВЛИЯНИЯ
1 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
1025
ЖИЗНЬ
СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ В ЧЕХИИ?
31 АВГУСТА 2023
23:00
956
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИЯ ОТСТАЕТ В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
31 АВГУСТА 2023
22:00
664
ОБЩЕСТВО
ДВОЕ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ СЪЕЛИ КОНФЕТЫ С МАРИХУАНОЙ И ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ