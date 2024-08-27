Чехия хочет 30 миллионов крон за аренду земли, которой пользовалась Россия
30 августа 2024
10:00
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Спор по поводу аренды земли в пражском районе Стодулки продолжается. Раньше Советский Союз пользовался ими бесплатно, но теперь Чехия хочет за них примерно тринадцать миллионов крон в обмен на аренду. На участке расположены здания, которые предлагает для проживания и бизнеса компания с кипрским владельцем. Комплекс ей передала Россия. Иск первоначально был отклонен судом, однако приговор был отменен апелляционной инстанцией.
На земле располагался технический центр, который когда-то должен был развивать чехословацко-советское сотрудничество. Комплекс не сильно изменился с восьмидесятых годов. Советский Союз построил его, когда получил землю в бесплатное пользование от отечественного правительства. После распада СССР они перешли в частные руки.
Сегодня здания принадлежат компании с аббревиатурой SSR или Simply Service Rent, владельцем которой является другая компания, базирующаяся на Кипре. Компания арендует здания, но уже несколько лет не платит за пользование землей. По словам юриста компании, государство претендовало на аренду только в 2017 году. «Все считали, что она продолжала подлежать безвозмездному использованию, которое было передано ответчику», — рассказал адвокат компании-ответчика Владимир Зуфалы.
Государство отклонило соглашение
Теперь государство хочет получать арендную плату. За три года использования это в общей сложности тринадцать миллионов крон. Первая инстанция отказала ей в этом, но вышестоящий суд вернул ей дело на новое рассмотрение.
«Не исключено, что какое-то, даже частичное исполнение иска будет. Но это всего лишь мое предварительное юридическое мнение», — сказала Дита Станькова, судья Районного суда Праги 5.
Представитель государства в четверг отверг призыв к соглашению и даже не захотел комментировать этот случай. Адвокат и менеджер компании-ответчика, напротив, утверждают, что хотят достичь соглашения еще и потому, что на время судебного разбирательства они могут лишь ограниченно сдавать помещение в аренду.
«Мы теряем деньги», — сказал адвокат Зуфалы. Руководитель компании не желает соглашаться на сумму в тринадцать миллионов крон, которую требует государство, и сравнил ее с комиссионными, уплачиваемыми, например, заправочными станциями.
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