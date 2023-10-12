Европейский кризис старения — ЕС и ВОЗ бьют тревогу о будущем континента

Согласно докладу Европейской комиссии, численность населения ЕС достигнет пика в 2026 году и начнет сокращаться, при этом доля пожилых людей резко увеличится. Демографический сдвиг вызовет нехватку рабочей силы и увеличит расходы на здравоохранение и пенсионное обеспечение.



Вице-председатель Еврокомиссии Дубравка Шуица призывает к действиям уже сейчас, включая устранение гендерных разрывов в оплате труда и улучшение баланса между работой и личной жизнью. Также предлагается поддерживать молодых людей в доступе к работе и жилью. Легальная миграция рассматривается как важный компонент решения проблемы дефицита на рынке труда.



В докладе также подчеркивается необходимость пересмотра подхода к пожилым работникам, предоставление им возможности оставаться активными с помощью программ повышения квалификации и гибких графиков.



Согласно ВОЗ, число людей старше 65 лет в Европе превысит количество детей и подростков до 15 лет уже в 2024 году. Эксперты организации подчеркивают важность здорового образа жизни, правильного питания и физической активности для благополучной старости.



Ситуация требует внимания и решительных мер со стороны стран ЕС, чтобы обеспечить устойчивое будущее континента и его обитателей.









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