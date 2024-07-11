Пятнадцать человек пострадали во время грозы на фестивале Pohoda, трое из них — чехи

«По последним данным, среди пострадавших на фестивале Pohoda трое чехов. Они получили незначительные травмы, им была оказана помощь в больнице в Тренчине, но госпитализация не потребовалась. Никто из них не обращался за помощью в посольство», — сказал Даниэль Дрейк, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии.





Сильная гроза и ветер пришел в аэропорт Тренчина, где фестиваль проводится уже почти 30 лет, после восьми вечера в пятницу.





«Гроза приближалась, мы пошли укрыться в палатке чайного дома. Внезапно налетел сильный ветер и за секунду сдул палатку. К счастью, мы успели выбежать через заднюю дверь и спрятаться за фургоном. Люди из чайного домика, которым принадлежал фургон, впустили нас внутрь. Там мы переждали сильный ветер и дождь, который сносил все на своем пути. Это было похоже на апокалипсис», — рассказал один из посетителей.





Ураган повредил несколько больших палаток, под которыми укрывались люди. До сотни участников укрывались под тентом Словацкого сберегательного банка, когда он рухнул. В субботу вечером организаторы приняли решение закрыть фестиваль.





Пятнадцать лет назад они также решили закончить фестиваль досрочно, когда ветер сорвал палатку и завалил людей. Один человек погиб на месте, еще одна девушка позже скончалась в больнице, а десятки людей получили травмы.





Как сообщает aktuality.sk, словацкая полиция возбудила уголовное дело по подозрению в создании опасности в связи с обрушением палатки.





Грозы на западе и юге Словакии также нанесли серьезный ущерб энергетической и транспортной инфраструктуре. Внутренние пассажирские поезда и скоростные электрички были заменены автобусами. В западной Словакии штормы нарушили электроснабжение около 135 000 потребителей, сообщает газета SME. По словам пресс-секретаря Западословенской распределительной компании Михаэлы Добошовой, пока неясно, будет ли восстановлено электроснабжение в субботу.