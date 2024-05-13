Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен во время стрельбы
15 мая 2024
15:40
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 мая получил огнестрельное ранение от неизвестного пока преступника. Фицо был доставлен в больницу на вертолете. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Словакии Мартин Нойманн заявил телеканалу Markiza, что это было покушение.
Стрельба произошла перед Домом культуры в городе Гандлова, где проходило заседание правительства в тот момент, когда премьер-министр вышел к людям, сообщает словацкая газета.
По словам очевидцев, находившихся на месте происшествия, Фицо подошел к приветствующим его людям, и в этот момент раздалось несколько выстрелов. После этого Фицо упал на землю. Его доставили в больницу на вертолете.
Полиция задержала предполагаемого стрелка, а затем оцепила район. Дом культуры был эвакуирован, а охрана позаботилась о безопасности других членов правительства, сообщает газета.
Denník N поговорил с двумя людьми, которые стояли рядом с Фицо, когда в него стреляли. «Я только подошел пожать ему руку», — сказал пожилой мужчина. «Когда раздались выстрелы, я чуть не оглохла», — сказала женщина, по ее словам, она слышала три или четыре выстрела.
Президент страны Зузана Чапутова решительно осудила нападение на премьер-министра, назвав его жестоким и безрассудным. «Я потрясена. В этот критический момент я желаю Роберту Фицо сил, чтобы поправиться», — заявила глава словацкого государства.
Михал Шимечка, председатель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», шокирован стрельбой в премьер-министра Фицо. «Мы однозначно и решительно осуждаем любое насилие. Мы верим, что с премьер-министром Фицо все будет в порядке и этот ужасный акт будет расследован как можно скорее», — сказал Шимечка.
Парламент Словакии соберется в среду в 15:30, чтобы договориться о дальнейших действиях после стрельбы в премьер-министра, сообщает Denník N.
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