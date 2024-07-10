Мужчина из Теплиц воровал электроэнергию, обманув поставщика на 670 000 чешских крон
12 июля 2024
11:30
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Мужчина из небольшой деревни в Теплицком крае почти три года незаконно пользовался электроэнергией. Энергетическая компания насчитала ущерб почти в 670 000 чешских крон. По данным полиции, количество случаев незаконного потребления электроэнергии растет.
«Мужчина произвел несанкционированное подключение к электросчетчику в доме своей семьи. Затем он пользовался электроприборами в доме, такими как три обогревателя, бойлер, три телевизора, плита, освещение в доме и другие мелкие электроприборы», — сообщила представитель полиции Теплице Илона Газдошова.
После того как техник из энергетической компании провел проверку, о случившемся сообщили в полицию. «61-летнему мужчине было предъявлено обвинение в краже с причинением крупного ущерба, и теперь ему грозит тюремное заключение сроком от одного до пяти лет, если его признают виновным», — сказала пресс-секретарь.
Подобные случаи не являются чем-то исключительным. В апреле этого года преступники предъявили 30-летнему мужчине из Дечина обвинение в краже за то, что он подключился к системе электроснабжения без согласия поставщика и незаконно потреблял электроэнергию с марта по июнь прошлого года, когда его действия были обнаружены. Он нанес ущерб пострадавшей компании на сумму более 44 000 чешских крон.
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