Тройное убийство в Чехии. Полиция обнаружила в квартире мертвую женщину и двух детей

Сотрудники службы спасения и полиции прибыли на улицу Na radosti в субботу днем. Пожарные проникли в квартиру на верхнем этаже через окно, и внутри были обнаружены три трупа. По данным полиции, погибшие — женщина и двое маленьких детей.





«Согласно результатам осмотра тел, женщина и дети, предположительно, умерли насильственной смертью. Подозреваемый в этом ужасном преступлении, предположительно, является партнером погибшей, которого мы интенсивно разыскиваем», — сказала она.





Подозреваемым является партнер женщины, которого полиция обнаружила мертвым в Брецлавском районе.





«В итоге мужчина был найден без признаков жизни в одном из жилых домов в Брецлавском крае в сотрудничестве с коллегами из Южно-Моравского края», — сказала пресс-секретарь.