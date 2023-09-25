Как в Чехии получить скидку на электричество или газ? Практические советы

Поставщики готовы предложить «непубличную» скидку по сравнению с официальными тарифами, как только люди об этом попросят.

«Когда я увидел, что цены на рынке снизились, я решил сменить поставщика. Я выбрал другую компанию, но на прошлой неделе мне позвонила сотрудница компании ČEZ и сказала, что сделает мне индивидуальное предложение. Я получил цену 1 550 крон за мегаватт-час до вычета НДС с фиксацией на один год. Это была скидка почти в два раза», — сказал Грунд в интервью Právo.

В классическом прайс-листе с годовой фиксацией газ предлагается за 1 850 крон без НДС.

Предлагаемая скидка в 300 крон без налога, то есть 363 кроны включая НДС, означает экономию более 6 800 крон, или около 15%, при обычном годовом потреблении 1 800 куб. м газа.

Случай Грунда не является исключительным. Так, пользователь под ником Sejk в сети X сообщил, что несколько недель назад получил от компании Pražská plynárenská предложение на газ по цене 1 550 крон за мегаватт-час без учета налогов. «Компания пыталась предотвратить расторжение договора, поэтому несколько дней назад предложила цену 1 450 крон без НДС с фиксацией до конца 2024 года», — написал он. Компания предлагает фиксацию до конца следующего года по стандартной цене 1 690 крон за МВт-ч без учета НДС.

Таким образом, есть смысл обращаться к поставщикам с просьбой о выгодной цене. Или расторгать договор и искать более выгодного поставщика, а в случае трехмесячного срока уведомления подождать, не появится ли у нынешнего поставщика более интересное предложение.

«Непубличные договоренности, когда можно получить значительно более выгодную цену на электроэнергию и газ, — это реальность на рынке», — сказал Právo Томаш Врняк, аналитик по энергетике из Ušetřeno.cz.

Поставщики пытаются удержать постоянных клиентов, предлагая им снижение цен. Это происходит примерно так же, как, например, у операторов телефонной связи, которые часто реагируют на давление со стороны клиентов, индивидуально снижая тарифы.

«В целом, по нашим наблюдениям, значительная часть клиентов после опыта 2021 года озабочена не только ценой, но и стабильностью поставщика, его надежностью», — говорит Алиса Горакова, пресс-секретарь компании ČEZ.

«Удерживающие продукты — это стандартный инструмент, используемый не только большинством поставщиков энергии, но и компаниями из других отраслей, например телекоммуникации. Мы их тоже предлагаем», — подтвердила Горакова.

По ее словам, эти предложения составлены таким образом, чтобы они были интересны клиентам, которые рассматривают возможность перехода к другому поставщику.

О скидке можно договориться и с крупнейшим поставщиком газа — компанией innogy.

«Если клиент обратится к нам, мы оценим ситуацию и, возможно, представим новое предложение», — подтвердил пресс-секретарь компании Павел Грохал.

Однако Врняк, аналитик по энергетике из Ušetřeno.cz, заявил, что снижение цен на энергоносители не будет продолжаться.

«Мы не ожидаем, что цены на электроэнергию и газ опустятся ниже потолка. Этому есть две причины. Цена на газ на биржах стабилизировалась и будет постепенно расти с наступлением отопительного сезона. Биржевые контракты на поставку электроэнергии сейчас дороже на десятки процентов. К тому же чешская крона слабеет», — добавил он.











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