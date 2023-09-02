Мужчина из Брно поспорил, что пробежит голым до леса и обратно. От полиции он спрятался в кустах Новости 420on 3 СЕНТЯБРЯ 2023 19:00 33

В субботу, 2 сентября, в районе Кохоутовице 21-летний молодой человек и его друзья заключили пари. Чтобы выиграть, мужчина должен был пробежать голым от дома до леса и обратно. Один из очевидцев решил вызвать полицейский патруль.





«Когда его поймали, он признался, что ему было стыдно и неловко. Он сказал, что поспорил с друзьями, что пробежит раздетым от дома до леса и обратно, но друзья исчезли, а он даже не смог найти свою одежду», — добавил он.



Сотрудники предложили юноше ополоснуться водой из канистры и договорились о том, чтобы он взял одежду у одного из своих друзей в жилом комплексе. У голого юноши, разумеется, не было даже ключей от дома, поэтому после серии телефонных звонков полицейские связались с его матерью.



«Тест на наличие алкоголя в крови у юноши показал 1,7 промилле, но он был не в том состоянии, чтобы полицейские могли доставить его в изолятор временного содержания. По его реакции они решили, что он уже достаточно наказал себя», — добавил пресс-секретарь. Впоследствии сына забрала домой его мать.



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«Поначалу полицейские не обнаружили никого подозрительного на территории жилого комплекса. Однако группа детей указала на близлежащий лес, откуда несколькими минутами ранее доносились чьи-то голоса. Как только полицейские вошли в подлесок, из кустов выбежал совершенно голый молодой человек и бросился вглубь леса», — описал происшествие представитель полиции Якуб Ганем.«Когда его поймали, он признался, что ему было стыдно и неловко. Он сказал, что поспорил с друзьями, что пробежит раздетым от дома до леса и обратно, но друзья исчезли, а он даже не смог найти свою одежду», — добавил он.Сотрудники предложили юноше ополоснуться водой из канистры и договорились о том, чтобы он взял одежду у одного из своих друзей в жилом комплексе. У голого юноши, разумеется, не было даже ключей от дома, поэтому после серии телефонных звонков полицейские связались с его матерью.«Тест на наличие алкоголя в крови у юноши показал 1,7 промилле, но он был не в том состоянии, чтобы полицейские могли доставить его в изолятор временного содержания. По его реакции они решили, что он уже достаточно наказал себя», — добавил пресс-секретарь. Впоследствии сына забрала домой его мать.Источник: novinky.cz

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