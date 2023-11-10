Факультет ядерной инженерии чешского университета подвергся хакерской атаке
11 ноября 2023
09:00
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Чешский технический университет (ČVUT) в Праге ликвидирует последствия хакерской атаки. Злоумышленники атаковали сеть факультета ядерной и физической инженерии (FJFI), сообщила Катержина Весела, пресс-секретарь университета. По ее словам, учебное заведение еще выясняет масштабы ущерба, но, по всей видимости, произошла утечка нескольких гигабайт данных. Двум ядерным реакторам, находящимся в ведении факультета, атака не угрожала.
В настоящее время дело расследуется Национальным управлением по кибер- и информационной безопасности (NÚKIB).
«Хакеры совершили атаку на инфраструктуру FJFI в 5 часов утра 5 ноября. Сотрудники ИТ-департамента предприняли все необходимые меры для отключения серверов и предотвращения распространения вируса. В настоящее время выясняется размер нанесенного ущерба, постепенно восстанавливаются и приводятся в рабочее состояние отдельные устройства», — сказал Весела.
Факультет, готовящий, в частности, будущих физиков-ядерщиков, управляет двумя ядерными реакторами. Оба они расположены в пражском районе Троя и используются факультетом для преподавания и исследований. По словам Веселы, они не пострадали в результате атаки. «По соображениям безопасности компьютерные системы и системы управления реакторов VR-1 и VR-2 не подключены к сети и не могут быть затронуты атакой извне. Реакторы продолжают работать в нормальном режиме», — заверила она.
Сейчас атакой занимается NÚKIB. По словам пресс-секретаря Евы Райлиховой, ведомство оказывает помощь университету. «В ходе расследования кибератаки мы не будем предоставлять дополнительную информацию», — сказала она.
Мошенники атаковали с помощью вируса Phobos — разновидности так называемого ransomware. С его помощью они шифруют файлы и требуют от жертвы выкуп за доступ к ним. Какие именно файлы похитили хакеры и требуют ли они выкуп, пресс-секретарь не сообщила.
В начале сентября аналогичным образом хакеры атаковали Университет обороны в Брно. Они потребовали выкуп за неразглашение секретной информации. Учебное заведение не пошло на сделку с мошенниками и выложило файлы на своем сайте. Среди них были протоколы заседаний и персональные данные преподавателей.
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