Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чего больше всего боятся жители Чехии

Анастасия Князева
14 ноября 2023
20:15
2172
Люди меньше всего опасаются потери жилья, а больше всего — финансового ущерба и риска для здоровья. Это следует из Индекса безопасности, представленного сегодня журналистам организацией ČSOB Pošt’ovna. Согласно индексу, жители Чехии находятся на уровне 52,7 балла из 100. В опросе, который проводился в середине этого года, приняли участие более 2 100 человек со всей Чехии.
«Индекс безопасности» — это исследование среди населения Чехии, которое показывает, что больше или меньше всего беспокоит людей, как они защищаются от этих угроз и в какой степени все это влияет на их личную жизнь. Совокупность этих факторов показывает нам, что больше всего люди опасаются финансового ущерба и угрозы здоровью или его ухудшения. Напротив, меньше всего они опасаются потерять крышу над головой.
 
Самое высокое значение индекса безопасности было у людей с доходом выше 50 000 чешских крон (61,5 балла). В региональном срезе он был самым высоким в Краловеградецком крае (57,4), за ним следуют Либерецкий край (55,7) и Южночешский край (55,1). Самый низкий индекс безопасности — в Злинском (49,8), Пльзеньском (50,2) и Среднечешском крае (50,4). 
 
По данным опроса, значительная часть чехов считает, что несчастные случаи и негативные события случаются с ними нечасто. Около половины опрошенных сталкиваются с ними в исключительных случаях или время от времени, а 44% респондентов субъективно переживают их так же часто, как и другие. Однако примерно каждый десятый респондент отметил, что несчастные случаи происходят с ним чаще, чем с другими. Больше не везет пенсионерам-инвалидам, безработным и людям с ежемесячным доходом до 20 000 чешских крон. 
 
Наиболее вероятным риском является серьезная угроза или ущерб здоровью (53%). На втором месте — уничтожение или повреждение имущества, которое считает вероятным 51% чехов. Следующие позиции занимают кража имущества (48%), значительный финансовый ущерб (40%), потеря регулярного дохода (38%) и потеря жилья (23%). Вероятность большинства событий выше для людей с более низким уровнем дохода или не имеющих диплома о среднем образовании. 
 
Индекс безопасности этого года показал, что, хотя чехи больше всего обеспокоены рисками, связанными с серьезными заболеваниями или тяжелыми травмами, они чаще всего обращаются к страхованию имущества

Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14 НОЯБРЯ 2023
19:30
1105
ПОЛИТИКА
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ: ЕВРОПУ ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ, А ОНА ЛИШЬ ИСПУГАННО КУДАХТАЕТ
14 НОЯБРЯ 2023
16:30
621
ОБЩЕСТВО
ПОЗОР ЧЕШСКОЙ БЮРОКРАТИИ? НА ПОДГОТОВКУ ДОРОГИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ УШЛО 27 ЛЕТ
14 НОЯБРЯ 2023
09:00
526
ЭКОНОМИКА
СУД ОДОБРИЛ ВЫПЛАТУ 57 МЛРД КРОН КРЕДИТОРАМ SBERBANK CZ. КОГДА НАЧНУТСЯ ВЫПЛАТЫ?
13 НОЯБРЯ 2023
18:30
1715
ЭКОНОМИКА
НАСКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ — ОБЗОР ПО СТРАНАМ ЕВРОПЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23:00
Чешские железные дороги продали компании Penta землю у Масарикова вокзала за четверть миллиарда
22:00
Мошенники используют ИИ. Они обманывают людей, подделывая внешность и голос
19:30
Комментарий специалиста по безопасности: Европу хотят уничтожить, а она лишь испуганно кудахтает
18:00
Из-за традиционной рождественской акции сейчас это самые дешевые квартиры в Пражском регионе и Среднечешском крае
16:30
Позор чешской бюрократии? На подготовку дороги к строительству ушло 27 лет
15:01
Что происходит с ценами на новые и старые квартиры в Праге
13:30
Украинцев не хватает, поэтому македонцы и молдаване отправятся на чешские поля
12:00
«Снежная фабрика»: в Чехии на лыжных курортах используют прошлогодний снег
10:30
Вода, кражи и другие проблемы: что угрожает домам и квартирам в Чехии каждый день
09:00
Суд одобрил выплату 57 млрд крон кредиторам Sberbank CZ. Когда начнутся выплаты?