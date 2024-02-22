После вступления Чехии в НАТО силы обороны поредели. Сколько человек служит сейчас?

Еще в 1993 году в МО насчитывалось около 132 000 профессиональных и основных военнослужащих и гражданских служащих. В последующие годы их численность снижалась: к моменту вступления в НАТО она составляла около 77 700 человек, а к моменту окончания основной военной службы в 2004 году — менее 40 000. К началу 2015 года она постепенно снизилась до 28 350 человек.



С тех пор число солдат и гражданских служащих в Министерстве обороны снова начало расти из-за ухудшения ситуации с безопасностью и увеличения бюджета. В начале этого года их было уже более 36 000, из них 27 826 профессиональных солдат во всем министерстве. 13,7% профессиональных солдат — женщины.



Помимо профессиональных солдат, армия может рассчитывать и на активных резервистов, люди могут вступать в их ряды с 2004 года. Количество резервистов значительно увеличилось только с 2016 года, когда в активном резерве находилось 1 488 человек. К концу 2023 года активных резервистов насчитывалось 4 266 человек, 10,8% из которых составляли женщины.



Согласно предыдущим заявлениям министра обороны Яны Черноховой (ODS), в будущем министерство хочет сосредоточиться на наборе новых солдат и активных резервистов (всего к 2030 году армия хотела бы иметь 10 000 резервистов). В этом должен помочь виртуальный центр набора, который Министерство обороны запустило в сентябре прошлого года. Менее чем за полгода в нем зарегистрировалось около 6 700 человек, но это число не соответствует количеству людей, успешно прошедших процесс найма.



Помимо военнослужащих по призыву и действующих резервистов, с прошлого года у людей появилась возможность вступить в ряды вооруженных сил страны в рамках так называемого добровольного досрочного призыва для пополнения вооруженных сил. Заявителю достаточно пройти немедленное медицинское обследование. Если ситуация с безопасностью ухудшится, он также пройдет обучение.