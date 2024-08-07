Оператор 17-ти почтовых отделений — компания Partner — присвоил миллионы крон, филиалы закрыты
9 августа 2024
13:30
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По данным Česká pošta, один из операторов почтового отделения Partner присвоил миллионы крон. Средства предназначались для оплаты почтовых переводов и пенсий. У компании было 17 партнерских почтовых отделений по всей Чешской Республике, например, в Брно, Койчице, Адршпахе в Находе или Дьяковице в Зноймо.
По словам пресс-секретаря Матьяша Витика, почтовое отделение немедленно расторгло договоры на работу со всеми 17 почтовыми отделениями-партнерами после обнаружения этих манипуляций и возбудило уголовное дело. Список временно закрытых филиалов размещен на сайте Чешской почты.
По информации ЧТК, это компания Ister servis. Дело расследует полиция Зноймо.
«О ситуации проинформированы мэры пострадавших муниципалитетов. Пенсии, которые должны были выплачиваться в 17 почтовых отделениях Partner, будут выдаваться адресатам либо в почтовом отделении, оказывающем почтовые услуги, вместо существующего почтового отделения Partner, либо работниками контактной сети, доставляющими письма адресатам», - сказал представитель полиции.
Почтовые услуги будут предоставляться сменными отделениями в указанных населенных пунктах. В среднесрочной перспективе Чешская почта откроет партнерские почтовые отделения с новыми операторами.
Чешская почта имеет в общей сложности 2900 отделений, из которых около 900 обслуживаются партнерами. Это местные компании или муниципальные власти.
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