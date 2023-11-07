Хакеры уже выманили у чехов около миллиарда крон, но главная афера впереди

Количество мошенничеств в киберпространстве стремительно растет. За первые девять месяцев этого года около 50 000 клиентов банков потеряли деньги из-за мошенничества в Интернете, а объем средств, похищенных электронными мошенниками, приближается к 1 млрд крон. Средний ущерб на одного клиента составляет около 20 000 крон.





Одновременно с ростом числа атак на чехов снизился индекс кибербезопасности, составляемый Чешской банковской ассоциацией и агентством Ipsos и составил 66 пунктов. Своего лучшего результата индекс достиг в самом начале мониторинга в 2021 году — 68 пунктов. Однако тогда население столкнулось с несравнимо меньшим количеством атак — примерно вдвое меньше, чем в этом году, согласно статистике полиции Чешской Республики.





«В этом году очень распространены звонки мошенников, и люди относятся к ним более настороженно, чем в прошлом году. Во время таких звонков клиенты спрашивают, как они могут убедиться, что звонящий действительно является сотрудником банка», — говорит Марек Махачек, эксперт по предотвращению мошенничества с платежами в Komerční banka.





Однако в онлайновой среде еще есть области, которые вызывают затруднения у специалистов по кибербезопасности. По мнению Михала Страки, специалиста по финансовым рынкам исследовательского агентства Ipsos, это прежде всего управление паролями.





Хотя, например, в области интернет-банкинга более двух третей клиентов стараются придумывать надежные пароли, оставшаяся часть предпочитает использовать легко запоминающиеся пароли. «Эта проблема часто затрагивает старшее поколение, которое, скорее всего, тяготеет к более запоминающимся паролям. Либо они записывают более сложные пароли куда-нибудь, чтобы не потерять их, либо выбирают простоту. Оба варианта ошибочны, — говорит Страка в интервью SZ Byznys.





По его словам, простой пароль можно взломать за несколько минут. «Если он не содержит специальных символов, заглавных и строчных букв, вопросительных знаков или звездочек, то для хакера это не сложнее, чем щелкнуть пальцами», — добавил он.





Становится хуже





Более того, в конце года успешность хакеров станет еще выше. Это связано с тем, что они воспользуются рождественскими праздниками. «Для нас Рождество — это самый большой период борьбы за весь год, когда все отделы всех банков просто забиты мошенниками, а мы практически ничем не занимаемся, кроме мошенничества», — говорит Марек Махачек, эксперт по предотвращению мошенничества в сфере платежей в Komerční banka.





Чехи гораздо чаще делают покупки перед Рождеством и одновременно теряют внимание. «Количество покупок огромно по сравнению с остальным годом. Все ходят по магазинам, ждут доставки посылок и еще что-то подтверждают. В потоке всего этого часто случается так, что они полностью игнорируют предупреждения банка, полиции или СМИ», — добавляет эксперт «Комерческого банка» для SZ Byznys.





По его словам, в первую очередь из-за изменения покупательского поведения клиентов перед Рождеством вновь участились случаи так называемого фишинга.





«Мошеннические электронные письма или текстовые сообщения с информацией о посылке, за которую необходимо заплатить таможенную пошлину и т.п. являются большой проблемой перед Рождеством», — говорит он.





Новое и еще более хитрое?





По данным опроса Чешской банковской ассоциации, чаще всего сегодня люди сталкиваются с атаками в виде электронных писем, обещающих крупный выигрыш в конкурсе или наследство от дальнего родственника; другие письма маскируются под посылку от транспортной компании или сообщение из банка. Почти десятая часть опрошенных сталкивалась с мошенническим телефонным звонком, в котором электронный мошенник выдавал себя за сотрудника банка.





«Подавляющее большинство чехов утверждают, что не стали бы сообщать данные своей кредитной карты, если бы их попросил по телефону мошенник. Однако 4% населения предоставили бы такие данные, что в абсолютном выражении может означать потенциально огромный ущерб для активов обманутых людей», — говорит Михал Страка, специалист Ipsos по финансовым рынкам.





Однако новые формы атак, такие как поддельные поисковые системы, в первую очередь более опасны, чем хорошо известные аферы, с которыми чехи привыкли сталкиваться ежедневно.





«Открыв страницу, клиент даже не замечает, что находится на другом сайте, поскольку визуально все выглядит практически идентично. Конечно, есть возможность войти в банковскую систему, но в тот момент, когда клиент вводит свои данные доступа, он открывает двери для мошенников», — добавляет он.