В следующем году льготы работников, превышающие 21 983 кроны, должны облагаться налогом как доход

Выплаты и льготы работникам сверх этой суммы должны облагаться налогом как доход, следует из поправки коалиции к консолидационному пакету правительства и утвержденного постановления правительства об облагаемой базе. Согласно этому предложению, выплаты до половины средней заработной платы (в следующем году этот показатель составит 43 966 чешских крон) не должны облагаться налогом. В настоящее время пакет обсуждается в нижней палате парламента.



Первоначально правительство предлагало вообще отменить освобождение пособий от налогов. Профсоюзы и работодатели вели переговоры с политиками коалиции о сохранении налоговой льготы. В итоге коалиция согласилась не облагать налогом пособия до половины средней зарплаты, которая устанавливается для целей социального страхования. В этом году предельный размер пособия будет соответствовать 20 162 кронам. В среду правительство утвердило постановление с расчетом на следующий год. Если человек работает у нескольких работодателей, то предельный размер пособия должен применяться к каждому из них отдельно и не суммироваться.



С бонусов, превышающих половину средней заработной платы, будет уплачиваться подоходный налог. Выплаты, предоставляемые членам семьи, вероятно, также должны рассматриваться как доход. К ним относятся, например, пособия на проживание детей в летнем лагере. Изменится также порядок вычета из налогооблагаемой базы расходов работодателей.



Пособия на питание не будут облагаться налогом в размере до 70% от суммы пособия на питание, которое выдается при 5- или 12-часовой поездке по Чехии и в этом году составляет 129 чешских крон. Теперь налоговая льгота будет применяться в размере до 90 чешских крон. Это касается тех, кто работает не менее трех часов в день.



«Ограничение де-факто отменяет льготы для работников и позволяет оплачивать питание только до определенной суммы. Льготы нельзя будет получить даже на талон на питание стоимостью 100 крон», — заявила ранее Чешскому агентству новостей Дагмар Житникова, председатель профсоюза работников здравоохранения и социального обеспечения. По ее словам, ограничения ощутят на себе в основном люди с низкими доходами.



Глава профсоюза отметила, что в секторе здравоохранения не хватает около 3 000 медсестер. «Этих людей необходимо удержать. Льготы — одна из немногих возможностей как для медицинских работников, так и для социальных служб, а также для государственного сектора. Если они будут более или менее отменены, то этих работников не останется», — считает глава профсоюза.



По мнению Йиржи Несровнала из Палаты налоговых консультантов Чешской Республики, отмена налоговых льгот на продовольственные талоны и пособия усложнит существующую систему. «Мы, конечно, не можем оценивать, должны ли льготы освобождаться от налога. Это политическое решение. Однако с профессиональной точки зрения отмена льготы на питание и бонусы не упростит, а усложнит систему. Каждому бухгалтеру по расчету заработной платы придется решать вопросы, которые сегодня не решаются», — заявил недавно Несровнал депутатам парламентского комитета по социальным вопросам.



Профсоюзы и работодатели неоднократно заявляли, что будут вести переговоры с депутатами, чтобы те проголосовали за сохранение льготного налогообложения в палате представителей. В своем предложении по изменениям коалиция заявила, что льготы представляют собой заботу о работниках и их мотивации. Согласно сопроводительным документам пакета, льготы чаще предоставляются более крупными и богатыми компаниями, поэтому налоговая поддержка увеличивает их конкурентные преимущества и усугубляет неравное положение работодателей на рынке труда. По мнению некоторых экспертов, в этом случае компании предоставляют необлагаемые льготы вместо того, чтобы повышать заработную плату.













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