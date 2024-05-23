Жительницу Чехии привлекла реклама в социальной сети, в итоге она потеряла более трех миллионов крон

Пресс-секретарь полиции Богумил Малашек сообщил об этом сегодня на сайте полиции.



Женщина откликнулась на объявление, в котором компания предлагала интересные инвестиции менее полугода назад. «Вскоре на связь вышли специалисты и предложили женщине хорошую цену за вложенные средства. Персональный банкир убедил жертву предоставить ему доступ к ее компьютеру и интернет-банкингу. Под ее контролем он постепенно инвестировал средства в криптовалюты», — описывает дело пресс-секретарь.



Мнимый банкир также оформил довольно крупный кредит. Затем он отправил все деньги четырнадцатью платежами на офшорные счета. «Затем его коллега взяла на себя эту роль. Она убедила женщину, которая хотела получить внесенные средства вместе с интересной прибылью, сделать еще четыре платежа. Это якобы было сделано для проверки ликвидности и налогообложения», — сказал Малашек. Таким образом, женщина отправила через мошенников на различные счета более 3 миллионов чешских крон.



Очень похожий сценарий произошел в прошлом месяце в поселке Летовице в Бланском крае. Примерно такая же сумма исчезла со счета шестидесятишестилетнего мужчины из Брецлавского края. «Мужчина ответил на мошенническое электронное письмо, в котором он должен был подтвердить данные для входа в свой аккаунт. После успешной верификации со счета исчезло более 300 000 чешских крон в результате трех транзакций», — сказал представитель пресс-службы.