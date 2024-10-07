Проверки на границе с Германией будут надолго

«Мы будем делать это как можно дольше. И это будет надолго», — сказал Шольц о пограничном контроле. В дискуссии с ведущим программы и тремя гражданами он столкнулся с вопросами, которые в основном касались нелегальной миграции и депортации неуспешных просителей убежища. Канцлер заявил, что его правительство делает все, чтобы облегчить депортацию иностранцев, совершивших преступление в Германии. Он упомянул, например, о предстоящем пакете мер безопасности, который правительство ввело после теракта в Золингене, где проситель убежища из Сирии убил трех человек и ранил восемь человек на городском празднике.





«Мы должны иметь возможность выбирать, кто к нам придет», — добавил Шольц. При этом он подчеркнул, что Германия нуждается в иммигрантах из-за нехватки рабочей силы, и, по его словам, страна также должна продолжать предоставлять убежище людям, имеющим на него право.





С сентября 2015 года Германия контролирует границу с Австрией из-за нелегальной миграции. В октябре прошлого года также был введен контроль на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, который действует до середины декабря. Министр внутренних дел Нэнси Фазер объявила в начале сентября, на фоне жарких дебатов по миграционной политике, что Германия будет контролировать всю свою сухопутную границу с 16 сентября. В связи с этим контроль на границе с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом усилился. Граница с Францией контролировалась немцами с июля из-за Олимпийских игр и последующих Паралимпийских игр, и этот контроль также был продлен.





Австрия и Польша решительно возражали против сентябрьского предложения немецкой консервативной оппозиции чаще отказывать мигрантам уже на границе с Германией. Впоследствии Шольц заявил, что обсудит меры в области миграции и политики предоставления убежища с главами правительств соседних стран. Вскоре правительственная канцелярия в Берлине сообщила о разговоре Шольца с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Неделю назад Шольц также разговаривал по телефону с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, и, согласно заявлению правительства Германии, оба согласились, что проблемы, связанные с нелегальной миграцией и борьбой с контрабандой, можно решить только вместе.