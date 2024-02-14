Протест фермеров грозит коллапсом для водителей Праге. Работайте из дома, призывает жителей мэрия

«Участники акции планируют перекрыть шоссе в обоих направлениях перед зданием Министерства сельского хозяйства Чехии и в более широком районе во время проезда сельскохозяйственной техники рано утром в понедельник. В связи с этим водителей предупреждают о возможных значительных затруднениях движения, которые создадут проблемы не только в Праге, но и на подъездах к метрополии и в прилегающих населенных пунктах», — предупредил полицейский президиум в пресс-релизе, опубликованном в четверг в сети X.

Хотя право на публичные собрания и выражение своего мнения закреплено в Хартии основных прав и свобод, полиция заявила, что действия, которые могут включать в себя блокирование дорог и препятствование свободе передвижения других людей, не имеет под собой законной основы.

Так, например, было объявлено, что «полицейские готовы не пропускать на проезжую часть автомагистралей транспортные средства, не соответствующие установленным законом требованиям».

На автомагистрали и автомобильные дороги не допускаются транспортные средства, имеющие расчетную скорость менее 80 км/ч. «Ничто не препятствует движению сельскохозяйственной техники по дорогам класса I и ниже при условии, например, что ее габариты не подпадают под категорию специального или общего использования», — добавили в полиции.

Таким образом, фермеры корректируют свои маршруты к метрополии. Пражская мэрия в четверг призвала жителей по возможности вообще не ездить в понедельник в центр, а по возможности работать из дома.

«Тракторы должны прибыть в Прагу примерно в 6:00, и организаторы планируют, что они отправятся от Министерства сельского хозяйства в 15:00. Однако масштабы мероприятия могут парализовать движение в городе до самого вечера, прежде чем перекрытое движение и сами тракторы постепенно начнут двигаться и выезжать из города», — пояснили в муниципалитете.

«Наша цель, конечно, не в том, чтобы сделать невозможным выражение своего мнения, а в том, чтобы обеспечить соответствие митинга и особенно транспорта для его проведения действующему законодательству. Поэтому мы напоминаем протестующим о необходимости соблюдать положения Закона о дорожном движении при въезде на территорию проведения акции. Опасные действия безрассудных водителей могут привести к трагическим последствиям», — обращается полиция к участникам акции.

Акция протеста в понедельник организована группой недовольных фермеров. Представители Аграрной палаты, Сельскохозяйственного союза и Ассоциации частного сельского хозяйства неоднократно дистанцировались от мероприятия.