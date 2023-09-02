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Мужчина из Брно поспорил, что пробежит голым до леса и обратно. От полиции он спрятался в кустах

Новости 420on
3 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
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В субботу, 2 сентября, в районе Кохоутовице 21-летний молодой человек и его друзья заключили пари. Чтобы выиграть, мужчина должен был пробежать голым от дома до леса и обратно. Один из очевидцев решил вызвать полицейский патруль.
«Поначалу полицейские не обнаружили никого подозрительного на территории жилого комплекса. Однако группа детей указала на близлежащий лес, откуда несколькими минутами ранее доносились чьи-то голоса. Как только полицейские вошли в подлесок, из кустов выбежал совершенно голый молодой человек и бросился вглубь леса», — описал происшествие представитель полиции Якуб Ганем.

«Когда его поймали, он признался, что ему было стыдно и неловко. Он сказал, что поспорил с друзьями, что пробежит раздетым от дома до леса и обратно, но друзья исчезли, а он даже не смог найти свою одежду», — добавил он.

Сотрудники предложили юноше ополоснуться водой из канистры и договорились о том, чтобы он взял одежду у одного из своих друзей в жилом комплексе. У голого юноши, разумеется, не было даже ключей от дома, поэтому после серии телефонных звонков полицейские связались с его матерью.

«Тест на наличие алкоголя в крови у юноши показал 1,7 промилле, но он был не в том состоянии, чтобы полицейские могли доставить его в изолятор временного содержания. По его реакции они решили, что он уже достаточно наказал себя», — добавил пресс-секретарь. Впоследствии сына забрала домой его мать.

Источник: novinky.cz

 


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Чехия полиция алкоголь

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