Онлайн: Наводнения в Чехии. Ситуация постепенно улучшается, спасательные работы в Есенице завершились

Кратко о ситуации:

Хуже всего ситуация в Моравии, Силезии и южной Богемии. Наибольший подъем уровня воды ожидается в воскресенье.

Десятки тысяч домов в Чехии остались без электричества.

В некоторых местах эвакуация уже идет, в других — готовится. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Моравско-Силезском крае, где уже эвакуировано несколько тысяч человек. Спасатели просят людей оказать содействие, чтобы не пришлось эвакуировать их силой, как в 1997 году.







Актуальные данные:



В Брунтальске утонул человек

В связи с наводнением в реке Красовка в районе Брунтала утонул один человек, сообщили в полиции Чехии. Полиция также зарегистрировала семь пропавших без вести.



8:05 Большая часть Богумина обесточена, школы останутся закрытыми

Значительная часть Богумина в Карвинском районе осталась без электричества, школы закрыты.



7:48 Литовель полностью закрыт из-за наводнения

Город Литовель в Оломоуце полностью закрыт из-за наводнения, включая школы и медицинские учреждения. В отдельных кварталах отключается электричество. Об этом мэрия сообщила в Facebook около 07:00. Поэтому она попросила жителей информировать друг друга об ограничениях в городе.



Все школы, детские сады, медицинские учреждения и муниципальное управление Литовеля, за исключением аварийно-спасательной службы города, закрыты, сообщили в мэрии. Около 70% гороода находится под водой. По словам мэра, пик воды достигнет только во второй половине дня.



Мэрия попросила жителей не выходить на улицу без необходимости. В случае опасности жители города могут позвонить по номеру 607 076 398.



7:22 В Усти-над-Лабем затоплена дорога и велосипедная дорожка

Эльба в Усти-над-Лабем достигает высоты 632 см в семь часов утра. Дорога закрыта. Колонны формируются в городе. Велодорожка на Стржековской набережной затоплена.



7:09 Спасательные работы в Есенице завершились

Пожарные завершили спасательные работы в затопленном городе Есеник и близлежащих поселках в воскресенье вечером. Они спасли 230 человек и эвакуировали 2000 жителей. Они вторглись в Литовлу ночью.



5:59 утра

Эльба в Градце превысила 3-ю ступень

Уровень Эльбы в Градце-Кралове превысил порог третьего уровня паводка в 05:00.



5:42 утра Надежда для деревени Троубки

Прогноз для села Трубки в Пршеровске, которому угрожала крайняя опасность, улучшился. Расход реки Бечва ниже ожидаемого, уровень воды уже достиг пика. На севере кадастра затоплены слабые места, сообщил сегодня ЧТК мэр Мартин Фргаль. В селе продолжает действовать режим повышенной готовности, за уровнем реки следят пожарные и полицейские. Сегодня рано утром из-за этого к воде пришли несколько жителей, которые отказались эвакуироваться в воскресенье вечером.



5:22 Самый высокий уровень паводка в 13 местах на юге Чехии

Сегодня утром на юге Богемии третий по величине уровень паводка все еще сохраняется в 13 местах. Уровень продолжает медленно повышаться в Лужнице и ее притоке Нежарке. На других ручьях вода обычно застаивается или слегка опускается. Это следует из актуальной информации Чешского гидрометеорологического института.



По прогнозу метеорологов, на юге Чехии сегодня ожидается дождь. Более интенсивные осадки, вероятно, пройдут на Шумаве.



3:17 Весели-над-Лужници еще не эвакуирован

Жителям Весели-над-Лужници утром пока не придется эвакуироваться. Однако сохраняется риск повышения уровня воды до уровня 50-летней воды, поэтому сохраняется возможность эвакуации.



«Сегодня утром непосредственной угрозы нет, поэтому планов по эвакуации утром также нет. Однако состояние риска пятидесятилетней воды и ее превышения сохраняется. Это состояние может возникнуть не раньше полудня или дня, поэтому мы будем внимательно за ним следить. Следующее заседание городской комиссии по наводнениям состоится в 08:30, а затем в 09:00 региональной комиссии, где мы еще раз оценим ситуацию", - сообщил ČTK мэр Вит Рада.



2:59 Количество мест с уровнем паводка сократилось до 222, треть все еще находится под угрозой

Число мест, где применяется один из уровней наводнения, уменьшилось примерно на 40 за последние 24 часа. Сегодня около 2:30 222 места сообщили об одном из уровней наводнения, из которых примерно треть приходилась на самый высокий третий уровень. В верховьях ситуация успокаивается, в низовьях ожидается повышение.



После того как в воскресенье разлившиеся реки затопили, например, Крнов, Опаву, часть Остравы и Есеник, ситуация в верховьях успокаивается. Однако вода продолжает утекать, и уровень в нижних течениях все еще может повышаться. Ночью паводковая волна достигла Литовлы в Оломоуце, сегодня утром она ожидается также в Трубках и Длугоницах в Пршеровске. Вода продолжает подниматься в Дегилове в Опавском районе, куда она течет из Опавы. Опасность ожидается и в Нижней Моравии, где вода постепенно стекает с Есеников. В Стражнице уровень реки Моравы в воскресенье превысил семь метров и находится чуть ниже уровня экстремального паводка. Ночью Сазава в Качове в Кутногорске поднялась до третьего уровня, что означает опасность.



2:00 Мэр Опавы: Ситуация улучшается

Мэр Опавы Томаш Навратил сообщил ČT 24 в понедельник после двух часов ночи, что ситуация в одном из наиболее пострадавших городов начинает улучшаться. «Вода медленно отступает, мы начнем устранять ущерб как можно скорее».



15 сентября



19:52 Автобусы в деревне Троубки почти пустые, большинство людей хотят остаться

Мебель, ценные вещи, а также бытовую технику и велосипеды вечером жители поселка Троубек в Пршеровске быстро переносят наверх. В селе, являющемся символом наводнения 1997 года, была объявлена ​​эвакуация из-за крайней угрозы наводнения.



Эвакуационные автобусы, стоявшие на стоянке с 17:00, остались практически пустыми, последний отходит в 20:00, сообщили в муниципалитете по муниципальному радио. «За 1,5 часа на первом автобусе уехали 13 человек, сейчас готовы семь. По данным подразделений в селе, многие люди все еще собирают вещи или эвакуируются. Трудно оценить, сколько из них подчинятся призыву, пока не произойдет самое худшее, немногие уходят добровольно", - рассказал начальник пожарной охраны Иван Мартин.



По данным муниципалитета, вода должна поступить в Троубки, расположенные у слияния рек Морава и Бечва, после полуночи. В деревне проживает 2030 жителей.



19:43 Полицейские спасали тонущего мужчину из Свитавы

Брненские полицейские вместе с пожарными спасли 46-летнего мужчину, под которым отвал на Млынской набрежи оторвался и упал в затопленную Свитаву.



Он из последних сил цеплялся за ствол затопленного дерева и кричал, что собирается утонуть, написал в сети X Якуб Ганем, представитель муниципальной полиции Брно. По его словам, другой патруль уже вызвал пожарных и скорую помощь. «Затем пожарные помогли полицейским доставить мужчину в безопасное место. Он попал в больницу с переохлаждением».



19:34

Угроза эвакуации существует также в некоторых частях Весели-над-Лужници.

Жителям Весели-над-Лужници в Таборске, возможно, придется покинуть свои дома в понедельник утром. Существует риск того, что река, уровень которой поднимается, может выйти из берегов.



Эвакуация точно произойдет не раньше 6:00 понедельника. У нас есть время ко всему подготовиться, заявил мэр города Вит Рада (АНО). Уровень Лужнице, протекающей через город, в ближайшие часы может достичь уровня пятидесятилетней воды.



19:23

В Опаве несколько человек отказались отрезаны от остальной части города

Сильное течение разлившейся реки Опава в опавских частях Карловаца и Палганца заперло несколько человек на открытой площадке. Их спасают вертолеты, сообщил ČTK представитель муниципалитета Роман Конечный. Течение настолько сильное, что уносит даже тяжелую технику пожарных. Городские власти призывают жителей не выходить на улицу. Ситуация в Опаве по-прежнему очень напряженная. В большей части города нет электричества.



19:19

Без электричества осталось более 130 000 домохозяйств.

Число домохозяйств, оставшихся без электричества из-за погоды и наводнения, значительно сократилось примерно до 135 000 к 18:00 воскресенья. Это примерно вдвое меньше, чем сегодня утром, когда около 260 000 потребителей остались без электричества.



Самая серьезная ситуация по-прежнему наблюдается в Моравскосилезском крае, где 76 000 домохозяйств остаются без электричества, и в Оломоуцком крае, где отключено 29 000 домов. Это следует из данных дистрибьюторов ČEZ и E.ON.



19:08

В воскресенье пожарные отреагировали на более чем 6000 происшествий.

В связи с погодными условиями пожарные отреагировали на более чем 6000 происшествий по всей Чехии до 18:00 сегодняшнего дня. К вечеру они посетили почти 2000 мероприятий, сообщили они в сети X.



У них было больше всего выездов в Моравскосилезском крае.



Пожарные отреагировали на 7884 инцидента в субботу и 2755 в пятницу, сообщил Владимир Влчек, генеральный директор Чешской пожарно-спасательной службы, в программе чешского телевидения Otázky Václav Moravec.



18:55

Школы в Остраве останутся открытыми

Школы в Остраве останутся открытыми даже после наводнения. Однако город советует родителям не отправлять своих детей в школу в местах, где из-за воды возникли проблемы. Об этом журналистам сообщил мэр Ян Донал (ODS).



17:20

Видео: Спасатели эвакуируют человека с вертолета в Шумперке

В связи с наводнением в реке Красовка в районе Брунтала утонул один человек, сообщили в полиции Чехии. Полиция также зарегистрировала семь пропавших без вести.Значительная часть Богумина в Карвинском районе осталась без электричества, школы закрыты.Город Литовель в Оломоуце полностью закрыт из-за наводнения, включая школы и медицинские учреждения. В отдельных кварталах отключается электричество. Об этом мэрия сообщила в Facebook около 07:00. Поэтому она попросила жителей информировать друг друга об ограничениях в городе.Все школы, детские сады, медицинские учреждения и муниципальное управление Литовеля, за исключением аварийно-спасательной службы города, закрыты, сообщили в мэрии. Около 70% гороода находится под водой. По словам мэра, пик воды достигнет только во второй половине дня.Мэрия попросила жителей не выходить на улицу без необходимости. В случае опасности жители города могут позвонить по номеру 607 076 398.Эльба в Усти-над-Лабем достигает высоты 632 см в семь часов утра. Дорога закрыта. Колонны формируются в городе. Велодорожка на Стржековской набережной затоплена.Пожарные завершили спасательные работы в затопленном городе Есеник и близлежащих поселках в воскресенье вечером. Они спасли 230 человек и эвакуировали 2000 жителей. Они вторглись в Литовлу ночью.Уровень Эльбы в Градце-Кралове превысил порог третьего уровня паводка в 05:00.Прогноз для села Трубки в Пршеровске, которому угрожала крайняя опасность, улучшился. Расход реки Бечва ниже ожидаемого, уровень воды уже достиг пика. На севере кадастра затоплены слабые места, сообщил сегодня ЧТК мэр Мартин Фргаль. В селе продолжает действовать режим повышенной готовности, за уровнем реки следят пожарные и полицейские. Сегодня рано утром из-за этого к воде пришли несколько жителей, которые отказались эвакуироваться в воскресенье вечером.Сегодня утром на юге Богемии третий по величине уровень паводка все еще сохраняется в 13 местах. Уровень продолжает медленно повышаться в Лужнице и ее притоке Нежарке. На других ручьях вода обычно застаивается или слегка опускается. Это следует из актуальной информации Чешского гидрометеорологического института.Жителям Весели-над-Лужници утром пока не придется эвакуироваться. Однако сохраняется риск повышения уровня воды до уровня 50-летней воды, поэтому сохраняется возможность эвакуации.«Сегодня утром непосредственной угрозы нет, поэтому планов по эвакуации утром также нет. Однако состояние риска пятидесятилетней воды и ее превышения сохраняется. Это состояние может возникнуть не раньше полудня или дня, поэтому мы будем внимательно за ним следить. Следующее заседание городской комиссии по наводнениям состоится в 08:30, а затем в 09:00 региональной комиссии, где мы еще раз оценим ситуацию", - сообщил ČTK мэр Вит Рада.Число мест, где применяется один из уровней наводнения, уменьшилось примерно на 40 за последние 24 часа. Сегодня около 2:30 222 места сообщили об одном из уровней наводнения, из которых примерно треть приходилась на самый высокий третий уровень. В верховьях ситуация успокаивается, в низовьях ожидается повышение.После того как в воскресенье разлившиеся реки затопили, например, Крнов, Опаву, часть Остравы и Есеник, ситуация в верховьях успокаивается. Однако вода продолжает утекать, и уровень в нижних течениях все еще может повышаться. Ночью паводковая волна достигла Литовлы в Оломоуце, сегодня утром она ожидается также в Трубках и Длугоницах в Пршеровске. Вода продолжает подниматься в Дегилове в Опавском районе, куда она течет из Опавы. Опасность ожидается и в Нижней Моравии, где вода постепенно стекает с Есеников. В Стражнице уровень реки Моравы в воскресенье превысил семь метров и находится чуть ниже уровня экстремального паводка. Ночью Сазава в Качове в Кутногорске поднялась до третьего уровня, что означает опасность.Мэр Опавы Томаш Навратил сообщил ČT 24 в понедельник после двух часов ночи, что ситуация в одном из наиболее пострадавших городов начинает улучшаться. «Вода медленно отступает, мы начнем устранять ущерб как можно скорее».Мебель, ценные вещи, а также бытовую технику и велосипеды вечером жители поселка Троубек в Пршеровске быстро переносят наверх. В селе, являющемся символом наводнения 1997 года, была объявлена ​​эвакуация из-за крайней угрозы наводнения.Эвакуационные автобусы, стоявшие на стоянке с 17:00, остались практически пустыми, последний отходит в 20:00, сообщили в муниципалитете по муниципальному радио. «За 1,5 часа на первом автобусе уехали 13 человек, сейчас готовы семь. По данным подразделений в селе, многие люди все еще собирают вещи или эвакуируются. Трудно оценить, сколько из них подчинятся призыву, пока не произойдет самое худшее, немногие уходят добровольно", - рассказал начальник пожарной охраны Иван Мартин.По данным муниципалитета, вода должна поступить в Троубки, расположенные у слияния рек Морава и Бечва, после полуночи. В деревне проживает 2030 жителей.Брненские полицейские вместе с пожарными спасли 46-летнего мужчину, под которым отвал на Млынской набрежи оторвался и упал в затопленную Свитаву.Он из последних сил цеплялся за ствол затопленного дерева и кричал, что собирается утонуть, написал в сети X Якуб Ганем, представитель муниципальной полиции Брно. По его словам, другой патруль уже вызвал пожарных и скорую помощь. «Затем пожарные помогли полицейским доставить мужчину в безопасное место. Он попал в больницу с переохлаждением».Жителям Весели-над-Лужници в Таборске, возможно, придется покинуть свои дома в понедельник утром. Существует риск того, что река, уровень которой поднимается, может выйти из берегов.Эвакуация точно произойдет не раньше 6:00 понедельника. У нас есть время ко всему подготовиться, заявил мэр города Вит Рада (АНО). Уровень Лужнице, протекающей через город, в ближайшие часы может достичь уровня пятидесятилетней воды.Сильное течение разлившейся реки Опава в опавских частях Карловаца и Палганца заперло несколько человек на открытой площадке. Их спасают вертолеты, сообщил ČTK представитель муниципалитета Роман Конечный. Течение настолько сильное, что уносит даже тяжелую технику пожарных. Городские власти призывают жителей не выходить на улицу. Ситуация в Опаве по-прежнему очень напряженная. В большей части города нет электричества.Число домохозяйств, оставшихся без электричества из-за погоды и наводнения, значительно сократилось примерно до 135 000 к 18:00 воскресенья. Это примерно вдвое меньше, чем сегодня утром, когда около 260 000 потребителей остались без электричества.Самая серьезная ситуация по-прежнему наблюдается в Моравскосилезском крае, где 76 000 домохозяйств остаются без электричества, и в Оломоуцком крае, где отключено 29 000 домов. Это следует из данных дистрибьюторов ČEZ и E.ON.В связи с погодными условиями пожарные отреагировали на более чем 6000 происшествий по всей Чехии до 18:00 сегодняшнего дня. К вечеру они посетили почти 2000 мероприятий, сообщили они в сети X.У них было больше всего выездов в Моравскосилезском крае.Пожарные отреагировали на 7884 инцидента в субботу и 2755 в пятницу, сообщил Владимир Влчек, генеральный директор Чешской пожарно-спасательной службы, в программе чешского телевидения Otázky Václav Moravec.Школы в Остраве останутся открытыми даже после наводнения. Однако город советует родителям не отправлять своих детей в школу в местах, где из-за воды возникли проблемы. Об этом журналистам сообщил мэр Ян Донал (ODS).



17:05

Крнов отрезан от мира, в регион отправят конвой с помощью

Четыре вертолета работают в Крнове, который в настоящее время отрезан от внешнего мира. Йозеф Белица, губернатор Моравско-Силезского края, сообщил после заседания комиссии по наводнениям, что машины эвакуируют часть жителей города. Регион вместе с пожарными отправит в Крнов колонну с продовольствием и питьевой водой.



17:01

Чрезвычайная опасность в деревне Троубки: все жители деревни подлежат эвакуации

Муниципалитет Троубки-над-Бечвой принял решение эвакуировать всех жителей в связи с чрезвычайной ситуацией. Уровень воды в реке Бечва резко поднялся, и ожидается, что вода придет после полуночи.

В Теплице-над-Бечвой, расположенной в 40 километрах, уровень воды в Бечве резко поднялся, и уже действует третий уровень паводка. Эвакуация касается всех жителей.





16:45

Дни НАТО в этом году не состоятся, организаторы отменили их из-за наводнений



Дни НАТО в Остраве и Дни чешских ВВС не состоятся в ближайшие выходные на аэродроме в Мошнове. Организаторы отменили крупнейший парад безопасности в Европе из-за наводнения.

По мнению организации Jagello 2000, сложившаяся ситуация не подходит для проведения мероприятия. Она хочет выразить солидарность со всеми пожарными, полицейскими, солдатами, спасателями, сотрудниками муниципальной полиции и особенно с гражданами, пострадавшими от наводнения.





16:10

Плотина в Опаве находится под угрозой прорыва

В Опаве плотина на реке Опава возле районов Палханец и Карловец находится под угрозой прорыва. В связи с этим руководство муниципалитета распорядилось эвакуировать жителей.

«В связи с угрозой прорыва плотины реки Опава необходимо немедленно начать эвакуацию жителей района Карловец. Граждан призывают немедленно подготовиться к эвакуации», - говорится в сообщении города на Facebook.

Людей просят подготовить багаж для эвакуации и по возможности организовать безопасное проживание у родственников или друзей. Остальные могут воспользоваться автобусом-шаттлом до эвакуационного центра. Он будет отправляться от парковки Bidfood до эвакуационного центра Кризисного штаба «Опава».



16:07

Худшее позади в районе реки Држевнице в Злине

На реке Држевнице в Злине в воскресенье действовал третий уровень паводковой активности, означающий опасность. Уровень воды в реке был максимальным в 10:00, когда он достиг 278 сантиметров. Затем он начал понемногу снижаться, в полдень опустился до второго уровня паводка, а в 14:30 уровень упал ниже 200 сантиметров, и наступил первый уровень паводка. Нижняя граница первого уровня наводнения составляет 170 сантиметров.





16:03

В Остраве создан эвакуационный центр в Черной Луке

В Остраве создан эвакуационный центр в выставочном центре Černá louka в центре города. Оттуда людей будут переселять в аварийное жилье, город может использовать, например, университетские общежития. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь муниципалитета Габриэла Покорна. В настоящее время жители Новой Веси, например, покидают свои дома.

Людям, которые не могут сейчас находиться в своих домах из-за наводнения и направляются в эвакуационный центр, рекомендуется по возможности взять с собой документы и эвакуационный багаж с необходимыми вещами на ближайшие несколько дней. За информацией и помощью можно обращаться по зеленой линии муниципальной полиции Остравы 800 199 922.





15:49

Мэр сравнивает наводнение в Есенике с апокалипсисом

«Это апокалипсис, повсюду много грязи, все разрушено, включая общественные места, пешеходные мосты, которые унесла вода, погнуты и сняты, мы должны проверить мосты. Когда вы идете по городу, это выглядит ужасно, вы не верите, что вода имела такую силу, что разрушила все и перенесла в другое место. Вокруг дорог разрушенные бордюры и заборы», - рассказала мэр Есеника Зденька Блиштанова, описывая затопление города рекой Бела.

Утром на площади плавали машины, а вода во многих местах разрушила дороги, заборы и мосты. По ее словам, река поднялась за полчаса, и пришлось вызывать вертолеты армии, а затем и полиции, чтобы помочь эвакуировать людей, которые остались там. Бела уже достигла своего пика и начинает отступать, постепенно обнажая разрушения, которые она оставила после себя.





15:44

Некоторые неблагополучные регионы понесут наибольший ущерб после наводнения, говорит президент

Есеники и Фридлант, которые относятся к наиболее неблагополучным регионам, вероятно, понесут наибольший ущерб после наводнения. Об этом заявил президент Петр Павел в сети X.



По его словам, для устранения ущерба по всей стране потребуется помощь не только государства и страховых компаний, но и каждого человека. Он попросил граждан поддержать тех, кто оказался в эти дни в крайне сложной ситуации.





«Самая простая форма помощи - это финансовая помощь. Существует множество способов, начиная от пожертвований в благотворительные и некоммерческие организации, индивидуальных муниципальных счетов и заканчивая взносами в продовольственные банки. Если у вас есть возможность, пожалуйста, помогите тем, кто в эти дни находится в крайне сложной ситуации», - сказал Павел, поделившись ссылкой на сайт его жены Евы с просьбой о помощи.

15:42

Липавский: Украина предложила нам помощь

Украина предложила Чехии кадровую и материальную помощь от своих спасательных служб в ликвидации последствий разрушительных наводнений. Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский (Пираты). Он представит это предложение на внеочередном заседании правительства в понедельник.

«Господин (министр иностранных дел Андрей) Сибиха сообщил мне, что президент (Владимир) Зеленский согласился помочь Чехии», - написал министр. Сибиха стал главой дипломатии Украины в начале сентября, сменив на этом посту Дмитрия Кулебу.





15:03

Первые дома в районе Есеник не выдержали натиска воды

Первые старые дома в районе Есеника уже не выдержали натиска воды, подтвердили ČTK пожарные.

По словам Йозефа Суханека (STAN), губернатора региона, наибольший ущерб ожидается на севере региона в районе затопленной Белы. «Наибольший ущерб будет нанесен там, где река наиболее бурная, а на данный момент это Бела, где обрушились мосты. В долине Виднавки также будут разрушены мосты. Я своими глазами видел разрушенную в прошлом году новую государственную дорогу в Ческа-Вес. Так что Есеник и далее - Писечна, Микуловице - вот где будет самый большой ущерб», - сказал он.

Пожарные говорят, что сейчас первоочередной задачей является эвакуация и спасение людей. Регион призывает людей прислушаться к призывам покинуть свои дома, пожарные должны вернуться к людям. В Рапотине, например, лодка доставила в безопасное место 80-летнего пенсионера, который отказался покинуть свой дом, а затем ждал спасения на заборе, сообщили власти округа.



14:48

Эльба начинает выходить из русла в Литомержице

Эльба начинает выходить из русла в Литомержице. Вода находится в районе летнего бассейна, ожидается затопление Стржелецкого и Писецкого островов.







Река Опава повредила мост между центром и затопленным жилым районом

Разлившаяся река Опава, похоже, повредила мост на улице Ратиборжска в Опаве между центром и районом Катержинки.





13:46

Катастрофа в Польше

Над польским городом Строне-Слоньске, недалеко от границы с Чехией, вода из реки Моравка прорвала часть плотины водохранилища. Паводковая волна уносит дома и автомобили в деревне, в том числе автомобиль пожарной команды. Сирены звучат в деревнях, расположенных ниже по течению. Волна также бьет по уже затопленному городу Кладско.



13:43

В части Опавы под названием Катержинки река уже течет между домами и ее уровень продолжает подниматься. Люди, оставшиеся в многоэтажных домах, умоляют эвакуировать их.



13:42

Вишнёва снова отрезана от остального Либерецкого края

Вода из разлившейся реки Смеда около 13:00 затопила все подъездные пути к деревне.



«Сегодня будет хуже, чем вчера (в субботу)», - опасается мэр.



В субботу разлив реки Смеда достиг трех домов, из одного из которых пожарные эвакуировали двух человек. Уровень воды в реке Вишнёва - Пржедланце достиг 280 сантиметров в 11:00 в субботу. Экстремальное наводнение, 50-летний уровень воды, наблюдается на отметке 336 сантиметров. Сегодня в 13:20 он составлял 254 сантиметра.



Транспортировка в деревню и из нее будет осуществляться на эвакуационной татре пожарной части. Кроме того, сегодня в деревне работает служба скорой помощи. Дороги из Пржедланца в Вишнёву, из Виски в Минковице и из Поустки в Минковице непроходимы.



13:25

В Польше прорвало дамбу, вода уносит дома

Наводнения обрушились на польские районы вблизи границы с Чехией. Однако в Кладско и Глухолазах ситуация критическая, а в Строне-Слоньске прорвало дамбу водохранилища.



13:05

Через Остраву пройдет «100-летний» уровень наводнения

Уровень воды в реках Опава и Одра достигнет максимума в Остраве во второй половине дня. Жители Нова Вес могут быть эвакуированы.



13:05

Армия эвакуирует людей на вертолетах

Армейские вертолеты задействованы в спасении жителей из пострадавших районов. Всего будет задействовано 12 вертолетов.



13:00

«Жулова, Есеники. Наша оперативная зона сокращается, нет сигнала, электричество отключено. В нескольких километрах от нас упал дом, люди в воде, только по радио мы слышим наших водных спасателей», - написал водный спасатель Мирослав Кучерка о ситуации.



12:54

Опава затоплена



12:38

На данный момент эвакуировано более 10 500 человек

С начала наводнения в Чехии было эвакуировано более 10 500 человек. Несколько сотен человек были спасены.

*Эвакуация — это процесс, когда человеку потенциально угрожает какая-то опасность, а спасение — когда он находится в непосредственной опасности.



12:35

Ручьи, стекающие с Крконош, ухудшают ситуацию в Градец-Кралове

Паводковая ситуация на ручьях, стекающих с Крконошских гор в Градец-Кралове, а также в Броумовском крае ухудшается. С сегодняшнего утра количество мест, где действует чрезвычайное положение, увеличилось с восьми до 12. Уровень воды в верховьях Эльбы продолжает подниматься. В нескольких местах затоплены дома и дороги.



12:32

Уровень воды в реке Лужнице может достичь «50-летней» отметки

В ближайшие часы уровень воды в реке Лужнице может достичь уровня «50-летней» воды. Это может затронуть главным образом Собеслав и Весели-над-Лужници, а также близлежащие деревни. Мартин Куба (ODS), губернатор Южночешского края, заявил об этом после заседания Южночешского кризисного штаба.



«У нас еще достаточно времени, чтобы подготовиться к этому. Но мы должны учитывать, что, например, в Весели-над-Лужници уровень может быть немного выше 50-летнего уровня, что может стать проблемой. Там мы будем бороться за каждый сантиметр, и к этому важно подготовиться», — сказал Куба.



12:19

В Оломоуце уже строят мобильные плотины

Кадры из Хомоутовского района Оломоуца, который в настоящее время находится под наибольшей угрозой. На набережной вдоль русла реки Морава уже построена временная мобильная дамба. В ближайшие десятки часов ожидается приход большой волны со стороны гор Есеники.



12:11

Об уровне «столетней воды» сообщают в 55 местах

О столетнем уровне воды во время нынешнего наводнения сообщают 55 измерительных пунктов, сказал Фиала. К полудню уровень паводка был отмечен в 270 местах, а около 120 находились в зоне риска.



11:53

«Уезжайте, пока есть время», - умоляют жителей Опавы

В городе надеются, что мосты выдержат. Многие люди остаются.



11:50

Премьер-министр Фиала: Граждане уже могут получить помощь

По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), граждане уже могут получить срочную экстренную помощь.

По его словам, пока нельзя сказать, помешает ли ситуация переговорам о государственном бюджете.

«Уже сейчас у граждан есть возможность обратиться за помощью, центры занятости готовы к этому, можно получить чрезвычайную срочную помощь, сумма может достигать почти 73 000 чешских крон», - сказал Фиала. «Но это действительно экстремальная, чрезвычайная ситуация, которая может потребовать чрезвычайных мер, которые правительство примет в ближайшие дни», - добавил премьер-министр.



11:14

Вода уже в центре Богумина, планируется эвакуация

Вода прибывает в центр Богумина в области Карвина. Сегодня утром были превышены пределы защиты от наводнений в Новом Богумине. Жителям следует подготовиться к отключению электроэнергии, так как подстанция в Пудлове будет отключена. Готовятся эвакуационные мощности. Пока неясно, сколько человек должны будут покинуть свои дома.

Городские власти также призвали жителей покидать свои дома только в случае необходимости и не выходить без нужды. Мэрия начала подготовку к эвакуации жителей. «В настоящее время мы обеспечиваем эвакуационные возможности. Мы сотрудничаем с Рыхвальдом и Заблатинским районом», - сказала пресс-секретарь. В Богумин трудно добраться из Остравы. Поезда отменены, дорога D1 закрыта, как и Остравская улица.



11:11

Из Ловосице сообщают, что на улице Прживозни возле замка произошел разлив воды, велосипедная дорожка в сторону Караш закрыта. В лесопарке Осмичка, который находится у причала на реке Эльба, ожидается наводнение, вода уже у края дорог.



11:09

Ганушовице затоплены

Ганушовице в регионе Шумперк сегодня утром затопило паводковой волной, большинство людей оставались в своих домах и не успели эвакуироваться. Она пришла в течение десяти минут, уровень воды в реке Морава поднялся примерно на метр, сообщил сегодня Чешскому агентству новостей мэр города Марек Костка. Центр Ганушовице, где проживает около 2 900 человек, остался под водой. Руководство муниципалитета запретило эвакуацию, так как ситуация опасна не только для жителей, но и для спасателей. Людям следует оставаться на верхних этажах и ждать дальнейших указаний, добавил мэр.

По данным Чешского гидрометеорологического института, уровень воды в реке Морава в регионе достигает экстремального уровня: в Рашкове в районе Шумперка под Ганушовицами он составляет 398 сантиметров, а экстремальный уровень наводнения объявлен с 340 сантиметров. Этот режим наводнения действует также на Бранне в Йиндржихове в регионе Шумперк, которая впадает в Мораву у Ганушовице.



11:08

Хрудимка затапливает другие деревни



11:04

Лабе поднимается в Усти, строятся заграждения от наводнений



10:36

Остравский край понесет сотни миллионов ущерба от железнодорожных перевозок

После нынешних дождей и наводнений Остравский край понесет ущерб железным дорогам на сотни миллионов крон. Практически нигде в Моравско-Силезском крае нельзя проехать, объявили пожарные железнодорожной администрации до 10:00. На данный момент они зарегистрировали 218 чрезвычайных ситуаций, вызванных дождем и ветром, которые произошли за последние дни по всей Чехии, причем большинство происшествий произошло в северной Моравии. По данным Чешских железных дорог, из-за непроходимых дорог, особенно в регионах Есенице и в Остраве, во многих местах даже не удается ввести альтернативный автобусный транспорт.



10:32

Не поворачивайте назад, вы ставите на кон свою жизнь

Критическую ночь с субботы на воскресенье пережили пожарные и спасатели в Оломоуцком крае. Они помогли тысячам людей. Кроме того, с самого утра в регионе были проблемы с электричеством.



10:30

Прага подготовилась к наводнениям

Прага закрыла набережные и построила несколько заграждений от наводнений из-за приближающегося подъема воды. Бывшие мэры говорят, что теперь мегаполис гораздо лучше подготовлен к наводнениям. Так считает и нынешнее руководство муниципалитета.



10:28

Малше поднимается. Полиция закрывает проходы в деревни

Полиция на юге Чехии больше не пропускает никого между деревнями Роудне и Видов, сообщает корреспондент Эдуард Фрейслер с места событий.



В южной Чехии дожди будут идти до вторника. Метеорологи ожидают более интенсивные осадки в понедельник. Это следует из их прогноза. Сегодня и, возможно, в понедельник можно ожидать повышения уровня воды, особенно на реке Лужнице.



10:18

Оползень отрезал Мала Упа в Крконошских горах

Оползни отрезали горную деревню Мала Упа в восточных Крконошах от чешской глубинки. Дорога второго класса 252 от перекрестка в Пец-под-Снежкой до государственной границы с Польшей закрыта, сообщила сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь полиции Мартина Яндова. Однако некоторые дороги в деревне доступны для местных жителей и комплексной системы спасения. Добраться до Горни Мала Упа можно из Польши.



На участке дороги между Спалени Млын и Помезны Боуды наблюдаются оползни, поэтому ночью этот участок был закрыт.



10:15

Затопленные Немошице возле Пардубице

Напряженная ситуация сложилась также в Хрудимском и Пардубицком районах, где уровень воды в реках повышается.



По данным метеорологов, в Пардубицком крае в девяти местах действует третий уровень паводка, например, на реке Новоградка в Лужи и Угржетице и на реке Хрудимка в Немошице. Некоторые водохранилища заполнены, в других еще остались объемы. Дожди продолжатся и могут даже усилиться.





10:11

В Опаве решается вопрос о том, как вывести людей в безопасное место

В Опаве, где разлилась река и эвакуируют жителей некоторых районов города, уже собралась кризисная группа.



10:07

Десна поднимается

Деревня Рапотин в регионе Шумперк готовится к худшему.



9:49

Администрация KRNAP предостерегает от передвижения по Крконошам

Администрация Крконошского национального парка (KRNAP) советует посетителям гор не заходить в леса, где из-за сильного ветра и заболачивания почвы падают деревья и ветки. В некоторых местах существует опасность оползней, сообщил сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь KRNAP Радек Драхны. Он не рекомендует передвигаться по разбухшим водотокам. Например, на реке Эльбе в Шпиндлерув-Млине действует третий уровень паводка - состояние опасности.



«Людям сейчас вообще не стоит выезжать на природу. Ситуация серьезная, и если людям не нужно выходить на улицу, им лучше остаться дома.



9:36

Ситуация в Оломоуцком крае еще хуже, чем в 1997 году

В настоящее время ситуация с наводнениями в Оломоуцком крае в некоторых местах такая же или даже хуже, чем во время катастрофического наводнения 1997 года. Однако благодаря лучшей подготовленности и организации последствия наводнений менее серьезны, чем 27 лет назад, заявил сегодня в социальных сетях оломоуцкий губернатор Йозеф Суханек. Сегодня утром он охарактеризовал ситуацию на реках Бела и Виднавка в Есеницах и в Ганушовицах в Шумперке, через которые протекают реки Морава и Бранна, как очень серьезную. По его словам, серьезная ситуация сложилась и в Шумперке в районе реки Десна, а в Лоучне, по его словам, возможно, обрушатся несколько домов, но масштабы ущерба будут меньше.



«К сегодняшнему утру в Есеницком крае было эвакуировано около 2 000 человек, а в Шумперке в деревнях Ганушовице, Лештина, Тршештина, Лоучна-над-Десной и других в настоящее время проводится эвакуация. Эвакуационные центры постепенно заполняются, граждане сотрудничают и соблюдают указания комплексной системы спасения. Люди в пострадавших районах лишены доступа к электричеству и питьевой воде», - говорится на сайте региона.



9:24

Канатная дорога в Снежку не работает



9:21

В некоторые деревни на юге Чехии больше нельзя добраться

Деревня Роудне на юге Чехии. Небольшая река затопила сады и дом у реки. Местный житель Томаш Клестил: «Вода вот-вот затопит администрацию и детский сад с одной стороны. Мы живем немного выше, так что, надеюсь, до нас не дойдет».



«Я живу здесь всю свою жизнь. Не могу представить, что вода все это заберет. Я надеюсь, что Малше будет добр к нам». Пожилая женщина из деревни Роудне, представившаяся Анежкой.



9:15

Критическая ситуация в Опаве



9:13

Есеники полностью отрезаны из-за непроходимых дорог

Полиция сообщает, что область в настоящее время полностью недоступна из-за непроходимых дорог. Во многих местах дороги покрыты выбоинами. Полиция обращается к водителям в социальных сетях с просьбой не рисковать и не выезжать в этот район. «Наша деятельность в основном направлена на помощь в эвакуации населения в районах Есеник и Шумперк», - заявили в полиции. Сегодня ночью разбухшая река Бела размыла главную дорогу I/44, ведущую из Есеника в Ческа-Вес, а затем через Писечноу в Микуловице. По словам мэра города Ческа-Вес Петра Мудры, северная часть региона недоступна со всех сторон.



Помимо размытых дорог, ситуацию в регионе осложняют поваленные деревья. Дорожная ситуация также затрудняет работу пожарных, которые пытаются эвакуировать жителей из наиболее пострадавших районов, сообщила ČTK пресс-секретарь пожарных Люция Балажова.



9:07

Непроезжие дороги на юге страны

Реки Малше и Влтава местами находятся на третьей стадии разлива.



8:59

Уровень реки Држевнице в Злине поднялся до третьего уровня наводнения



Сегодня утром в Злине состоялось заседание комиссии по наводнениям. Муниципалитет призвал жителей в случае угрозы паводка обращаться по телефонам 577 630 515 и 577 630 517.



Из-за наводнения троллейбусы линии 3 в район Лоуки не ходят с 08:00 сегодняшнего дня. «Регулярные рейсы на этой линии в направлении от Лесни Чтврт заканчиваются в Злине на повороте на Антонинов. В обратном направлении они начинаются на остановке «Поликлиника»», - сказал ČTK пресс-секретарь DSZO Войтех Чекота.



8:49

Предупреждающее текстовое сообщение в Опаве: Эвакуируйтесь!

«В Опаве местные жители получают предупреждающие текстовые сообщения от пожарной команды. Река Опава вышла из берегов. Жителей призывают эвакуироваться!», - сообщает репортер с места событий.



Ситуация в Опаве быстро меняется. «Часть жилого массива Катержинки находится под водой. Мы призываем людей эвакуироваться. Позже добраться до них будет сложнее. Мы создаем еще один эвакуационный пункт в центре досуга», - сообщил редакции пресс-секретарь города Роман Конечны. Проблемы есть и в других частях города. Также происходят изменения в работе общественного транспорта, некоторые дороги закрыты».



8:33

Экстремальное наводнение на реках Величка и Дые

В Южной Моравии за ночь стало больше мест с третьим уровнем наводнения, что означает опасность, даже экстремальную в двух местах. До 8:00 утра экстремальное наводнение затронуло Велку-над-Величкой в регионе Годонин и Подградье-над-Дыем в Зноймо, согласно данным на сайтах Чешского гидрометеорологического института и бассейна реки Морава. Дождь и ветер осложняют работу транспорта и электроснабжения в регионе.



Река в Велике резко поднялась сегодня с 3:00 и около 5:00 пересекла линию экстремального наводнения. Обычно река быстро реагирует на осадки в ближайших районах. Обычно в ней течет несколько сантиметров воды, а сейчас - более двух метров. Вода затопила мост через реку Величка возле универмага, и он закрыт, сообщил муниципалитет в Facebook. Дорога через Петрухув Млин также непроходима.



Сильное наводнение произошло сегодня утром и в Подхради-над-дьей, деревне в долине реки над плотиной Вранов. Близлежащий Либунский мост через Дые в настоящее время закрыт из-за воды на проезжей части. В деревне вода проливается в сады домов отдыха, а где-то внутри подвалы уже давно заполнены грунтовыми водами, сообщила ČTK мэр Петра Ишова.



8:08

В Опаве уровень воды в реке Опава превысил 100-летний уровень

Эвакуация проводится вокруг Опавице в городе Альбрехтице, вдоль реки Опава в Крнове и Опаве, а также в Краварже и десятках других муниципалитетов. Начата эвакуация в Чески-Тешин на реке Ольше, готовится эвакуация в Остраве и Богумине», - сказала пресс-секретарь.



8:03

В Польше появилась первая жертва наводнения

В Польше появилась первая жертва проливных дождей и наводнений: в провинции Нижняя Силезия утонул мужчина. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в южном польском городе Кладско. По его словам, ситуация после продолжительных дождей во многих местах страны драматична. Газета «Выборча» сообщила, что наиболее критическая ситуация сложилась в городе Глухолазы, недалеко от границы с Чехией, где река вышла из берегов.



Ночью ситуация во многих местах быстро ухудшилась, сообщает Onet.pl. Власти Силезского воеводства на границе с Чехией предупреждают о внезапных наводнениях, а в соседнем Нижнесилезском воеводстве, где переполнились две плотины, ситуация весьма тяжелая.



7:39

200 000 домохозяйств остались без электричества

Более 200 000 домохозяйств остались без электричества из-за непогоды. Самая тяжелая ситуация сложилась в Моравско-Силезском крае, где без электричества остались 114 000 потребителей.



7:35

Река Опава разлилась по жилому району 13:53Разлившаяся река Опава, похоже, повредила мост на улице Ратиборжска в Опаве между центром и районом Катержинки.13:46Над польским городом Строне-Слоньске, недалеко от границы с Чехией, вода из реки Моравка прорвала часть плотины водохранилища. Паводковая волна уносит дома и автомобили в деревне, в том числе автомобиль пожарной команды. Сирены звучат в деревнях, расположенных ниже по течению. Волна также бьет по уже затопленному городу Кладско.13:43В части Опавы под названием Катержинки река уже течет между домами и ее уровень продолжает подниматься. Люди, оставшиеся в многоэтажных домах, умоляют эвакуировать их.13:42Вода из разлившейся реки Смеда около 13:00 затопила все подъездные пути к деревне.«Сегодня будет хуже, чем вчера (в субботу)», - опасается мэр.В субботу разлив реки Смеда достиг трех домов, из одного из которых пожарные эвакуировали двух человек. Уровень воды в реке Вишнёва - Пржедланце достиг 280 сантиметров в 11:00 в субботу. Экстремальное наводнение, 50-летний уровень воды, наблюдается на отметке 336 сантиметров. Сегодня в 13:20 он составлял 254 сантиметра.Транспортировка в деревню и из нее будет осуществляться на эвакуационной татре пожарной части. Кроме того, сегодня в деревне работает служба скорой помощи. Дороги из Пржедланца в Вишнёву, из Виски в Минковице и из Поустки в Минковице непроходимы.13:25Наводнения обрушились на польские районы вблизи границы с Чехией. Однако в Кладско и Глухолазах ситуация критическая, а в Строне-Слоньске прорвало дамбу водохранилища.13:05Уровень воды в реках Опава и Одра достигнет максимума в Остраве во второй половине дня. Жители Нова Вес могут быть эвакуированы.13:05Армейские вертолеты задействованы в спасении жителей из пострадавших районов. Всего будет задействовано 12 вертолетов.13:00«Жулова, Есеники. Наша оперативная зона сокращается, нет сигнала, электричество отключено. В нескольких километрах от нас упал дом, люди в воде, только по радио мы слышим наших водных спасателей», - написал водный спасатель Мирослав Кучерка о ситуации.12:5412:38С начала наводнения в Чехии было эвакуировано более 10 500 человек. Несколько сотен человек были спасены.*Эвакуация — это процесс, когда человеку потенциально угрожает какая-то опасность, а спасение — когда он находится в непосредственной опасности.12:35Паводковая ситуация на ручьях, стекающих с Крконошских гор в Градец-Кралове, а также в Броумовском крае ухудшается. С сегодняшнего утра количество мест, где действует чрезвычайное положение, увеличилось с восьми до 12. Уровень воды в верховьях Эльбы продолжает подниматься. В нескольких местах затоплены дома и дороги.12:32В ближайшие часы уровень воды в реке Лужнице может достичь уровня «50-летней» воды. Это может затронуть главным образом Собеслав и Весели-над-Лужници, а также близлежащие деревни. Мартин Куба (ODS), губернатор Южночешского края, заявил об этом после заседания Южночешского кризисного штаба.«У нас еще достаточно времени, чтобы подготовиться к этому. Но мы должны учитывать, что, например, в Весели-над-Лужници уровень может быть немного выше 50-летнего уровня, что может стать проблемой. Там мы будем бороться за каждый сантиметр, и к этому важно подготовиться», — сказал Куба.12:19Кадры из Хомоутовского района Оломоуца, который в настоящее время находится под наибольшей угрозой. На набережной вдоль русла реки Морава уже построена временная мобильная дамба. В ближайшие десятки часов ожидается приход большой волны со стороны гор Есеники.12:11О столетнем уровне воды во время нынешнего наводнения сообщают 55 измерительных пунктов, сказал Фиала. К полудню уровень паводка был отмечен в 270 местах, а около 120 находились в зоне риска.11:53В городе надеются, что мосты выдержат. Многие люди остаются.11:50По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), граждане уже могут получить срочную экстренную помощь.По его словам, пока нельзя сказать, помешает ли ситуация переговорам о государственном бюджете.«Уже сейчас у граждан есть возможность обратиться за помощью, центры занятости готовы к этому, можно получить чрезвычайную срочную помощь, сумма может достигать почти 73 000 чешских крон», - сказал Фиала. «Но это действительно экстремальная, чрезвычайная ситуация, которая может потребовать чрезвычайных мер, которые правительство примет в ближайшие дни», - добавил премьер-министр.11:14Вода прибывает в центр Богумина в области Карвина. Сегодня утром были превышены пределы защиты от наводнений в Новом Богумине. Жителям следует подготовиться к отключению электроэнергии, так как подстанция в Пудлове будет отключена. Готовятся эвакуационные мощности. Пока неясно, сколько человек должны будут покинуть свои дома.Городские власти также призвали жителей покидать свои дома только в случае необходимости и не выходить без нужды. Мэрия начала подготовку к эвакуации жителей. «В настоящее время мы обеспечиваем эвакуационные возможности. Мы сотрудничаем с Рыхвальдом и Заблатинским районом», - сказала пресс-секретарь. В Богумин трудно добраться из Остравы. Поезда отменены, дорога D1 закрыта, как и Остравская улица.11:11Из Ловосице сообщают, что на улице Прживозни возле замка произошел разлив воды, велосипедная дорожка в сторону Караш закрыта. В лесопарке Осмичка, который находится у причала на реке Эльба, ожидается наводнение, вода уже у края дорог.11:09Ганушовице в регионе Шумперк сегодня утром затопило паводковой волной, большинство людей оставались в своих домах и не успели эвакуироваться. Она пришла в течение десяти минут, уровень воды в реке Морава поднялся примерно на метр, сообщил сегодня Чешскому агентству новостей мэр города Марек Костка. Центр Ганушовице, где проживает около 2 900 человек, остался под водой. Руководство муниципалитета запретило эвакуацию, так как ситуация опасна не только для жителей, но и для спасателей. Людям следует оставаться на верхних этажах и ждать дальнейших указаний, добавил мэр.По данным Чешского гидрометеорологического института, уровень воды в реке Морава в регионе достигает экстремального уровня: в Рашкове в районе Шумперка под Ганушовицами он составляет 398 сантиметров, а экстремальный уровень наводнения объявлен с 340 сантиметров. Этот режим наводнения действует также на Бранне в Йиндржихове в регионе Шумперк, которая впадает в Мораву у Ганушовице.11:0811:0410:36После нынешних дождей и наводнений Остравский край понесет ущерб железным дорогам на сотни миллионов крон. Практически нигде в Моравско-Силезском крае нельзя проехать, объявили пожарные железнодорожной администрации до 10:00. На данный момент они зарегистрировали 218 чрезвычайных ситуаций, вызванных дождем и ветром, которые произошли за последние дни по всей Чехии, причем большинство происшествий произошло в северной Моравии. По данным Чешских железных дорог, из-за непроходимых дорог, особенно в регионах Есенице и в Остраве, во многих местах даже не удается ввести альтернативный автобусный транспорт.10:32Критическую ночь с субботы на воскресенье пережили пожарные и спасатели в Оломоуцком крае. Они помогли тысячам людей. Кроме того, с самого утра в регионе были проблемы с электричеством.10:30Прага закрыла набережные и построила несколько заграждений от наводнений из-за приближающегося подъема воды. Бывшие мэры говорят, что теперь мегаполис гораздо лучше подготовлен к наводнениям. Так считает и нынешнее руководство муниципалитета.10:28Полиция на юге Чехии больше не пропускает никого между деревнями Роудне и Видов, сообщает корреспондент Эдуард Фрейслер с места событий.В южной Чехии дожди будут идти до вторника. Метеорологи ожидают более интенсивные осадки в понедельник. Это следует из их прогноза. Сегодня и, возможно, в понедельник можно ожидать повышения уровня воды, особенно на реке Лужнице.10:18Оползни отрезали горную деревню Мала Упа в восточных Крконошах от чешской глубинки. Дорога второго класса 252 от перекрестка в Пец-под-Снежкой до государственной границы с Польшей закрыта, сообщила сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь полиции Мартина Яндова. Однако некоторые дороги в деревне доступны для местных жителей и комплексной системы спасения. Добраться до Горни Мала Упа можно из Польши.На участке дороги между Спалени Млын и Помезны Боуды наблюдаются оползни, поэтому ночью этот участок был закрыт.10:15Напряженная ситуация сложилась также в Хрудимском и Пардубицком районах, где уровень воды в реках повышается.По данным метеорологов, в Пардубицком крае в девяти местах действует третий уровень паводка, например, на реке Новоградка в Лужи и Угржетице и на реке Хрудимка в Немошице. Некоторые водохранилища заполнены, в других еще остались объемы. Дожди продолжатся и могут даже усилиться.10:11В Опаве, где разлилась река и эвакуируют жителей некоторых районов города, уже собралась кризисная группа.10:07Деревня Рапотин в регионе Шумперк готовится к худшему.9:49Администрация Крконошского национального парка (KRNAP) советует посетителям гор не заходить в леса, где из-за сильного ветра и заболачивания почвы падают деревья и ветки. В некоторых местах существует опасность оползней, сообщил сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь KRNAP Радек Драхны. Он не рекомендует передвигаться по разбухшим водотокам. Например, на реке Эльбе в Шпиндлерув-Млине действует третий уровень паводка - состояние опасности.«Людям сейчас вообще не стоит выезжать на природу. Ситуация серьезная, и если людям не нужно выходить на улицу, им лучше остаться дома.9:36В настоящее время ситуация с наводнениями в Оломоуцком крае в некоторых местах такая же или даже хуже, чем во время катастрофического наводнения 1997 года. Однако благодаря лучшей подготовленности и организации последствия наводнений менее серьезны, чем 27 лет назад, заявил сегодня в социальных сетях оломоуцкий губернатор Йозеф Суханек. Сегодня утром он охарактеризовал ситуацию на реках Бела и Виднавка в Есеницах и в Ганушовицах в Шумперке, через которые протекают реки Морава и Бранна, как очень серьезную. По его словам, серьезная ситуация сложилась и в Шумперке в районе реки Десна, а в Лоучне, по его словам, возможно, обрушатся несколько домов, но масштабы ущерба будут меньше.«К сегодняшнему утру в Есеницком крае было эвакуировано около 2 000 человек, а в Шумперке в деревнях Ганушовице, Лештина, Тршештина, Лоучна-над-Десной и других в настоящее время проводится эвакуация. Эвакуационные центры постепенно заполняются, граждане сотрудничают и соблюдают указания комплексной системы спасения. Люди в пострадавших районах лишены доступа к электричеству и питьевой воде», - говорится на сайте региона.9:249:21Деревня Роудне на юге Чехии. Небольшая река затопила сады и дом у реки. Местный житель Томаш Клестил: «Вода вот-вот затопит администрацию и детский сад с одной стороны. Мы живем немного выше, так что, надеюсь, до нас не дойдет».«Я живу здесь всю свою жизнь. Не могу представить, что вода все это заберет. Я надеюсь, что Малше будет добр к нам». Пожилая женщина из деревни Роудне, представившаяся Анежкой.9:159:13Полиция сообщает, что область в настоящее время полностью недоступна из-за непроходимых дорог. Во многих местах дороги покрыты выбоинами. Полиция обращается к водителям в социальных сетях с просьбой не рисковать и не выезжать в этот район. «Наша деятельность в основном направлена на помощь в эвакуации населения в районах Есеник и Шумперк», - заявили в полиции. Сегодня ночью разбухшая река Бела размыла главную дорогу I/44, ведущую из Есеника в Ческа-Вес, а затем через Писечноу в Микуловице. По словам мэра города Ческа-Вес Петра Мудры, северная часть региона недоступна со всех сторон.Помимо размытых дорог, ситуацию в регионе осложняют поваленные деревья. Дорожная ситуация также затрудняет работу пожарных, которые пытаются эвакуировать жителей из наиболее пострадавших районов, сообщила ČTK пресс-секретарь пожарных Люция Балажова.9:07Реки Малше и Влтава местами находятся на третьей стадии разлива.8:59Сегодня утром в Злине состоялось заседание комиссии по наводнениям. Муниципалитет призвал жителей в случае угрозы паводка обращаться по телефонам 577 630 515 и 577 630 517.Из-за наводнения троллейбусы линии 3 в район Лоуки не ходят с 08:00 сегодняшнего дня. «Регулярные рейсы на этой линии в направлении от Лесни Чтврт заканчиваются в Злине на повороте на Антонинов. В обратном направлении они начинаются на остановке «Поликлиника»», - сказал ČTK пресс-секретарь DSZO Войтех Чекота.8:49«В Опаве местные жители получают предупреждающие текстовые сообщения от пожарной команды. Река Опава вышла из берегов. Жителей призывают эвакуироваться!», - сообщает репортер с места событий.Ситуация в Опаве быстро меняется. «Часть жилого массива Катержинки находится под водой. Мы призываем людей эвакуироваться. Позже добраться до них будет сложнее. Мы создаем еще один эвакуационный пункт в центре досуга», - сообщил редакции пресс-секретарь города Роман Конечны. Проблемы есть и в других частях города. Также происходят изменения в работе общественного транспорта, некоторые дороги закрыты».8:33В Южной Моравии за ночь стало больше мест с третьим уровнем наводнения, что означает опасность, даже экстремальную в двух местах. До 8:00 утра экстремальное наводнение затронуло Велку-над-Величкой в регионе Годонин и Подградье-над-Дыем в Зноймо, согласно данным на сайтах Чешского гидрометеорологического института и бассейна реки Морава. Дождь и ветер осложняют работу транспорта и электроснабжения в регионе.Река в Велике резко поднялась сегодня с 3:00 и около 5:00 пересекла линию экстремального наводнения. Обычно река быстро реагирует на осадки в ближайших районах. Обычно в ней течет несколько сантиметров воды, а сейчас - более двух метров. Вода затопила мост через реку Величка возле универмага, и он закрыт, сообщил муниципалитет в Facebook. Дорога через Петрухув Млин также непроходима.Сильное наводнение произошло сегодня утром и в Подхради-над-дьей, деревне в долине реки над плотиной Вранов. Близлежащий Либунский мост через Дые в настоящее время закрыт из-за воды на проезжей части. В деревне вода проливается в сады домов отдыха, а где-то внутри подвалы уже давно заполнены грунтовыми водами, сообщила ČTK мэр Петра Ишова.8:08Эвакуация проводится вокруг Опавице в городе Альбрехтице, вдоль реки Опава в Крнове и Опаве, а также в Краварже и десятках других муниципалитетов. Начата эвакуация в Чески-Тешин на реке Ольше, готовится эвакуация в Остраве и Богумине», - сказала пресс-секретарь.8:03В Польше появилась первая жертва проливных дождей и наводнений: в провинции Нижняя Силезия утонул мужчина. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в южном польском городе Кладско. По его словам, ситуация после продолжительных дождей во многих местах страны драматична. Газета «Выборча» сообщила, что наиболее критическая ситуация сложилась в городе Глухолазы, недалеко от границы с Чехией, где река вышла из берегов.Ночью ситуация во многих местах быстро ухудшилась, сообщает Onet.pl. Власти Силезского воеводства на границе с Чехией предупреждают о внезапных наводнениях, а в соседнем Нижнесилезском воеводстве, где переполнились две плотины, ситуация весьма тяжелая.7:39Более 200 000 домохозяйств остались без электричества из-за непогоды. Самая тяжелая ситуация сложилась в Моравско-Силезском крае, где без электричества остались 114 000 потребителей.7:35



Видео: Спасатели эвакуируют человека с вертолета в Шумперке

17:15

Гейтман Пута объявил о состоянии опасности во Фрыдлантском крае

Губернатор Либерецкого края Мартин Пута (Мэрство Либерецкого края) объявил об опасности во Фрыдлантском крае.

Это позволит эвакуировать людей из мест, наиболее подверженных риску наводнения.

17:05

Крнов отрезан от мира, в регион отправят конвой с помощью

Четыре вертолета работают в Крнове, который в настоящее время отрезан от внешнего мира. Йозеф Белица (АНО), губернатор Моравско-Силезского края, сообщил после заседания комиссии по наводнениям, что машины эвакуируют часть жителей города. Регион вместе с пожарными отправит в Крнов колонну с продовольствием и питьевой водой.

17:01

Чрезвычайная опасность в Тробках: все жители деревни подлежат эвакуации

Муниципалитет Трубки-над-Бечвой принял решение эвакуировать всех жителей в связи с чрезвычайной ситуацией. Уровень воды в реке Бечва резко поднялся, и ожидается, что вода придет после полуночи.

В Теплице-над-Бечвой, расположенной в 40 километрах от Трубков, уровень воды в Бечве резко поднялся, и уже действует третий уровень паводка. Вода должна прийти в Трубки, расположенные в месте слияния рек Морава и Бечва, после полуночи, сообщили власти муниципалитета в социальных сетях.

Эвакуация касается всех жителей. Трубки являются символом катастрофического наводнения 1997 года.

16:57

Наземные лавины угрожают в Крконоше

После дождей в Гигантских горах возникла угроза схода грунтовых лавин. Из-за оползней и поваленных деревьев закрыты туристические маршруты в некоторые долины, например, в шахту «Гигант».

16:44

Дни НАТО в этом году не состоятся, организаторы отменили их из-за наводнений

Дни НАТО в Остраве и Дни чешских ВВС не состоятся в ближайшие выходные на аэродроме в Мошнове. Организаторы отменили крупнейший парад безопасности в Европе из-за наводнения.

По мнению организации Jagello 2000, сложившаяся ситуация не подходит для проведения мероприятия. Она хочет выразить солидарность со всеми пожарными, полицейскими, солдатами, спасателями, сотрудниками муниципальной полиции и особенно с гражданами, пострадавшими от наводнения.

«Еще одним важным фактором является сильное подтопление местности, которое не позволяет нам начать заключительную часть подготовки, которую мы обычно начинаем в районе аэропорта в понедельник перед мероприятием, особенно из-за ухудшенного состояния подъездных путей», - добавили организаторы.

16:30

Сравнение.

Фотографии из пострадавших районов показывают текущее состояние по сравнению со снимками из того же места год назад.

Сравнительные снимки показывают, насколько сильно поднялся уровень воды в Чешской Республике

15:30

16:29

Уровень воды в реке Лужнице может достичь отметки 50-летней давности

Ярослав Чок из Собеслава в Южной Чехии, у которого дом находится недалеко от Лужниц: «Вчера я был спокоен, но потом услышал, как губернатор Куба сказал, что может быть еще хуже. Теперь это перед Рожмберком».

В ближайшие часы уровень воды в реке Лужнице может достигнуть 50-летней отметки. Это может затронуть главным образом Собеслав, Весели-над-Лужници и близлежащие деревни.

Фото: Список новостей

Река Лужнице медленно поднимается на юге.

16:10

Плотина в Опаве находится под угрозой прорыва

В Опаве плотина на реке Опава возле районов Палханец и Карловец находится под угрозой прорыва. В связи с этим руководство муниципалитета распорядилось эвакуировать жителей.

«В связи с угрозой прорыва плотины реки Опава необходимо немедленно начать эвакуацию жителей района Карловец. Граждан призывают немедленно подготовиться к эвакуации», - говорится в сообщении города на Facebook.

Людей просят подготовить багаж для эвакуации и по возможности организовать безопасное проживание у родственников или друзей. Остальные могут воспользоваться автобусом-шаттлом до эвакуационного центра. Он будет отправляться от парковки Bidfood до эвакуационного центра Кризисного штаба «Опава».

16:07

Худшее позади в районе реки Држевнице в Злине

Фото: Seznam Zpravy

На реке Држевнице в Злине в воскресенье действовал третий уровень паводковой активности, означающий опасность. Уровень воды в реке был максимальным в 10:00, когда он достиг 278 сантиметров. Затем он начал понемногу снижаться, в полдень опустился до второго уровня паводка, а в 14:30 уровень упал ниже 200 сантиметров, и наступил первый уровень паводка, то есть тревога. Нижняя граница первого уровня наводнения составляет 170 сантиметров. (Здесь изображена река Држевнице в месте слияния с Фрыштацким ручьем).

16:03

В Остраве создан эвакуационный центр в Черной Луке

В Остраве создан эвакуационный центр в выставочном центре Černá louka в центре города. Оттуда людей будут переселять в аварийное жилье, город может использовать, например, университетские общежития. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь муниципалитета Габриэла Покорна. В настоящее время жители Новой Веси, например, покидают свои дома.

Людям, которые не могут сейчас находиться в своих домах из-за наводнения и направляются в эвакуационный центр, рекомендуется по возможности взять с собой документы и эвакуационный багаж с необходимыми вещами на ближайшие несколько дней». За информацией и помощью можно обращаться по зеленой линии муниципальной полиции Остравы 800 199 922», - сказал представитель полиции.

15:52

Назад больше нет. На затопленных улицах Опавы закрыты дома

От корреспондента SZ в Опаве Томаша Свободы: «Даже на правом берегу Опавы вода на некоторых улицах уже достигает 40 сантиметров. Некоторые люди в спешке покидают свои дома, другие не могут вернуться».

Фото: Seznam Zpravy

Затопленные улицы в Опаве.

Фото: Seznam Zpravy

Некоторые проезды больше не проходимы.

Фото: Seznam Zprávy

Некоторые автомобили все еще пытаются проехать.

Жители Опавы теперь обращают внимание на мост Ратиборж, расположенный чуть ниже исторического центра, который должен выдержать натиск воды. По некоторым данным, на мосту появились трещины. Сейчас он закрыт. Кубы воды переливаются через него.

Фото: Seznam Zpravy

Закрытые места в Опаве.

15:49

Мэр сравнивает наводнение в Есенике с апокалипсисом

«Это апокалипсис, повсюду много грязи, все разрушено, включая общественные места, пешеходные мосты, которые унесла вода, погнуты и сняты, мы должны проверить мосты. Когда вы идете по городу, это выглядит ужасно, вы не верите, что вода имела такую силу, что разрушила все и перенесла в другое место. Вокруг дорог разрушенные бордюры и заборы», - рассказала мэр Есеника Зденька Блиштанова (Есеник наизусть), описывая затопление города рекой Бела.

Утром на площади плавали машины, а вода во многих местах разрушила дороги, заборы и мосты. По ее словам, река поднялась за полчаса, и пришлось вызывать вертолеты армии, а затем и полиции, чтобы помочь эвакуировать людей, которые вовремя не послушались звонка. В общей сложности они спасли пять десятков жителей.

Бела уже достигла своего пика и начинает отступать, постепенно обнажая разрушения, которые она оставила после себя.

Видео: На этом месте стоял дом. И исчез

15:15

15:46

Прямая трансляция из центра Праги

Посмотрите, как выглядит Кампа с точки зрения оператора Seznam Zprav Яна Поспишила.

Кадры из центра Праги.

16:38

15:44

Некоторые неблагополучные регионы понесут наибольший ущерб после наводнения, говорит президент

Есеники и Фридлант, которые относятся к наиболее неблагополучным регионам, также, вероятно, понесут наибольший ущерб после наводнения. Об этом заявил президент Петр Павел в эфире телеканала X.

По его словам, для устранения ущерба по всей стране потребуется помощь не только государства и страховых компаний, но и каждого человека. Он попросил граждан поддержать тех, кто оказался в эти дни в крайне сложной ситуации.

«Самая простая форма помощи - это финансовая помощь. Существует множество способов, начиная от пожертвований в благотворительные и некоммерческие организации, индивидуальных муниципальных счетов и заканчивая взносами в продовольственные банки. Если у вас есть возможность, пожалуйста, помогите тем, кто в эти дни находится в крайне сложной ситуации», - сказал Павел, поделившись ссылкой на сайт его жены Евы с просьбой о помощи.

15:42

Липавский: Украина предложила нам помощь

Украина предложила Чехии кадровую и материальную помощь от своих спасательных служб в ликвидации последствий разрушительных наводнений. Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский (Пираты). Он представит это предложение на внеочередном заседании правительства в понедельник.

«Господин (министр иностранных дел Андрей) Сибиха сообщил мне, что президент (Владимир) Зеленский согласился помочь Чехии», - написал министр. Сибиха стал главой дипломатии Украины в начале сентября, сменив на этом посту Дмитрия Кулебу.

15:27

Видео из Есеника. Вода разрушает все на своем пути

Корреспондент «Сезнам здрав» Рэй Бейсли снял кадры из пострадавшего поселка Есеник и его окрестностей.

Большая вода разрушает все на своем пути. Наводнение снесло несколько домов, повредило дороги и другие коммуникации. Улицы покрыты грязью и смытыми вещами, видна даже перевернутая машина.

Видео: На этом месте стоял дом. И исчез

15:15

15:03

Первые дома в районе Есеник не выдержали натиска воды

Первые старые дома в районе Есеника уже не выдержали натиска воды, подтвердили ČTK пожарные.

По словам Йозефа Суханека (STAN), губернатора региона, наибольший ущерб ожидается на севере региона в районе затопленной Белы. «Наибольший ущерб будет нанесен там, где река наиболее бурная, а на данный момент это Бела, где обрушились мосты. В долине Виднавки также будут разрушены мосты. Я своими глазами видел разрушенную в прошлом году новую государственную дорогу в Ческа-Вес. Так что Есеник и далее - Писечна, Микуловице - вот где будет самый большой ущерб», - сказал он.

Пожарные говорят, что сейчас первоочередной задачей является эвакуация и спасение людей. Регион призывает людей прислушаться к призывам покинуть свои дома, пожарные должны вернуться к людям. В Рапотине, например, лодка доставила в безопасное место 80-летнего пенсионера, который отказался покинуть свой дом, а затем ждал спасения на заборе, сообщили власти округа.

15:02

Опава становится все более затопляемой

В Опаве вода быстро поднимается даже в той части города, которая находится на правом берегу. Некоторые люди даже не успевают отогнать свои машины. Река все еще не отступает.

Фото: Seznam Zpravy

Уровень воды в реке продолжает подниматься.

14:48

Эльба начинает выходить из русла в Литомержице

Эльба начинает выходить из русла в Литомержице. Вода находится в районе летнего бассейна, ожидается затопление Стржелецкого и Писецкого островов.

Обсуждение





Река Опава разлилась в жилом районе Катержинки в Опаве. Пожарные направляются туда на лодках и помогают спасать людей, которые еще не успели покинуть дом.





7:04

Река Эльба достигла третьего уровня паводка в Мельнике

За ночь Эльба в Мельнике достигла третьего уровня паводка В общей сложности 14 мест в регионе находятся на стадии наводнения. В регионе Усти-над-Лабем Эльба находится на уровне второго паводка и продолжает подниматься. В Литомержице, Усти-над-Лабем и Дечине объявлена тревога. В остальном состояние рек нормальное, согласно данным на сайтах бассейнов Эльбы и Огрже.



В Усти-над-Лабем сегодня будет построена стена от наводнений на правом берегу реки. Ожидается, что в городе Эльба достигнет третьего уровня наводнения в 780 сантиметров, а стена в Стржекове защитит жителей до уровня в девять метров. Сегодня в 6:00 утра уровень Эльбы в Усти составлял 582 сантиметра. В Кршешице, Литомержице и Дечине также построены противопаводковые стены.





6:23

Мэрия Крнова распорядилась об эвакуации 1000 человек

Сегодня мэрия города Крнов распорядилась об эвакуации 1000 жителей улицы Долни Костелец и 13 других улиц. Ситуация в городе у подножия гор Есеники в настоящее время соответствует катастрофическим наводнениям 1997 года, но ожидается, что она будет еще хуже. Уровень воды в реке Опава еще не достиг своего максимума. Пресс-секретарь города Дита Чирова сообщила Чешскому агентству новостей.



«Большая часть города уже находится под водой. Центр уже затоплен. Еще темно. Мы узнаем, какой ущерб нанесла вода, когда станет светло. У нас нет сообщений о пострадавших или жертвах», - сказала Чирова. Уровень воды в реке Опава в городе обычно достигает одного метра. В настоящее время он составляет почти пять метров. В городе действует третий уровень активности наводнения.



Пока нет информации о том, сколько людей воспользовались эвакуационными центрами.





6:13

Экстремальный уровень в трех местах в Оломоуцком крае









Сегодня утром в Оломоуцком крае в трех местах в Есеницком и Шумперском районах достигнут экстремальный уровень паводка. Уровень реки Бела в Микуловицах, водотока Бранна в Йиндржихове в Шумперском крае и реки Морава в Рашкове в Шумперском крае остается на этом очень опасном уровне с вечера субботы. С другой стороны, уровень воды в реке Виднава в Виднаве в Есеницком крае сегодня в 01:00 опустился до третьего уровня паводка. Наиболее серьезная ситуация сохраняется в северной части региона, где штормовая Бела отрезала от мира Ческа-Вес, Писечну и Микуловице. С субботы в регионе действует режим опасности.

5:50

В Южной Моравии увеличилось количество мест с третьим уровнем паводка

Сегодня утром уровень воды в реке Морава в Стражнице превысил 6,6 метра. Всего несколько дней назад в русле реки был всего один метр воды. Уровень воды в реке Велка-над-Величкой резко повысился сегодня с 3:00 и около 5:00 приблизился к экстремальному уровню наводнения.



Третий уровень также наблюдается на Свратке в Жидлоховицах и на Свитаве в Биловице-над-Свитавоу. Однако ожидаемые пиковые кривые дают надежду на то, что в обоих местах удастся избежать экстремального наводнения.



Уровень угрозы также действует на Литаве в Бранковицах в Вышковском крае, на Дые в Подградье-над-Дыем, ниже Нового Млына и в Брецлав-Ладне, а также на Евишовке в Плавче в Зноймо и на Мале Гане ниже Опатовицкого водохранилища в Вышковском крае.





5:41

Река Опава - грозит наводнение в жилом массиве Катержинки

Река Опава еще не разлилась в полную силу в Катержинках, крупнейшем жилом комплексе в Опаве. Но ситуация может измениться. Мэрия, распорядившаяся об эвакуации, разослала на мобильные телефоны SMS-сообщения, чтобы все проживающие там люди покинули район.



Русло реки заполнено. Вода уже разлилась на некоторых небольших участках. «Но в остальном вода пока остается в русле. Ожидается, что уровень воды еще поднимется», - сказал пресс-секретарь муниципалитета Опавы Роман Конечны в интервью ČTK после 05:00. По его словам, полицейские следят за тем, чтобы никто не подходил к реке, чтобы не упасть в нее. В Катержинках проживает около 12 000 человек, почти пятая часть населения Опавы.





4:52

В Ческом Тешине началась эвакуация населения

Мэрия города Чески-Тешин, Карвинская область, распорядилась эвакуировать центр города и улицу На Ольшинахе. Люди должны переехать в начальную школу на улице Слезска. Уровень воды в реке Ольше в Чешском Тешине за последние 24 часа поднялся почти на три метра. Сильнее всего поток увеличился с полуночи. В час ночи здесь действовал первый этап. Третий был объявлен через час.



«Ситуация изменилась за ночь, и после обильных осадков уровень воды в реке Ольше приближается к пятиметровой отметке. Поэтому было приказано эвакуировать жителей домов на улице На Ольшине и весь центр города», - говорится в сообщении мэрии на странице в Facebook. Люди должны взять эвакуационный багаж и переместиться в начальную школу на улице Слезска. Те, кто не может самостоятельно передвигаться, должны добраться хотя бы до мэрии. Оттуда их доставят в эвакуационный центр.





В деревне Рапотин началась эвакуация населения

В деревне Рапотин, расположенной к северу от Шумперка, началась эвакуация. Уровень воды в реке Десна уже несколько часов находится на третьей отметке и продолжает повышаться.





2:55

Вода отрезала деревню Писечна в Есеницском крае

Река Бела затопила также деревню Писечна в Есеницком крае. «Деревня отрезана, в центре нет перекрестка, поэтому из Микуловиц или Супиковиц через Писечну невозможно добраться до деревни Чешска вес или наоборот. Вода унесла один мост и пешеходный мост в центре. Было эвакуировано от 30 до 50 домов, но, к сожалению, есть случаи, когда люди отказывались это делать и оставались в населенных пунктах, находящихся под угрозой. Посмотрим, какова будет ситуация утром. По прогнозам, вода продолжает подниматься, надеемся, что будет не намного хуже», - сказал мэр Ян Конечны Чешскому агентству новостей в 02:30.





2:50

Автомагистраль D1 закрыта в Остраве

Автомагистраль D1 закрыта в Остраве, вода в Свинове затопила полосу в направлении Праги. Об этом Чешскому агентству новостей сообщили в Национальном центре транспортной информации. Пока неизвестно, как долго будет закрыта автомагистраль.



Туннель Климковице под Остравой также закрыт на D1 в обоих направлениях из-за технологического сбоя. Длительность перебоев также пока нельзя оценить. В субботу вечером туннель был закрыт около трех часов после отключения электричества.





0:51

Железнодорожный коридор между Оломоуцем и Остравой закрыт

Из-за наводнения прервано движение по железнодорожному коридору между Оломоуцем и Остравой. В связи с ожидаемым затоплением линии и ухудшением погодных условий железнодорожная администрация приостановила движение между Студенкой и Йистебником в Новоичинском крае до дальнейших распоряжений. Поезда из Праги заканчиваются в Оломоуце, поезда из Польши - в Богумине. Об этом ČTK сообщил пресс-секретарь ЧД Филип Медельский.



«ČD постарается оперативно организовать альтернативный автобусный транспорт, но мы хотели бы предупредить пассажиров, что поезда не могут быть полностью заменены автобусами. Мы просим всех пассажиров по возможности отложить поездки на поездах, если в этом нет крайней необходимости», - сказал Медельский.



14 сентября





23:53

В четырех местах Есеникского и Шумперского районов действуют экстремальные уровни наводнений

Сегодня вечером в четырех местах Оломоуцкого края, в Есеникском и Шумперском районах, действуют экстремальные уровни наводнений. Уровень воды в реке Виднава в Виднаве Есеникского края, реке Бела в близлежащих Микуловицах, реке Бранна в Йиндржихове Шумперкского края и реке Морава в Рашкове Шумперкского края достиг очень опасного уровня. Еще в 16 местах региона уровень воды находится на третьем уровне, что означает опасность. Уровень воды в некоторых реках после предыдущих резких подъемов застывает или даже падает. Наихудшая ситуация сохраняется в Есеницком крае. Сотни жителей Есеника и Микуловице, где река Бела вышла из русла, были эвакуированы. Губернатор Йозеф Суханек (STAN) объявил сегодня состояние опасности во всем Оломоуцком крае.



21:00

В Опаве началась эвакуация, которая затронет тысячи людей

В городе Опава началась эвакуация жителей из районов, которым угрожает паводок. Это тысячи людей. Вода в реке Опава местами уже вышла из берегов. Ночью, между 02:00 и 06:00, вода должна достигнуть своего пика, сообщил Чешскому агентству новостей мэр Опавы Томаш Навратил (ANO).



Эвакуация касается Катержинека, крупнейшего жилого массива Опавы, и затрагивает первые этажи домов. Также эвакуированы районы Вавровице, Држковице, Палханец, Мале Гоштице и деревни Велке Гоштице и Отице.



20:30

Автомобиль с водителем и пассажирами упал в реку Старжич в Есеницком крае. Полиция до сих пор ведет тщетные поиски пропавших без вести людей.





20:00

Поезда не ходят по двум десяткам маршрутов из-за непогоды

Поезда не ходят по двум десяткам железнодорожных линий из-за экстремальных погодных условий. Из-за затопления путей было прервано движение на линии главного коридора между Богумином и Детмаровице до дальнейшего уведомления. Поезда направлены через Гавиржов.



Об этом сообщил министр транспорта Мартин Купка (ODS) в сети X. Наиболее серьезная ситуация сложилась в регионах Острава, Опава и Есенице. Чешские железные дороги (ČD) предупреждают, что дороги затоплены, поэтому в некоторых местах невозможно ввести альтернативное автобусное сообщение.



18:35

Не усложняйте эвакуацию, призывает МВД



Пожарные сталкиваются с отказом людей эвакуироваться из затопленных районов, сообщает Министерство внутренних дел Чехии. «Пожалуйста, следуйте указаниям сотрудников полиции, спасателей и представителей муниципалите и не затрудняйте их работу. Спасибо», - написало ведомство в сети X.



18:30

Экстремальный уровень паводка в Есениках

Сегодня днем из-за сильного дождя и быстрого подъема уровня воды река Бела в Микуловицах в Есеникском крае достигла экстремального уровня паводка. Экстремальный уровень паводка также наблюдается в Виднавке в Виднаве и в Черном потоке в Велке Краше в Есениках. В Микуловице готовится эвакуация жителей нескольких улиц, находящихся под угрозой.



Эвакуация сотен людей с трех улиц идет полным ходом, для них подготовлены комнаты в здании средней школы. Губернатор Оломоуца Йозеф Суханек (STAN) объявил о чрезвычайном положении в Оломоуцком крае из-за наводнения.





18:25

Полиция разыскивает мужчину, упавшего в поток





18:20 Полиция разыскивает 54-летнего мужчину в регионе Угерске Градиште. В сети X полиция сообщила , что он упал в Янковицкий ручей, когда убирал мусор возле своего дома, и не вынырнул из воды.18:20

Полицейское подкрепление в критических районах

Полиция перебрасывает сотрудников в места, где сложилась критическая ситуация с наводнениями. Тридцать полицейских из Брно направляются в Шумперк, а 60 из - в Остраву.





18:01

Долина Бржежаны закрыта из-за схода скалы

Пражское техническое управление коммуникаций закрыло Бржежанскую долину у моста Závodu míru в Збраславе из-за оползня скалы. «Строители рекомендовали полностью закрыть долину, и мы добавляем городские блоки для обеспечения безопасности», - говорится в сообщении на сайте муниципалитета.





17:45 Финансовая помощь для пострадавших от наводнения

Министерство труда и социальных дел напоминает, что люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут воспользоваться чрезвычайной финансовой помощью центров занятости. Это касается и нынешней ситуации с наводнением.





«Общая сумма может достигать 72 900 крон, что в 15 раз больше прожиточного минимума. Министерство и Бюро труда поддерживают интенсивный контакт со всеми заинтересованными муниципалитетами. Горячая линия Бюро труда будет доступна в выходные дни по телефону +420 800 779 900 для вопросов о чрезвычайной помощи. Мобильные группы готовы к выезду на места», - сообщили в субботу в пресс-службе министерства.





17:39

Дорога в районе Вишнёвой снова пригодна для проезда

Благодаря снижению уровня реки Смеда дорога в Вишнёвой во Фридлантском районе снова стала проходимой. Приграничная деревня была отрезана от внешнего мира с сегодняшнего утра.



17:00

В 244 населенных пунктах Чехии объявлено наводнение

По состоянию на 17:00 в 244 населенных пунктах Чешской Республики действовало предупреждение о наводнении. Почти треть из них находилась на третьем уровне, а в нескольких местах наблюдалось экстремальное наводнение.









Ситуация критическая, особенно в северной Моравии. Сегодня днем уровень воды в некоторых реках на севере Моравии достиг 50-летней отметки. Например, уровень воды в реке Виднавка в Виднаве в Есеникском крае и в реке Черный поток в соседней деревне Велка Краш сейчас стремительно повышается. В обоих местах действует экстремальный уровень паводка. Аналогичная ситуация с быстрым подъемом воды наблюдается и на Черной Опаве в Мнихове Брунтальского края.

Богуминская больница эвакуирует 120 человек

Городская больница Богумина начала перевозить пациентов в близлежащие учреждения в связи с наводнением. Почти 120 человек эвакуированы.



15.27

В Моравскосилезском крае объявлено чрезвычайное положение. Ожидаются эвакуации



14 сентября с 15:00 на всей территории Оломоуцкого края также действует чрезвычайное положение.



15:20 Ситуация в Праге

Администрация Праги просит жителей не выходить из дома без надобности и ограничить поездки на автомобиле, за исключением случаев, когда поездка необходима по соображениям безопасности.



15:00

В Либерецком крае дождь прекратился. Уровень воды в реках постепенно снижается.



13:51

Прага завершает строительство барьеров от наводнений

Прага завершила строительство барьеров от наводнений, запланированное на сегодняшнее утро вокруг реки Влтавы. Дальнейшее строительство в настоящее время не планируется, но подразделения пожарных и других организаций находятся в состоянии готовности и готовы начать возведение заграждений в соответствии с планом наводнения, если поток воды в реке увеличится. В то же время судоходство по реке в Праге приостановлено, а суда переводятся в безопасные гавани. Об этом после заседания кризисной комиссии сообщил пресс-секретарь муниципалитета Вит Хофман.



13:31

Угроза катастрофического наводнения на реке Сазава не подтвердилась

В Центральной Чехии худшая ситуация ожидалась в окрестностях Сазавы. По словам губернатора Петры Печковой, угроза катастрофического наводнения на этой реке не подтвердилась.



12:57

Новая



12:56

Мешки с песком в некоторых местах заканчиваются

В Држенице закончились мешки с песком. Пожарным пришлось доставлять их в деревню из Хрудима. Некоторые ручьи в этом районе уже вышли из берегов.



Немошице, район на окраине Пардубице, также находится в опасности. Вода в поле стоит так высоко, что еще немного и затопит новые здания.



12:39

Комиссия призвала губернатора объявить режим опасности в Моравско-Силезском крае

Центральная комиссия по наводнениям призвала губернатора Моравско-Силезского края Йозефа Белицу объявить состояние опасности в соответствии с Законом о кризисе. Заседание комиссии по наводнениям Моравско-Силезского края было намечено на 13:00.

Решение будет приниматься на основе текущих данных.



Комиссия также призвала паводковые власти принять во внимание, что, согласно текущим прогнозам, нельзя исключать, что суммарный сток в регионах Есенице, Крнов и Опава может превысить уровень 100-летней воды. «В бассейне Опавы и ее притоков, а также в потоках, стекающих с северной наветренной стороны Есеников.



12:29

Хладик: сильные дожди затронут не только Есеники, но Остраву и Опаву

Может выпасть до 230 миллиметров осадков. Плохая новость заключается в том, что дождь продолжится и в понедельник. Западная часть Чешской Республики находится в безопасности, и угрозы больших наводнений там сейчас нет. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) также заявил, что Праге сейчас ничего не угрожает.



12:13

Мнетице под угрозой



11:50

Ручьи выходят из своих русел в Пардубицах



11:38

Ситуация в окрестностях Брно

Брненский городок Юндров расположен у реки Свратка. Это одна из возможных зон затопления города. Сейчас у берегов остается запас около 1-2 метров. Плотина в Брно по-прежнему спускает максимальное количество воды.



11:32

Паводковая ситуация в Лучне Боуде в Крконошах

Снег, выпавший вчера в окрестностях, начал быстро таять в течение ночи. В настоящее время температура воздуха составляет 4 °C, а дождь не прекращается.



11:32

Павел: Чехия имеет лучшие модели и систему кризисного реагирования

Чешская Республика сегодня не только имеет более точные модели и, соответственно, предупреждения, но и гораздо более совершенную систему реагирования на кризисные ситуации, чем во время больших наводнений 1997 и 2002 годов. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала X президент Петр Павел. Он выразил признательность правительству, губернаторам, мэрам, подразделениям комплексной системы спасения, энергетикам, транспортникам и всем остальным, кто участвует в ликвидации последствий наводнения.



14 сентября с 15:00 на всей территории Оломоуцкого края также действует чрезвычайное положение.Администрация Прагипросит жителей не выходить из дома без надобности и ограничить поездки на автомобиле, за исключением случаев, когда поездка необходима по соображениям безопасности.15:0013:51Прага завершила строительство барьеров от наводнений, запланированное на сегодняшнее утро вокруг реки Влтавы. Дальнейшее строительство в настоящее время не планируется, но подразделения пожарных и других организаций находятся в состоянии готовности и готовы начать возведение заграждений в соответствии с планом наводнения, если поток воды в реке увеличится. В то же время судоходство по реке в Праге приостановлено, а суда переводятся в безопасные гавани. Об этом после заседания кризисной комиссии сообщил пресс-секретарь муниципалитета Вит Хофман.13:31В Центральной Чехии худшая ситуация ожидалась в окрестностях Сазавы. По словам губернатора Петры Печковой, угроза катастрофического наводнения на этой реке не подтвердилась.12:57Новая карта Чешского гидрометеорологического института показывает, насколько может подняться уровень «100-летней воды».12:56В Држенице закончились мешки с песком. Пожарным пришлось доставлять их в деревню из Хрудима. Некоторые ручьи в этом районе уже вышли из берегов.Немошице, район на окраине Пардубице, также находится в опасности. Вода в поле стоит так высоко, что еще немного и затопит новые здания.12:39Центральная комиссия по наводнениям призвала губернатора Моравско-Силезского края Йозефа Белицу объявить состояние опасности в соответствии с Законом о кризисе. Заседание комиссии по наводнениям Моравско-Силезского края было намечено на 13:00.Решение будет приниматься на основе текущих данных.Комиссия также призвала паводковые власти принять во внимание, что, согласно текущим прогнозам, нельзя исключать, что суммарный сток в регионах Есенице, Крнов и Опава может превысить уровень 100-летней воды. «В бассейне Опавы и ее притоков, а также в потоках, стекающих с северной наветренной стороны Есеников.12:29Может выпасть до 230 миллиметров осадков. Плохая новость заключается в том, что дождь продолжится и в понедельник. Западная часть Чешской Республики находится в безопасности, и угрозы больших наводнений там сейчас нет. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) также заявил, что Праге сейчас ничего не угрожает.12:1311:5011:38Брненский городок Юндров расположен у реки Свратка. Это одна из возможных зон затопления города. Сейчас у берегов остается запас около 1-2 метров. Плотина в Брно по-прежнему спускает максимальное количество воды.Снег, выпавший вчера в окрестностях, начал быстро таять в течение ночи. В настоящее время температура воздуха составляет 4 °C, а дождь не прекращается.Чешская Республика сегодня не только имеет более точные модели и, соответственно, предупреждения, но и гораздо более совершенную систему реагирования на кризисные ситуации, чем во время больших наводнений 1997 и 2002 годов. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала X президент Петр Павел. Он выразил признательность правительству, губернаторам, мэрам, подразделениям комплексной системы спасения, энергетикам, транспортникам и всем остальным, кто участвует в ликвидации последствий наводнения.

«Их профессионализм, самоотдача, а также солидарность и взаимопомощь всех нас - это важное условие для того, чтобы мы справились с этим кризисом и вышли из него немного сильнее. Я желаю всем много сил, решимости и доброй воли, чтобы мы смогли пережить следующие несколько дней с как можно меньшим ущербом», - сказал президент.



В 11:00 утра предупреждение о наводнении действовало почти в 190 населенных пунктах Чехии. Некоторые ручьи уже переполнились. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Есеницах в Оломоуцком крае и во Фридланте в Либерецком крае. Но есть проблемы и в других регионах.



11:30

Уезжайте из Шпиндлерув-Млина

Мэр города Шпиндлерув Млин посоветовал посетителям покинуть сегодня знаменитый горный курорт Крконоше. Существует опасность того, что река Эльба между Шпиндлерув-Млином и Врхлаби выйдет из русла и главная подъездная дорога к курорту станет труднопроходимой.



Эльба в Шпиндлерув-Млине может достичь своего пика в воскресенье утром, сообщил сегодня Чешскому агентству новостей Мартин Яндура, мэр Шпиндлерув-Млина. Эльба на крупнейшем курорте Крконоше превысила пределы третьего уровня паводковой активности, то есть состояние опасности, и продолжает расти.



«Рекомендуем посетителям покинуть город в дневное время. Это рекомендация только для их безопасности и комфорта. Я призываю их учитывать упомянутые риски, иначе ситуация может обостриться», — сказал Яндура.



11:21

Дрезден ожидает волны из Чехии



10:59

Поезда не ходят на десятках линий

Из-за экстремальных погодных условий сегодня утром поезда не ходили на десятках линий по всей стране - некоторые из-за поваленных деревьев, другие - из соображений предосторожности. Руководство железных дорог пытается как можно скорее восстановить работу линий, но продолжающийся дождь и сильный ветер еще больше осложнили ситуацию с утра. Чешские железные дороги рекомендовали пассажирам отложить поездки на выходные, если в этом нет крайней необходимости. Об этом сообщают оба государственных учреждения.



10:58

Часть Пардубице готовится к эвакуации

В Пардубице ожидаются наводнения в некоторых районах города. Об этом жителей угрожаемых районов оповестили по городской системе оповещения. Возможная эвакуация касается районов Немошице, Дроздице и Мнетице, где протекает река Хрудимка. Из-за непогоды в Пардубицком крае были нарушены линии электропередач, а наводнения закрыли некоторые участки дорог. Ночью пожарные получили множество вызовов.





10:55

Уровень воды поднимается и в Пардубицком крае



10:54

В Есениках за последние три часа выпало до 30 мм осадков.



10:45

Насос большой производительности прибыл в район Вишнёва



10:42

50 человек покинули свои дома в Моравско-Силезском крае

Около 50 человек в Моравско-Силезском крае уже вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения. Эвакуацию в Остраве-Порубе, Широкой Ниве в Брунтальском крае и Вржезине в Остравском крае провели чиновники, полиция и пожарные. Люди нашли временное жилье, например, в университетских общежитиях или в гимназии. Об этом сообщает Чешское агентство печати.



Два десятка жителей двух улиц в районе Поруба в Остраве были вынуждены покинуть свои дома. Из-за сильных дождей там переполнился ручей Порубка. «На данный момент мы нашли альтернативное жилье для четырех жителей. Мы временно разместили их в общежитиях Горно-металлургического университета - Технического университета Остравы», — сказал мэр. Эвакуацией в Порубе занимается муниципальный округ без помощи пожарной службы.



10:20

Операторы готовят генераторы



10:14

Дальнейшее строительство в зонах затопления

Хотя Чехия пережила два разрушительных наводнения в недавнем прошлом, это не привело к тому, что уроки были усвоены повсеместно. Новые здания были построены в зонах активного затопления, что может вызвать проблемы во время наводнений.



10:11

Эвакуация больницы в Брно

V Brně preventivně evakuují Nemocnici milosrdných bratří. Celkově jde o cca 170 pacientů. Míří do různých zařízení v Brně i v kraji. Nemocnice je poblíž řeky Svratky. #szpovodne2024 pic.twitter.com/idj1tjVQl6 — Tomáš Svoboda (@Novinar_Tom) September 14, 2024

10:08

Видео: Ситуация с наводнением во Фрыдланте

Пожарные из добровольных пожарных команд Фрыдланта и Ветрова строили мобильную стену от наводнения на реке Смеда, которая уже находится на третьем уровне паводка. Стена была построена на правом берегу реки возле городского парка, где вода чаще всего выходит из русла.







9:49

Спасение животных в Есениках

"Zvířata jsou důležitější než nábytek." V České vsi u Jeseníku odvážejí slepice, králíky, ovce do bezpečí. Mezitím vyčerpávaji vodu ze sklepů a modlí se, aby se Bělá nevylila z koryta. "Má být hůř," predikuje starosta, který mapuje situaci na místě. #SZPovodne na @SeznamZpravy pic.twitter.com/e1mZK2ZzrF — Honza Novák (@Jan_p_novak) September 14, 2024



9:39

Уже можно претендовать на миллионы из программы Živel

Министерство регионального развития подготовило 200 миллионов чешских крон по программе Živel для восстановления поврежденного имущества муниципалитетов и регионов.



9:32

Уровень воды в реке Влтава в Шумаве резко повысился

Показания воды в реке Влтава показывают, насколько сильным дождь в Шумаве. На Соумарском мосту, где уровень воды обычно достигает полуметра, в 8 часов утра он составлял 199,9 сантиметра. За ночь уровень поднялся на полтора метра.



9:18

Новый отчет Чешского гидрометеорологического управления о дождях

Характер осадков в последние часы меняется, предупреждает Радек Томшу из Чешского гидрометеорологического института в специальной онлайн-трансляции, связанной с метеорологическим радаром.



9:16

Пражский зоопарк останется закрытым

Пражский зоопарк останется закрытым сегодня и в воскресенье. По словам директора Мирослава Бобека, из-за подтопления почвы и ветра существует опасность падения деревьев.



9:13

Больница братьев милосердия в Брно перевела часть пациентов в другие больницы

Больница братьев милосердия в Брно перевела пациентов из отделения интенсивной терапии, анестезиолого-реанимационного и родильного отделений в другие больницы Брно. Муниципальное учреждение находится в зоне наводнения вблизи реки Свратка, уровень которой повышается.



8:41

Русло реки в Бела-под-Прадедем

Третий уровень паводковой активности сегодня в Есениках, кроме Белы в Микуловицах, также на Черном ручье в Вельке Краши, Стржибрном ручье в Жулове и Виднавке в Виднаве.



8:31

63 000 домохозяйств без электричества

Более 63 000 домохозяйств в Чешской Республике остались без электричества из-за сильного дождя и ветра. Об этом ČTK сообщили пресс-секретарь ČEZ Соня Холингерова и пресс-секретарь E.ON Роман Шперняк. Проблемы наблюдаются в основном на севере Чехии.

Больше всего сбоев ČEZ зафиксировала в регионе Усти-над-Лабем, где без электроснабжения остались более 20 000 домохозяйств. В Либерецком и Градец-Краловском краях без электричества остаются более 13 000 домохозяйств, сообщает ČEZ.

Представитель E.ON Шперняк сообщил ČTK, что на утро в распределительной сети EG.D без электричества оставалось около 2 000 мест, из них около 650 в южной Чехии, в основном в Страконице и Прахатице, остальные в Высочине и южной Моравии.



8:05

Вода льется через Коуты-над-Десноу



8:01

Влтавские водохранилища принимают увеличенный приток

Водохранилища бассейна Влтавы вмещают 387 миллионов кубометров воды, при этом Орлик спускает 13 миллионов кубометров в день. Водохранилища начинают принимать возросший приток.



7:53

Уровень воды в Есениках продолжает расти



7:52

Небольшой оптимизм в Брно

В Брно, благодаря умеренному прогнозу метеорологов, царит легкий оптимизм. Согласно обновленным утренним прогнозам, уровень воды в реках Свратка и Свитава может не достигнуть экстремальных значений.



7:27

Вишнёва отрезана

Деревня Вишнёва отрезана от остальной части региона Фрыдланта в Либерецком крае. Вода из разлившейся реки Смеда затопила дороги, и транспорт обеспечивает эвакуационная татра пожарных. До жилых домов вода пока не дошла.



6:59

Река Бела вышла из русла

Река Бела вышла из русла в Микуловицах и Чешска-Вес в Есеницком регионе. Пожарные совместно с полицией перекрыли часть дорог, а также построили дамбы из мешков с песком. Кроме того, они направили 60 профессиональных и добровольных пожарных с лодками для спасения и эвакуации людей.





6:45

Пожарные принимают меры в Остравском регионе

Уровень воды в нескольких ручьях в Моравско-Силезском крае поднялся до третьего уровня. Пожарные откачивают воду из подвалов, большинство действий происходит в регионе Острава.



6:42

Три ручья в Оломоуцком крае в зоне опасности



6:23

В Либерецком крае введено чрезвычайное положение на шести ручьях



5:56

Самый сильный дождь в Есеникских горах

За последние 24 часа больше всего дождей выпало в Есениках и Крконошах. 164 литра на квадратный метр выпало в Злате-Горе в Есеникском крае, сообщает сайт Envidata.