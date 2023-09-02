Мужчина из Брно поспорил, что пробежит голым до леса и обратно. От полиции он спрятался в кустах
3 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
33
В субботу, 2 сентября, в районе Кохоутовице 21-летний молодой человек и его друзья заключили пари. Чтобы выиграть, мужчина должен был пробежать голым от дома до леса и обратно. Один из очевидцев решил вызвать полицейский патруль.
«Поначалу полицейские не обнаружили никого подозрительного на территории жилого комплекса. Однако группа детей указала на близлежащий лес, откуда несколькими минутами ранее доносились чьи-то голоса. Как только полицейские вошли в подлесок, из кустов выбежал совершенно голый молодой человек и бросился вглубь леса», — описал происшествие представитель полиции Якуб Ганем.
«Когда его поймали, он признался, что ему было стыдно и неловко. Он сказал, что поспорил с друзьями, что пробежит раздетым от дома до леса и обратно, но друзья исчезли, а он даже не смог найти свою одежду», — добавил он.
Сотрудники предложили юноше ополоснуться водой из канистры и договорились о том, чтобы он взял одежду у одного из своих друзей в жилом комплексе. У голого юноши, разумеется, не было даже ключей от дома, поэтому после серии телефонных звонков полицейские связались с его матерью.
«Тест на наличие алкоголя в крови у юноши показал 1,7 промилле, но он был не в том состоянии, чтобы полицейские могли доставить его в изолятор временного содержания. По его реакции они решили, что он уже достаточно наказал себя», — добавил пресс-секретарь. Впоследствии сына забрала домой его мать.
Источник: novinky.cz
«Когда его поймали, он признался, что ему было стыдно и неловко. Он сказал, что поспорил с друзьями, что пробежит раздетым от дома до леса и обратно, но друзья исчезли, а он даже не смог найти свою одежду», — добавил он.
Сотрудники предложили юноше ополоснуться водой из канистры и договорились о том, чтобы он взял одежду у одного из своих друзей в жилом комплексе. У голого юноши, разумеется, не было даже ключей от дома, поэтому после серии телефонных звонков полицейские связались с его матерью.
«Тест на наличие алкоголя в крови у юноши показал 1,7 промилле, но он был не в том состоянии, чтобы полицейские могли доставить его в изолятор временного содержания. По его реакции они решили, что он уже достаточно наказал себя», — добавил пресс-секретарь. Впоследствии сына забрала домой его мать.
Источник: novinky.cz
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
3 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
430
3 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
743
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
3 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
272
3 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
430
3 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
743
2 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
770
2 СЕНТЯБРЯ 2023
16:01
884
2 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
802
2 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
13497
2 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
882
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.