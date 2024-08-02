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Трагичные выходные на дорогах в Чехии: пятеро погибших

Новости 420on
5 августа 2024
08:00
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В субботу и воскресенье в Чехии в дорожно-транспортных происшествиях погибли в общей сложности пять человек. Это больше всего за последние шесть недель. Более трагичными были выходные 22 и 23 июня, когда в авариях погибли семь человек.
Это следует из промежуточной статистики дорожной полиции и информации Чешского агентства новостей.

В эту субботу в авариях погибли четыре человека. Двое не выжили в лобовом столкновении автомобилей возле Боуржитова в Бланско. Третьим погибшим в субботних авариях стал участник дневного столкновения трех мотоциклов и легкового автомобиля между Нейдеком и Пернинком в Карловарском крае. Четвертым погибшим стал водитель автомобиля, который не справился с управлением и врезался в дерево возле деревни Герольтице, входящей в состав Йиглавы.

В воскресенье аварии унесли одну человеческую жизнь. Вечером на дороге I/35 возле Мирово в регионе Шумперк столкнулись три автомобиля, один из водителей погиб, сообщает полиция.

С начала года, согласно промежуточной статистике, в авариях погибло более 260 человек. Самым трагичным днем стала среда, 24 января, когда в результате дорожно-транспортных происшествий погибли семь человек. 
Чехия дтп авария статистика полиция

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