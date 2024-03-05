«Хочешь умереть быстро или медленно?». Раскрыты подробности о том, как украинец жестоко изнасиловал и пытался убить девушку

Из описания инцидента становится ясно, что девушке пришлось пройти буквально через ад. Своей жизнью она обязана собственному мужеству, когда инсценировала свою смерть. Прокурор убежден, что Виктор В. хотел избавиться от девушки, чтобы она не смогла выдать его за совершенное ранее изнасилование.



В тот роковой день, 8 августа, подсудимый выманил девушку под предлогом того, чтобы она проводила его к знакомому, которому он хотел отнести некоторые вещи. Около 8 часов вечера они вместе отправились к реке возле стрельбища в Пльзень-Лобзе.



«В рюкзаке у обвиняемого были скотч, пластиковые пакеты, несколько ножей и бутылка с едким веществом. Во время путешествия он связал девушку скотчем, повалил ее на землю и совершил с ней половой акт. Затем он отвез ее в близлежащий лес, где под угрозой заставил заняться оральным сексом», — говорится в обвинительном заключении.



Но худшее для девочки было еще впереди. «Он усадил ее на забор и порезал ножом шею спереди, сказав, что пройдет два дня, прежде чем она истечет кровью, поэтому у нее есть выбор между быстрой и безболезненной смертью или долгой и мучительной», — говорится далее в обвинительном заключении.



Она упала на землю и симулировала смерть

Когда девушка дала понять, что не хочет ни того, ни другого, насильник ударил ее ножом в шею.



«После этого жертва упала на землю и притворилась мертвой. Обвиняемый, пытаясь предотвратить свое обнаружение, раздел жертву, завернул ее в пакет и вылил на нее химическое вещество SAVO. Затем он сбросил пакет с телом с обрыва в лесу, где прикрыл его корой и ветками. Затем он ушел», — добавил прокурор.



Девушке удалось скрыться с места преступления и вызвать помощь. По словам ее адвоката, в настоящее время она находится под наблюдением психологов.