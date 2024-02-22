Тройное убийство в Чехии. Полиция обнаружила в квартире мертвую женщину и двух детей
25 февраля 2024
10:00
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Трагедия потрясла поселок Горжовице в регионе Бероун в субботу днем. В многоквартирном доме были обнаружены три трупа — женщины и двух маленьких детей. На место происшествия прибыли пожарные, полиция и скорая помощь. Полиция расследует это дело как тройное убийство.
Сотрудники службы спасения и полиции прибыли на улицу Na radosti в субботу днем. Пожарные проникли в квартиру на верхнем этаже через окно, и внутри были обнаружены три трупа. По данным полиции, погибшие — женщина и двое маленьких детей.
«Согласно результатам осмотра тел, женщина и дети, предположительно, умерли насильственной смертью. Подозреваемый в этом ужасном преступлении, предположительно, является партнером погибшей, которого мы интенсивно разыскиваем», — сказала она.
Подозреваемым является партнер женщины, которого полиция обнаружила мертвым в Брецлавском районе.
«В итоге мужчина был найден без признаков жизни в одном из жилых домов в Брецлавском крае в сотрудничестве с коллегами из Южно-Моравского края», — сказала пресс-секретарь.
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